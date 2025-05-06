13 человек, для которых языковой барьер не преграда, а зачин для веселой истории

Что-то не поняла, кто принял Виктора за своего в Эмиратах? Сотрудники отеля?
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Изучение языка — это проявление силы воли над умом и душой. Когда мы приезжаем в другую страну и сталкиваемся с незнакомым языком и совершенно иным культурным кодом, незнание тонкостей может легко поставить нас в неловкое положение. Именно поэтому нас могут ожидать неожиданные истории с путаницей в каких-то новых словах и выражениях.
Что-то не поняла, кто принял Виктора за своего в Эмиратах? Сотрудники отеля?
Иностранный язык - то еще приключение. Иногда забавное, а порой нет:
Я расстроен из-за того, что потерял отсроченый чек - перевод наиврит - Ани мудаг ше ебадти чек дахуй...🤣🤣🤣
Очень понравилась последняя история о "дедушке пшеницы, тушённый с грибами и луком".