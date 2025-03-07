13 случаев, когда языковой барьер сыграл с людьми шутку
Истории
50 минут назад
Языковой барьер — вещь непредсказуемая. Он может вызвать стресс, смущение, а иногда и незабываемые курьезные ситуации. Когда одно неловкое слово или неверный перевод меняет смысл фразы до неузнаваемости, остается только смеяться. В этой подборке — интересные случаи, в которых недопонимание превратилось в источник веселья!
- Чешский язык порадовал меня в первый визит в Чешскую Республику уже прямо в аэропорту. Выхожу с таможни и упираюсь глазами в указатель под потолком: налево — Летадло (к самолетам), направо — Возидло (такси). Куда уж понятнее! © CИТУАЦИЯ / VK
- Играла как-то моя любимая команда с какой-то балканской сборной. Я сидел в секторе рядом с гостевым и периодически недоумевал — один парень оттуда время от времени начинал орать: «Позор! Позор!»
Странно, думаю, его команда вроде выигрывает, играет вполне достойно, с чего такой негатив? Только позже мне объяснили, что здесь «позор» значит «внимание». Оказалось, парень просто подбадривал своих и звал быть повнимательнее в обороне. © Злой Доктор / ADME
- Два месяца учили итальянский и, наконец, решились испытать свои знания в отеле в Лигурии.
На первом завтраке обнаружили, что на столе нет салфеток. Смело позвали официанта и, как нам казалось, на идеальном итальянском попросили принести бумажные. Он уточнил: «Две?»
Мы уверенно: «Четыре!» — нас же четверо!
Сидим, ждем. Через пару минут официант появляется... с огромным подносом, на котором четыре чайника чая!
Смеялись до слез. Оказалось, мы сказали «товальоли, пер фаворе» (салфетки, пожалуйста), а он услышал «тэ вуоле» — что-то про чай. Ну что ж, в тот день мы точно не остались без напитков! © Белла Муртазина / VK
- Раз зашел я в Германии в местное кафе. Немецкий у меня не очень. В меню вижу знакомое слово "«Апфельштрудель» — яблочный штрудель. Прошу официанта: "«Айн апфельштрудель, битте!» Он что-то переспрашивает, я ничего не понимаю и такой «Йа!». Через пять минут мне приносят... пять яблочных штруделей! Все в зале смотрят на меня, а я пытаюсь осознать, как вообще это произошло. Оказалось, официант спрашивал, сколько порций мне нужно, а я просто радостно сказал «Ага!» Почему он решил, что мне нужно именно пять — загадка, но пришлось есть! © CИТУАЦИЯ / VK
- В четвертом классе моему однокласснику влепили кол по английскому — и совершенно несправедливо.
Со второго класса мы учили финский, а в четвертом добавили еще и английский. Сначала все шло нормально, но зимой из-за лыжных уроков физкультуры расписание изменили, и два языка поставили подряд.
После финского пришли на английский, начали переводить фразы. Задание: «В классе много парт». Все бы ничего, но тут наш Санек совсем запутался и выдал: «Зея ра пальен дескс ин ауа класс». То есть начало предложения - по-фински, а вторую - на английском!
Англичанка в шоке: «Что?»
Саня повторил. Потом еще раз. Учительница все больше раздражается: «Не понимаю! Еще раз!» Саня начинает реветь, англичанка — орать. Никто так никого и не понял.
На перемене мы объяснили Сане, где он ошибся, а вот англичанке объяснять не рискнули. До сих пор не знаю, поняла ли она, что вообще произошло © Juniper / ADME
- Однажды на фудкорте в торговом центре я оказалась у прилавка с «домашней» едой вместе с молодой индийской парой. Витрина ломится от всевозможных блюд, кассир худо-бедно объясняется по-английски, вроде все понятно. Но вот доходим до полбы с грибами — и тут у всех ступор.
Мне, конечно, приспичило помочь. Но вот беда — как сказать «полба» по-английски, я понятия не имею. Попыталась объяснить, что это предок пшеницы, но слово «предок» тоже вылетело из головы. В итоге стою, изображаю уверенность и с умным видом выдаю: «Полба — это дедушка пшеницы, тушеный с грибами и луком». Индийцы на меня пялятся, кассир тоже, а я стою гордо, ведь миссию выполнила! © Изяслав в ярости / ADME
- Как-то бариста, с которым я знакома, попросил меня уточнить у девушки-иностранки, хочет ли она кофе на двойном эспрессо. Я уверенно кивнула, повернулась к ней и выдала: «Ду ю уонт твин эспрессо?» Та зависла, смотрит на меня с полным непониманием, пытаясь осознать, с чего вдруг ей предлагают близняшек.
Но я не растерялась! С тем же гордым видом заявила, что ей тогда, наверное, нужен одинарный эспрессо. И только спустя пару секунд до меня дошло волшебное слово «дабл»… © Peyton / ADME
- Выучил несколько базовых фраз на вьетнамском, но говорить толком не умел. Просто запоминал, что и когда надо сказать, повторял в нужный момент, и окружающие восхищались: «Ого, ты говоришь по-вьетнамски!»
Однажды ехал в такси с компанией, и, когда доехали до места, решил поблагодарить водителя. Но вместо «Спасибо» уверенно выдал фразу, которую обычно говорят перед едой: «Приятного аппетита!» © makerofshoes / Reddit
- Наш преподаватель арабского слег с гриппом на несколько дней, и мы всей группой решили подписать для него открытку. Один из однокурсников хотел написать что-то вроде «Поправляйтесь скорее» и, будучи уверенным в своих знаниях, смело накатал фразу. Только вот вместо пожелания здоровья он, по сути, написал «Пусть над вашей душой смилуются высшие силы». Узнали мы об этом уже после того, как открытка была отправлена. К счастью, учитель все же выздоровел. © fish_and_chisps / Reddit
- Как-то в Коста-Рике понадобилась мне зубная паста. Захожу в магазин, подхожу к продавцу, пытаюсь объяснить. Но вместо "паста дэ дъентэс" (зубная паста) уверенно прошу "пасту аль денте".
Продавец завис. Смотрит на меня, явно пытаясь осознать, зачем мне слегка недоваренные макароны. Я тоже не сразу поняла, что не так, пока не осознала свою ошибку. Посмеялись, конечно, но пасту в итоге купила! © notyourwheezy / Reddit
- Разговаривала как-то с преподавателем корейского и решила сказать, что люблю кататься на лошадях. Он как-то смутился и переспросил: «С друзьями?» Я в недоумении повторила: «Нет, одна». Тогда он записал мои слова, вбил их в переводчик и показал мне.
Оказалось, что вместо «кататься на лошадях» я сказала, что люблю «разговаривать сама с собой». © GreenDub14 / Reddit
- Как-то раз я разошлась на англоязычном форуме, рассуждая о важных для всех людях ценностях. Хотела написать что-то глубокомысленное, но доверилась гугл-переводчику и гордо выдала, что люди защищают свои «вэльюбелс».
Меня вежливо поправили: «Вы, наверное, имели в виду «вэльюс», а не «вэльюбелс». Хотя, конечно, люди защищают и то, и другое».
Тут-то я и осознала, что вместо высоких принципов и убеждений написала про охрану сейфов и драгоценностей. Культурный вклад сделан, позор схвачен. © Foxy Rainard / ADME
- На прошлой работе к нам иногда приезжали поставщики из Германии. И вот как-то один из них с восторгом рассказывал о завтраке в отеле: «Послушай, я сегодня ел на завтрак ваше национальное блюдо. Это просто потрясающе! Оно такое полезное и вкусное, я потом был сыт почти целый день! Это замечательно, что у вас есть такая еда!» Я задумался и спросил: «Наверное, это была каша?» (назвав немецкое слово, обозначающее это блюдо).
«Нет, нет, нет! Это ваше национальное блюдо, вы каждый день готовите его на завтрак, и оно очень вкусное и полезное!»
Мне стало интересно, что же он имел в виду. Яйца? Запеканка? Блинчики? Блинчики не слишком полезны. Творог? Его чаще покупают, чем готовят.
Коллега уезжал на следующее утро, но пообещал уточнить, что же это за загадочное блюдо.
Через день мне на почту пришло письмо: «Как мы и договаривались, я узнал название! Это KASCHA!» © Шепот эльфа / ADME
А вот еще 20 случаев, когда языковое недопонимание обернулось настоящим комическим сюжетом!
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
17 наглецов, которые с вежливостью и чувством такта поссорились еще где-то в раннем детстве
Народное творчество
1 год назад
15+ человек, для которых семейная тайна стала неожиданностью
Истории
8 месяцев назад
14 невесток, внезапно показавших свое истинное лицо
Семья
3 дня назад
16 историй о провалах, которые вряд ли получится быстро забыть
Истории
2 недели назад
14 историй о мести, про которую немного стыдно рассказать, но так приятно вспомнить
Истории
5 дней назад
16 разводов, которые в памяти запечатлелись не меньше, чем свадьба
Истории
1 месяц назад
16 человек, которые затарились в магазине впечатлениями на жизнь вперед
Народное творчество
1 год назад
20+ человек рассказали, как сложились судьбы тех, от кого им срывало крышу в молодости
Народное творчество
3 года назад
18 новогодних историй, которые помогают нам верить в чудо
Истории
3 месяца назад
15 историй о том, что делает отношения особенными
Истории
6 месяцев назад
15 курьезных историй о городском транспорте и его пассажирах
Истории
5 месяцев назад
14 женщин рассказали, что стало той самой последней каплей в отношениях
Народное творчество
9 месяцев назад