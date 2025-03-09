18 человек рассказали, что узнали о второй половинке, когда стали жить вместе

Не припомню, чтобы я ел гренки с кетчупом, но, по-моему, ничего странного в этом нет. Томатный соус с хлебом хорошо заходит)) И видел в магазине сухарики в комплекте с коробочкой кетчупа. Глянуть бы оригинал, но меня Реддит не пускает. Может, там французские тосты были?