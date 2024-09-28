15+ человек рассказали истории о том, как им крупно повезло

А можно мне так же сделать ремонт и оставить телевизор?
Могу даже две недельки подождать.
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Не бывает так, чтобы человеку все время не везло или наоборот, постоянно везло. Но некоторых своих любимчиков судьба особенно выделяет. Доказывают это истории из нашей статьи. Почитайте только, как бывает.
А можно мне так же сделать ремонт и оставить телевизор?
Могу даже две недельки подождать.
Недельный заработок прямо "сыпался"? Сколько же у нас сантехники зарабатывают? Или там сторублёвые купюры были?
А вот и еще несколько статей с историями про везение и удачу: