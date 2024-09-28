15+ человек рассказали истории о том, как им крупно повезло

Истории
4 часа назад

Не бывает так, чтобы человеку все время не везло или наоборот, постоянно везло. Но некоторых своих любимчиков судьба особенно выделяет. Доказывают это истории из нашей статьи. Почитайте только, как бывает.

  • Пошли на обед в ресторан, есть хотели — ужас как! Заказали суши. Ждем, уже готовы стол сожрать. Приходит официантка и говорит: «Извините, пожалуйста, вы не можете еще 10 минут подождать, пока наш повар их переделает? Они у него криво нарезались, он очень расстроился». Мы сказали, что очень голодные и можем съесть и некрасивые. Нам их принесли и сделали скидку на некрасивость. © Kotakotaro / Pikabu
  • Как-то я был на большом концерте под открытым небом. Ко мне подошел какой-то парень, протянул мне мои водительские права и спросил: «Это случайно не ты на фото?» А я даже не был в курсе, что потерял их. © motownmods / Reddit
  • Работала дизайнером и училась. Однажды у меня украли зарплату в автобусе. Я чуть с ума не сошла! Что делать?! Друзей и родных нет. Иду и плачу. Вдруг вижу — кошелек. Открываю его, а там куча денег. Обрадовалась, но потом стало стыдно. Может, у человека такая же ситуация как у меня... Или даже хуже. Там были визитки. Позвонила. Оказалось, владелец был водителем и другом одного весьма состоятельного и известного человека. Благодарил меня. А потом выяснилось, что его начальнику нужен дизайнер для нового дома. Затем его друзьям. Мне в первый же день выплатили аванс — мою двойную зарплату! © Kate113 / Pikabu
  • Знакомая рассказала. Стою, говорит, на обочине дороги, и тут у проезжающего мимо фургона открывается на ходу задняя дверь, и прямо мне под ноги вываливается коробка, а машина уносится вдаль. Я даже испугаться не успела. Открываю — полная коробка мороженого в вафельных стаканчиках! Везуха, определенно везуха! © umorist / Pikabu
  • Однажды мужик снял у меня квартиру для любовницы. В порыве чувств сделал крутой ремонт, повесил дорогущий телевизор. А любовница через неделю бросила его. Звонит мне мужик и выдает: ключи он возвращает без всяких претензий за все потраченное на уютное гнездышко... Даже телевизор оставил! © 1.bulatnik / Pikabu
No name no meaning
2 дня назад

А можно мне так же сделать ремонт и оставить телевизор?
Могу даже две недельки подождать.

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  • К экзамену выучил всего 2 билета из 60-ти. Препод — зверь. Тяну — попадается первый из двух. Быстро пишу решение задачи и... и препод меня вызывает. Говорит: «Ответ правильный, но что-то вы подозрительно легко все написали. Вот вам еще билет — отвечайте без подготовки. Как сможете...» И это был тот самый второй билет, который я знал! © JIoB4uu / Pikabu
  • Дочь сейчас в возрасте повторюшки, старается в точности воспроизводить все, что видит и слышит. В последнее время, если находит фантик или бумажку, то отдает ее кому-нибудь из членов семьи со словами: «На тебе денежку, сходи в магазин». И вот сегодня прогуливаюсь по детской площадке, ребенок изучает окрестности, потом радостно мчится ко мне и отдает мне крупную купюру! © Chitayuschaya / Pikabu
  • Продавала квартиру. Пришла покупательница и стонет с порога: «Муравейник! Парковки нормальной нет! Ужасное качество отделки! Простите, я строитель, я вижу, тут все плохо. И я еще 2 часа сюда добиралась! Сыну приспичило, говорит, что ваш район — это престижно! Нет, не мой вариант, мне нужно было просто приехать и убедиться». Провожаю ее вниз, там ждут следующие покупатели. И вдруг эта женщина при них говорит мне: «Ну, я позвоню завтра, обсужу с сыном, но 90%, что я ее беру!» В лифте новые клиенты спрашивают: «Такой ажиотаж?» «Да», — отвечаю сдержанно. С порога внесли аванс. Перезваниваю той женщине: «Спасибо, что подыграли». «Пожалуйста. Это за то, что провели мне экскурсию, чтобы я сама во всем убедилась». © vasilisaPRO / Pikabu
  • Я на днях заказал маленькую пиццу, а курьер вместе с моей маленькой отдал мне еще одну среднюю, так как прошлый заказ отменили, а курьеру было лень тащиться с пиццей обратно. Я был очень рад! © CosmoStas / Pikabu
  • Я сантехник. Однажды менял стояк канализации, он был в коробе. Ломаю короб и оттуда на меня начинают сыпаться деньги. Я их собрал, пересчитал — оказалось, как мой недельный заработок. Отношу хозяевам квартиры, так, мол, и так, вот нашел у вас в коробе. Хозяева сказали, что это не их деньги, квартиру эту купили на днях, поэтому предложили либо выкинуть их, либо оставить себе. За проделанную работу заплатили оговоренную сумму. Если честно, это был единственный случай, когда на меня так деньги сыпались. © Михаил / ADME
  • Моя машина сломалась на безлюдном шоссе в горах, до ближайшего города — 20 км. Сотовый там не ловил. Первой машиной, показавшейся на дороге, оказалось авто моего дедушки, который жил в трех часах езды от этого места. Он внезапно решил отправиться на выходные в горы. От поломки до того, как меня подобрали, прошло меньше пяти минут. © joshebgaming / Reddit
  • Решила прогуляться, но начался жуткий ливень. Зашла в кофейню, чтобы взять согревающий кофе и немного просохнуть. На кассе меня спрашивают: «У вас сегодня день рождения?» Я опешила. Кассир продолжил: «Если да, то мы сделаем вам напиток бесплатно». Я не растерялась и сказала: «Да». Оказалось, что я ошиблась, когда заполняла анкету для карты лояльности. Было не так обидно, потому что я стояла вся мокрая, но зато с бесплатным кофе. © Подслушано / Ideer
  • Всегда хотела петь, но родители денег на занятия не давали. Раздавала листовки уже класса с пятого. Платили копейки, но на занятия у меня заработать получалось. Несла деньги школьному учителю пения, которая «на отвали» проводила со мной частные уроки. Я сама подала заявку на городской конкурс, сама выбрала песню, мы с учителем пару раз прошли ее и все. Так обидно было, что на том конкурсе выступали по-настоящему подготовленные дети, и перед выступлением каждый со своим педагогом что-то повторяли, а потом за кулисами их обнимали, хвалили. А я было совсем одна. Ну зачем моей училке было позориться со мной, все равно ничего не займу.
    Больше и не ходила на занятия после того позора, что я пережила. Вообще думала, что петь я больше не буду. Но в университете всех первокурсников загнали в хор. Там я познакомилась с молодым преподавателем, который бесплатно начал заниматься со мной. И через год я уже хорошо зарабатывала в ресторане живым вокалом. © Подслушано / Ideer
Королева-Ведьма
2 дня назад

Недельный заработок прямо "сыпался"? Сколько же у нас сантехники зарабатывают? Или там сторублёвые купюры были?

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  • Отправила резюме в очень крутую фирму. Если честно, я в этой сфере ни в зуб ногой, но у них заоблачные зарплаты. Поэтому решила рискнуть. Пришла на собеседование рано, сидела в вестибюле. От нечего делать стала читать отраслевой журнал. Одна статья была о 10 главных угрозах в этой отрасли. И вот меня вызвали на собеседование. Честно призналась, что у меня нет опыта работы. Ну, думаю, сейчас погонят, а они спросили: «Какие потенциальные проблемы вы видите в нашей отрасли?» Я чуть со стула не упала и пересказала им статью. Интервьюеры были очень впечатлены. Они не знали, что, если бы мне задали тот же самый вопрос всего на 30 минут раньше, мне бы нечего было сказать. Я получила работу. И 10 лет спустя все еще тут работаю, получила повышение, все тип-топ. © TheDude77 / Reddit
  • Мне было 37. В разводе, воспитывал двоих детей. Сразу после развода я зарегистрировался на всех сайтах знакомств, пытаясь найти хоть кого-нибудь. Безуспешно. Прошло 2 года. Я работал, воспитывал детей и пошел получать дополнительное образование. Крутился как белка в колесе. Совершенно неожиданно мне пишет женщина с сайта знакомств. Сообщение было приятным, сама она показалась привлекательной. Мой ответ? «Вы кажетесь очень милой, но я так занят, что у меня просто нет времени на отношения». В итоге мы переписывались 2 недели. Потом встретились. Женаты уже 14 лет. © Brent Lehner / Quora
  • В течение нескольких лет безуспешно пыталась похудеть. Куча перепробованных диет, но никак не получалось. А тут проснулась от собственного смеха, рассмешила меня во сне фраза «гора пупышкина». Никогда раньше такого не слышала и наутро решила поискать в сети. Горы такой, конечно, нет, но я наткнулась на созвучный метод похудения. Ну ладно, попробуем и его. И я же похудела! Семи кг как не бывало! © Подслушано / Ideer
  • Свекор (ему 90 лет) принес свои джинсы моему мужу, мол, будешь носить, они твоего размера. Увидев их, я подумала: «Мама дорогая!» Через 24 часа я продала их почти за $ 20 000. Это были Levis 501 1933 года в идеальном состоянии. © greeperfi / Reddit
  • У подруги цель — выйти замуж за богатого. А меня она в ресторан просто за компанию прихватила, чтобы не идти одной. Познакомились мы с мужчинами, речь зашла про работу, а я обожаю свою, могу часами говорить. Закончилось все тем, что я начала показывать ему свои проекты. На следующий день мне написала HR из его компании, пригласила на собеседование. Через 2 недели получила приглашение на должность выше прежней и с зарплатой в 2 раза больше. Боялась идти, но все закончилось хорошо. С ним отношения только деловые, да и почти не пересекаемся. Работаю 2-й год. © Подслушано / Ideer
  • Друг забрал у соседки коробку со старым сервизом. Просто они одновременно из квартир выходили, а соседка собиралась эту коробку выбрасывать на помойку. Дома глянул он этот сервиз. Там даже супница и селедочница имелись, но не хватало одной чашки и еще где-то был скол. Короче, не кондиция получается. Мониторинг сети показал, что такой сервиз стоит не хило так денег. Он его в тот же день продал. © Valery4 / Pikabu
  • Жутко стыдилась, что у меня нет высшего образования. Училась на стоматолога, согласилась поступить только из-за слез матери. На последнем курсе забеременела и забрала документы, думала, что восстановлюсь, но не получилось. Сидела в декрете много лет, считала себя никчемной и случайно стала работать в интернете. Стала маркетологом. Сейчас без вышки зарабатываю больше, чем мои одноклассники. И только сейчас поняла, что не в вышке счастье, а в упорстве. © Подслушано / Ideer

А вот и еще несколько статей с историями про везение и удачу:

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