13 человек, для которых языковой барьер не преграда, а зачин для веселой истории

Изучение языка — это проявление силы воли над умом и душой. Когда мы приезжаем в другую страну и сталкиваемся с незнакомым языком и совершенно иным культурным кодом, незнание тонкостей может легко поставить нас в неловкое положение. Именно поэтому нас могут ожидать неожиданные истории с путаницей в каких-то новых словах и выражениях.