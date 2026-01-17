Как ответила такой вот "проницательной" иностарнной бабуське одна моя подруга: "Я одеваюсь красиво для себя. И мне неважно какой сейчас день."
А самое забавное, что подруга была израильтянкой.
15+ случаев, когда иностранцы столкнулись с местным бытом и их заглючило
Культурный барьер — штука коварная, и наши герои знают об этом не понаслышке. В сегодняшней подборке — искрометные истории о том, как китайцы пали жертвой местной столовой, муж-американец пытался купить пряники, но угодил в уборную, а квартиранты из Кореи, когда съезжали, оставили владельцам незабываемый сюрприз. А в конце статьи вы найдете забавную историю об иностранке, которая очень пожалела, что согласилась на свидание с симпатичным испанцем.
- Друг-американец приехал к нам на Новый Год. Едва он сошел с трапа, как все его стало удивлять. Но сильнее всего его поразил новогодний стол. Мама моя не давала ему толком поесть, говоря: «Это на Новый Год». А утром 1-го января я застукала, как он на кухне разогревал окрошку. Искренне удивлялся и недоумевал, почему горячий борщ мы ели летом, а холодную окрошку в Новый Год. © Подслушано / Ideer
- У меня приятель сдавал квартиру семье из Южной Кореи. Никаких проблем не было — ни с оплатой, ни с сохранностью. Единственно, что изменилось — все в квартире было обклеено надписями. На стенах были наклейки «стена», на дверях — «дверь». Бытовая техника, зеркала, сантехника — обклеили все. Даже в углах были наклейки с текстом «угол». Так ребята учили язык. © Don.Coyote / Pikabu
- Ехала на днях в автобусе в торговый центр в Белграде в таком обычном летнем платье, слушала музыку. Вдруг ко мне подошла сербская бабулечка и спросила: «А вы иностранка?» Я кивнула. Она и говорит: «Я так и знала. Только ваши девушки могут так парадно одеться во вторник утром». © xeniapavlovaaa
- Прошлый Новый год встречала с парнем-немцем. Приготовила оливьешку, блинчики, а потом он выпросил чебуреки. Сказал, что видел в интернете фотки и очень ему аппетитно показалось. С горем пополам мы приготовили и раскатали тесто, оно не лепилось, начинка вылезала, но все-таки нажарили. Тут фарш закончился, а тесто еще осталось. И парень предложил гениальную, но кощунственную идею — запихать туда оливье. Получилось необычно и вкусно. Чебурек с оливье теперь символ нашего первого Нового года вместе. © Подслушано / Ideer
- Я очень люблю борщ. Могу его есть на завтрак, обед, ужин и между ними. Мой муж тоже его любит, но он иностранец и, кажется, не понимает, что это суп. Он выгребает из борща всю гущу, щедро сдабривает сметаной и съедает в два захода всю кастрюлю. Мне же остается красная жижа с одиноко плавающей капусткой. Объясняла ему, что это первое, а не второе, и надо есть бульон тоже, но без толку. © Подслушано / Ideer
"А с чем у тебя пирожки?
- С вермишелью (выдало подсознание девочки)" (номер про Красную шапочку).
А в чем сложноть теста на чебуреки? Ну... в горячем виде в хрустящем тесте любая начинка зайдет, но оливье в этом качестве как-то удивляет
- Мы с мужем живем в США, он иностранец. Недавно к нам вперые приезжали мои родители. И вот сидим мы после ужина, телик смотрим. Муж по привычке начал собирать грязную посуду, а папа с мамой сразу говорят ему: «Оставь! Это не мужское дело!» Я с недовольной мордой встала, начала убирать посуду, а муж вдруг отобрал у меня эту посуду, усадил меня обратно на диван и сказал моему папе: «Я — ее муж. Я сам уберусь, а вы больше не можете говорить, что ей делать. Пусть телевизор смотрит!» С тех пор, как вы понимаете, ни слова больше со стороны родителей о нашем укладе сказано не было. © aise.vibes
- Работал я когда-то на производстве упаковочной пленки. И закупила компания в Китае технику, вместе с которой приехали пять специально обученных сотрудников, ранее в нашей стране не бывавших. В первый же день их встретили и показали, где на заводе что находится. Наибольший интерес у них вызвала местная столовая. И вот наступил второй день. Собралось начальство, ждет прибытия иностранных специалистов. С опозданием в 1,5 часа взорам руководства предстает один китаец. На вопрос, где остальные четверо, что-то бормочет и хаотично жестикулирует. Оказалось, они, разместившись в отеле, решили вернуться в поразившую их столовку и провели там следующие 5 часов, безжалостно уничтожая экспонаты местной кухни в виде котлет, омлетов, драников и салатов. В итоге, знатно переев, они тупо не смогли встать с утра. © lakuna / Pikabu
- Мой муж — иностранец. Когда мы начали встречаться, он говорил мне: «Красивая дефочка!» Я попросила его больше так не говорить. «А как тебе нравится?» — спросил он. На что я ответила: «Великолепная, очаровательная, невероятная, потрясающая, умопомрачительная!» Он себе записал, выучил и вот уже пять лет мне это говорит. Самое сложное для него слово: «умопомрачительная». Он его произносит как «умопомрожительная». © krasivogradova
Не представляю, чтобы родители сказали мне когда я что то делаю, тормози, пусть жена делает, и в обратную сторону. Полный бред.
- Отправили мы американского папу в магазин. Написали ему в заметках: «Абрикосовые пряники БКК». А по дороге у него телефон сел, так что в магазине он попросил: «Бэ! Ка-а-а!» Продавщица Даша задумалась, а потом ухватила его за руку и потащила в туалет, думая, что ему в уборную надо. Муж отвертелся от туалета и выпросил у Даши зарядку для телефона. Показал ей нашу заметку и домой-таки вернулся с пряниками. © gonewiththe***
- Давным-давно было. Мой друг на базаре китайца-продавца спросил, сколько часы стоят. Китаец ответил:
— Сосиса.
— Сколько?
— Сосиса!
Оказалось, что сто тридцать. © Анвар Гатаулин / Dzen
- У нас в общаге был один китаец, Джин его звали. И вот как-то сижу я у него в комнате, смотрю, а у него тату на руке. И жирно так написано: «Изжога». Я чуть не подавился и спрашиваю: «Ты вообще в курсе, что у тебя тут написано?» Оказывается, он хотел написать что-то вроде: «Сила дракона». Нашел переводчик, вставил туда иероглифы, а на выходе перевелось как «изжога». А когда он к тату мастеру пришел и ему показал эскиз, тот сказал: «Норм, красиво, давай делать». © Карамель / VK
Думаю, если проверить все те иероглифы, что набивают у нас всякие деятели, тоже будет над чем поржать.
- У нас испанец работал. Как-то прихожу, а наш водитель — дядечка в годах — очень серьезно учит его различать чашку, кружку и бокал. Зачем? Загадка... © Ева Р. / Dzen
- Привезла своего молодого человека первый раз к себе, а он иностранец. Решили мы ехать на поезде, чтобы, так сказать, страну из окна посмотреть. Билет взяли в плацкарт, а ехать 24 часа. Кульминацией вечера был его поход в туалет босиком! Проводник, да и весь вагон ржали как ненормальные. Сказали, сразу видно, что не местный. © Подслушано / Ideer
- Коллега рассказывала, что у ее мужа бывший шеф — иностранец. Катался он зимой на велике и свалился с него. Потом с восторгом рассказывал, что его помазали зеленой жидкостью и абсолютно бесплатно. Последнее его впечатлило больше всего. © Та кто / Dzen
Чашка, кружка, бокал... а где рюмка, стопка, чарка, мерзавчик - в конце концов?
- Муж — иностранец. Первый раз приехали к нам погостить. Утро. Я просыпаюсь от того, что мой ненаглядный смотрит в окно с испуганными глазами и кричит мне, что что-то страшное началось! Встаю, смотрю, а это толпа народу с утреца идет на электричку. © Подслушано / Ideer
- Три года назад начала встречаться с парнем, которого встретила на катке. Он был иностранцем, мы познакомились, ходили на свидания. А потом он уехал к себе домой, на другое полушарие планеты. С тех пор мы виделись редко, но созванивались несколько раз за сутки, продолжали отношения и любили друг друга. Решила я ему как-то сюрприз сделать. Близился его день рождения, поэтому я купила билеты и прилетела в Мадрид! В аэропорту звоню ему, а он берет трубку и говорит: «Катя, я во Владивостоке! К тебе приехал!» © Карамель / VK
- Пригласила мужчину к себе в гости после клуба. Он — респектабельный иностранец, харизматичный, а я в пятиэтажке жила, подъезд обшарпанный. Пришли и сразу бухнулись спать. Среди ночи слышу — крик, писк, шлеп! Включаю свет и вижу, как по стене стекает моя крыска. Я ногтями постукиваю, и она ко мне бежит. Привыкла спать на моем плече, а тут перепутала и легла на мужчину. Он проснулся, а тут крыса ему в глаза смотрит. © Подслушано / Ideer
Бонус
- Гуляю по Мадриду, и ко мне подходит испанец. Предлагает: «Не хотите вечером поужинать?» Я подумала, подумала и согласилась. Встретились в ресторане, сидим, общаемся. Тут он вдруг спускается под стол, стягивает с меня туфлю и выдает: «Выходи за меня». Так быстро я еще никогда из ресторана не сбегала! © Подслушано / Ideer
