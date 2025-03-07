13 случаев, когда языковой барьер сыграл с людьми шутку

Языковой барьер — вещь непредсказуемая. Он может вызвать стресс, смущение, а иногда и незабываемые курьезные ситуации. Когда одно неловкое слово или неверный перевод меняет смысл фразы до неузнаваемости, остается только смеяться. В этой подборке — интересные случаи, в которых недопонимание превратилось в источник веселья!