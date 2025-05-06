13 человек, для которых языковой барьер не преграда, а зачин для веселой истории

Истории
3 часа назад

Изучение языка — это проявление силы воли над умом и душой. Когда мы приезжаем в другую страну и сталкиваемся с незнакомым языком и совершенно иным культурным кодом, незнание тонкостей может легко поставить нас в неловкое положение. Именно поэтому нас могут ожидать неожиданные истории с путаницей в каких-то новых словах и выражениях.

  • Моя тетя во Франции здоровалась каждый день со швейцаром: "Бордюр, месье". © kvishneva13
  • В Болгарии, уж не знаю почему, но когда кивают - это означает "нет", а когда мотают головой влево и вправо - "да". Много раз попадались на это. Захожу в магазин: "Орешки есть?" Мотает головой. Разворачиваюсь, а в ответ: "Есть!" И так постоянно.© Снежка / Dzen
  • В начале 2000-х группа немецких студентов проходила практику. Как-то раз один из них шел мимо метро и увидел, что с лоточка продаются пирожки (тогда еще рядом со станциями было много разных палаток и лотков со всяким разным). Продавщица в белом фартуке и колпаке громко кричала: "Пирожки! Пирожки горячие!" Студент немного знал язык, но почему-то подумал, что "горячие" - это такой особый вид пирожков. Дальше состоялся диалог:
    - Мне, пожалуйста, горячие.
    - Молодой человек, они все горячие.
    - Нет, мне нужны горячие!
    После примерно трех повторов продавщица разозлилась на странного покупателя, а он убежал, оставив деньги и не купив пирожок. © Шепот эльфа / ADME
  • Пригласил меня пожилой иностранец на танец. Долго распинался, но музыка орала, и я ничего не понимала. Решила кокетливо улыбаться и хохотать. Через 5 лет мы встретились опять. Он сказал, что в прошлый раз вообще-то рассказывал как танцевал после аварии, а я смеялась. © tillthingsgobetter
  • Проходили с подругой таможню в Лондоне. Таможенник спрашивает, мол, с какой целью приехали и к кому. Говорим, что туризм и будем жить у друга. Таможенник: "У него есть работа? Чем он занимается?" И тут моя подруга так гордо, человек с лингвистическим образованием: "Хиз ловер (He's a lover)", вместо "He's a lawyer". Таможенник так на нас изумленно посмотрел: "Любовник? Для вас обеих?" Мы: "Нет, у нас нет проблем с законом". Он на нас снова странно покосился, пожал плечами, поставил штамп в паспортах, и мы ушли. Только потом до нас дошла вся комичность ситуации. © Ольга Дока / Dzen
  • Как-то выступала на англоязычном форуме про общечеловеческие ценности. Ну и написала с помощью переводчика, что люди защищают свои ценности (valuables). Меня деликатно поправили: "Вы, наверное, имели в виду values, а не valuables, хотя люди, конечно, защищают и то и другое". Values - ценности в смысле "принципы и убеждения", "valuables" - ценности, которые можно положить в сейф. © Foxy Rainard / ADME
  • Вместо того, чтобы сказать, что я не могу говорить на грузинском, приказывала собеседнику не говорить на грузинском. © ganyat
  • Играла футбольная сборная с балканцами. Я сидел в секторе рядом с гостевым. Сильно удивлялся тому, как один паренек оттуда время от времени кричал: "Позор! Позор!" Вроде неплохо балканцы играют, выигрывают, мол, что позорного? Потом мне объяснили, что "позор" это "внимание", парень призывал внимательнее в обороне своих играть. © Злой доктор / ADME
  • Я неправильно произнесла прилагательное во фразе «большое спасибо» и сделала комплимент мужику, сказав, что у него красивая попа. © dark_swanw
  • В Эмиратах в отеле на ресепшене выдал несколько фраз на английском без какого-либо акцента или запинки. В ответ на меня просто стояли и смотрели молча с огромными глазами, что я решил уточнить в чем же дело, а оказалось, что я просто все четко и правильно произнес, потому что все арабы говорят как хотят, без особого внимания на какие-либо правила произношения. Меня за своего приняли! © Виктор Шулаков / Dzen
  • Как-то раз была слишком уверена в своем знании сербского, пренебрегла переводчиком и на просьбу владельца отеля скинуть документ написала: "Когда меня стошнит в номере, вы можете сфотографировать", вместо: "Когда я вернусь в номер, вы можете сфотографировать". © nata_shmel
Nika88
2 часа назад

Что-то не поняла, кто принял Виктора за своего в Эмиратах? Сотрудники отеля?

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  • Стояла я, значит, в Брюсселе в метро и ко мне подошел незнакомый мужчина, начал выпрашивать денег. Подумала, что ничего не дам, так как у самой не хватает. Но парниша оказался не промах и выдал такое, что я не смогла отказать: уже на английском начал просить денег. Вот это действительно было неожиданно! Как после такого не дать человеку денег? © Юлия Салахова / VK
  • Я была в торговом центре и у прилавка с домашней едой кассир худо-бедно на английском объяснял одной индийской паре и когда они дошли до грибов, то у всех ступор. И мне приспичило помочь, а слово "полба" по-английски знать не знаю, так что я сказала, что это "дедушка пшеницы, тушенный с грибами и луком". © Изяслав в ярости / ADME

Комментарии

Уведомления
Iosi Merson
2 часа назад

Я расстроен из-за того, что потерял отсроченый чек - перевод наиврит - Ани мудаг ше ебадти чек дахуй...🤣🤣🤣

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