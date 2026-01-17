15+ случаев, когда иностранцы столкнулись с местным бытом и их заглючило

Культурный барьер — штука коварная, и наши герои знают об этом не понаслышке. В сегодняшней подборке — искрометные истории о том, как китайцы пали жертвой местной столовой, муж-американец пытался купить пряники, но угодил в уборную, а квартиранты из Кореи, когда съезжали, оставили владельцам незабываемый сюрприз. А в конце статьи вы найдете забавную историю об иностранке, которая очень пожалела, что согласилась на свидание с симпатичным испанцем.