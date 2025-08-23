11 фактов о красоте и гигиене из прошлого, от которых сегодня становится неловко

В конце XVI века сахар подешевел, и теперь сладкими блюдами смогли наслаждаться не только аристократы. Это не лучшим образом сказалось на здоровье зубов населения. Однако доктора не считали, что из-за сладостей могут возникнуть стоматологические проблемы. Напротив, они советовали своим пациентам лечить больные зубы именно с помощью сахара.

Так существовал популярный рецепт ополаскивателя, в состав которого входили сахарная пудра, измельченный камень, розовая вода и древесная смола. Средство действительно неплохо освежало дыхание. Но если им пользовались долгое время, оно только портило зубы. Чтобы улыбка сияла белизной, дамы протирали зубы порошком из измельченного жемчуга. Налет после этого исчезал, но зубная эмаль тоже страдала.