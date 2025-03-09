Не припомню, чтобы я ел гренки с кетчупом, но, по-моему, ничего странного в этом нет. Томатный соус с хлебом хорошо заходит)) И видел в магазине сухарики в комплекте с коробочкой кетчупа. Глянуть бы оригинал, но меня Реддит не пускает. Может, там французские тосты были?
18 человек рассказали, что узнали о второй половинке, когда стали жить вместе
Вот встречаешь кого-то и думаешь, что это идеальный партнер. Но только съехавшись вместе, можно заметить всякие странности. Некоторые привычки могут здорово веселить, а другие — даже раздражать. Каждый, в конце концов, привык жить по-своему. Тут люди поделились тем, какие повадки второй половинки удивили их больше всего.
- Несколько месяцев как съехались с парнем. Его машина – это чисто домашний питомец! То надо что-то проверить, то масло поменять. А бюджет у нас общий. Говорю ему: "В этом месяце мне нужно поставить коронки". А парень отвечает: "У нас тормоза гудят, поэтому коронки подождут". Я ему объясняю, что здоровье важнее – на него надо тратиться в первую очередь. А он: "Вот по твоим коронкам нас и опознают, когда тормоза откажут". Поход к дантисту, в общем, откладывается. © Палата №6 / VK
- Мы с мужем поженились и съехались. Затеяла я стирку, белое отдельно, рубашки отдельно, остальное – все в одной куче. Включила машинку и ушла. Через 10 минут слышу истошный крик: "Маша, ты зачем мои трусы со своими кофтами положила? Как я потом буду смотреть, как ты ходишь в одежде, которая с моими грязными трусами стиралась?"
- Живем с женой уже месяца три. Но до этого долго встречались, и я был в курсе ее причуд. Но одна вещь мне до сих пор не дает покоя. Она знала, что я не люблю такое, поэтому долго скрывала. Ей нравится есть гренки с кетчупом! Я видел как люди поглощают всякое, но это просто за гранью моего понимания! © Wonderful_Formal6130 / Reddit
- Ко мне сватался бывший друг детства. Приехал в гости из другого города. Однажды увидел, что я пошла стирать белье. Вручную! Не растерялся и кинул мне свои трусы. Я в шоке. Но постирать попыталась. Поняла, что они никуда уже не годятся и откинула в сторону. Звоночком стало то, что он потом спросил почему я так сделала. Несмотря на это, мы стали жить вместе. Исключительно на мою зарплату. Через 2 месяца подала на развод. А он отобрал кольцо, которое тоже покупала я. © Нина Александровна / Dzen
- Моя жена – ночная кусака. Во сне она поднимается аки мультяшный вампир и клацает челюстью: "Ням, ням, ням!" Однажды пришлось удерживать ее рукой и орать, чтобы проснулась. А она взяла и цапнула меня. Хуже всего было, когда я не успел оборониться – досталось моей щеке. Но она потом всегда извиняется. © EducatedRat / Reddit
- Только съехались с парнем. Сели смотреть вместе киношку. Тут ему захотелось попкорна. Принялся его сесть и вздохнул: "Эх, жаль, что у нас нет листьев салата". Я удивилась. Говорю, мол, ты салата захотел? Выяснилось, что вся его семья за теликом берет и кусочничает попкорном вперемешку с листьями салата! © IllTechnician5828 / Reddit
Нина Александровна звоночек-то услышала, но не открыла. Печалька)
- Первые лет 8 совместной жизни муж имел дурацкую привычку – никогда не извинялся. Мол, само рассосется. Иногда придумывал дурацкие ситуации, чтобы помириться. Один раз я сильно обиделась. Так он взял и выдернул предохранитель в моей машине. Сажусь – не заводится. Он рассчитывал на то, что выступит спасителем и я его прощу! Ну уж нет – решила на этот раз показать ему дулю. Набрала номер мужа сестры и мне помогли. Но своей выходкой муж так меня позабавил, что я почти перестала на него сердиться. © Екатерина Бузынина / Dzen
- Мой сначала надевает носки, а потом уже остальную одежду. Однажды я глянула на него, а он — ну вылитый батя из ситкома в одних носках по колено! Я полюбопытствовала, а для него это нормально. Может, это я странная? Но на самом деле, это довольно мило — видеть рядом эдакого папашу средних лет, собирающегося на работу. © ohno807 / Reddit
- Подруга ненавидит готовить. Но каково же было мое удивление, когда она съехалась с парнем и начала по 2 раза в день стряпать какие-то сложные блюда. Жаловалась мне, что устает, и даже уборка дается ей легче. Настоятельно порекомендовала ей обсудить это с парнем. Она сначала боялась, мол, точно бросит. Но потом согласилась. А вчера позвонила и сообщила, что после их разговора находится в полнейшем ступоре – он заявил, что в таком случае в их паре за повара будет он. Похоже, подруга в надежных руках. © Карамель / VK
Порядок одевания может быть разным. По утрам надев часы не забудте про трусы ! Была такая песенка ...
- Съехались с парнем. И он мне говорит: "Пришло время приготовить мое особое блюдо! Царский пельмень!" Переспросила, мол, какой. А он мне: "Царский! Только для избранных!" Наступил ужин – в тарелке в центре стола лежит один гигантский уродливый пельмень! И он гордо объясняет: "Размораживаешь пельмешки, разбираешь их, собираешь весь фарш в одну огромную тефтельку, и все тесто лепишь в один лист. Заворачиваешь и варишь". В следующий раз парень обещает сварганить "сочную макаронину". Мне уже страшно. © Палата №6 / VK
- Жили с парнем за мой счет в квартире моей сестры. Без особых излишеств, но денег хватало. Потом парень начал зарабатывать больше меня. А у меня здоровье подкосило. И парень предложил уволиться – подлечиться и отдохнуть. Так и сделала. А через месяц он такой: "А дай-ка половину за коммуналку". Не поняла и переспросила. А он, видите ли, решил себе прикупить кое-чего. Сказал, что и так продукты на нем. Поплакала несколько дней и попросила съехать. © Unknown author / Pikabu
- В наше общее гнездышко жена прихватила с собой синюю эмалированную тарелку, из которой ела все время. Так она ей нравилась! А когда мы купили дом, тарелка уже выглядела совсем подуставшей. Я начал беспокоится, что потертая эмаль может быть не очень безопасной. Наступает день переезда. Во время сортировки вещей жена медленно подняла свою любимую посудину, и по щеке ее скатилась слеза – она решилась ее выкинуть. Потом я подарил ей такую же – нашел в антикварном. Она так расчувствовалась, что мне самому захотелось всплакнуть. Эта ценность до сих пор в нашем шкафу. © Brief-Increase1022 / Reddit
Я тоже сначала носки надеваю, а потом джинсы/брюки. Так проще ведь, чем сначала штаны, а потом подгибать их, чтобы натянуть носки, и снова выправлять…
- Я росла в большой семье, поэтому выработалась привычка каждый раз предупреждать, что идешь занимать туалет. С тех пор даже коллегам и друзьям говорю, что пошла в уборную. Не видела в этом ничего такого. А когда съехалась с парнем, он мне сказал: "Солнце, говорить это совсем не обязательно". И тут я задумалась. Может, это странно? Решила перестать. Потом как-то лежали с парнем и смотрели фильм. Молча встала и пошла в туалет. А он мне: "Ты куда?" Серьезно? © Палата №6 / VK
- Оказалось, что любимый спит, перекрестив ноги. Видели, когда мужчины сидят на стуле с одной ногой, закинутой на другую? Вот так, только лежа. Из-за этого одеяло превращается в целый шатер! В первый раз, когда я это увидела, смеялась чуть ли не до слез! Никогда такого не встречала! © insomniacsanonymus / Reddit
- Когда я приезжаю после долгого рабочего дня уставший и голодный, любимая веселит меня пением. Поет она постоянно: когда готовит или убирается, в душе и даже перед сном. А как она берет высокие ноты! В первый раз, когда это случилось, она бросила на меня озорной взгляд и всучила мне мою гитару: "Давай вместе!" Я забренчал и начал ей подпевать. Но мои уши такого не ожидали – она думала, что умеет петь. Зато танцует чудесно. Она у меня особенная. © Seb González / Quora
Ты только не проверяй под одеялом, вдруг это не совсем коленка торчит ...
- У нас с девушкой полное несовпадение режимов. Я обожаю поспать подольше, а она жаворонок. И все бы ничего, но она открывает шторы и начинает демонстративно шуметь. Пытается нас синхронизировать. Недавно взяла привычку включать музыку по утрам. Как-то ночью я не выдержал и ушел спать в другую комнату. А она обиделась. Тогда я нашел выход – взял ей утренний абонемент на танцы. Теперь все довольны. Она тратит энергию на тренировке, а я продолжаю себе спать. © Палата №6 / VK
- У меня своя квартира, а парень жил с семьей. Со временем он стал у меня ночевать. Даже ключ запасной получил. Зарабатывала я хорошо, а он меньше – но любовь же! Старалась ему вкусно готовить еще. А потом понеслось. Отец устроил его на хорошую работу, тот стал в разы лучше зарабатывать. Начал носить самые дорогие шмотки и воротить нос от моей стряпни. Сегодня, мол, мы с папой в ресторан. Постепенно он начал считать мою работу недостаточно хорошей. И я вспомнила, как он сбегал от шумной семьи ко мне – такой щедрой и ничего не просящей. Высказала ему все. А он даже не помнит, как раньше дело обстояло. © IChungaChanga / Pikabu
- Мой парень спит, обложив себя четырьмя подушками. При этом укрывается чуть ли не до подбородка. А руки кладет на одеяло. Ноги обязательно должны быть открыты. Кажется, он немного того. © Dismal-Accident***6 / Reddit
В этих историях люди только начали притираться друг к другу. Но если интересно узнать о семейной жизни после долгих лет, можно почитать эти истории.
Комментарии
"...она открывает шторы и начинает демонстративно шуметь. Пытается нас синхронизировать. Недавно взяла привычку включать музыку по утрам"
😕😖😑
Вот таких жаворонко-дятлов надо бить канделябром, а лучше сразу посылать лесом.
Неуважение к сну близкого человека в самом начале отношений - ни о чем хорошем не говорит.
Уволили мужика из фитнес-центра в Явне. Он обиделся и слил в сеть кадры с камер наблюдения. А там тренер с дамами приходящими по абонементу, не совсем фитнесом занимается ... Хотя может это тоже своего рода фитнес .