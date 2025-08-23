11 фактов о красоте и гигиене из прошлого, от которых сегодня становится неловко
Некоторые косметические средства, к которым прибегали люди раньше, сейчас кажутся нам как минимум странными. Например, зубы отбеливали металлическими пилками, а прыщи лечили с помощью кабаньих щечек и телятины. Мы решили узнать, какие еще загадочные средства помогали женщинам сохранить красоту и здоровье в прежние времена.
Зубы лечили толченым жемчугом и сахарной пудрой
В конце XVI века сахар подешевел, и теперь сладкими блюдами смогли наслаждаться не только аристократы. Это не лучшим образом сказалось на здоровье зубов населения. Однако доктора не считали, что из-за сладостей могут возникнуть стоматологические проблемы. Напротив, они советовали своим пациентам лечить больные зубы именно с помощью сахара.
Так существовал популярный рецепт ополаскивателя, в состав которого входили сахарная пудра, измельченный камень, розовая вода и древесная смола. Средство действительно неплохо освежало дыхание. Но если им пользовались долгое время, оно только портило зубы. Чтобы улыбка сияла белизной, дамы протирали зубы порошком из измельченного жемчуга. Налет после этого исчезал, но зубная эмаль тоже страдала.
В XVII веке в ход пошли более суровые методы. Чтобы зубы вновь стали белыми, цирюльники предлагали обрабатывать их металлическими пилками. Увы, эффект от такой процедуры был временным. Пилка разрушала зубную эмаль, а значит, и шансы лишиться части зубов тоже возрастали.
Девушка могла неплохо заработать на волосах
В XIX веке в моде были парики и шиньоны, для создания которых нужны были натуральные волосы. Охотясь за этим ценным товаром, торговцы старательно прочесывали маленькие городки и деревушки. Женщины и девушки обычно охотно расставались со своими роскошными локонами, так как за волосы давали неплохую цену.
Особенно хитрые купцы даже заранее бронировали девиц с красивыми шевелюрами и платили им аванс. Ведь волосы отрастали за несколько лет, и торговец точно обеспечивал себя необходимым количеством товара на будущее.
Спустя какое-то время сельские барышни стали перебираться в город в поисках работы. Им тоже хотелось выглядеть по моде и носить изящные шляпки, а с короткой прической это было непросто. Поэтому женщины начали выстригать только небольшие прядки на затылке, а пропажу ловко скрывали с помощью сложных узлов и начесов.
К концу XIX века огромной популярностью начали пользоваться гигантские женские шляпы, которые можно было закрепить на голове с помощью волосяных шариков. Поэтому спрос на волосы тут же увеличился. Но предприимчивые торговцы ловко нашли новое место, где они могли добывать ценный товар. Это были монастыри. Говорят, что одно из таких заведений в 1890-х годах продало волосы на сумму 657 тысяч фунтов стерлингов.
Дамы готовили притирания, помады и маски из самых неожиданных ингредиентов
Начиная с XII века, огромной популярностью среди дам пользовалось произведение «Тортула». В книге были собраны медицинские и косметические рецепты на все случаи жизни. Правда, некоторые из них сейчас кажутся как минимум сомнительными. Так как в эпоху Средневековья густые и темные волосы на теле женщины считались признаком дисбаланса в организме, некоторые дамы пытались избавиться от них.
Проверенным средством считался раствор из мышьяка и негашеной извести. Самой сложной задачей было вовремя смыть эту жидкость, иначе у дамы могли возникнуть серьезные проблемы. Другой рецепт более позднего времени предлагал сделать пасту из свиного сала, горчицы и можжевельника.
В XVIII века дамы тоже предпочитали изготавливать косметические средства самостоятельно. Так, чтобы избавиться от морщин, женщины делали специальную помаду из сока корней белой лилии, меда и воска, которую наносили на лицо и оставляли на ночь. Чтобы избавиться от прыщей, дамы готовили специальное средство из вареных кабаньих щечек, яблок и телятины.
Дамы носили трусики со мхом
В прежние века женщинам приходилось делать гигиенические средства собственноручно, причем порой из тех материалов, которые были в наличии. Некоторые исследователи предполагают, что дамы могли делать прокладки из торфяного мха. Это растение отличалось отличными впитывающими свойствами, и доктора часто использовали его в качестве перевязочного материала. А чтобы мох надежно держался на месте, женщины шили специальные трусики. В остальное время дамы обычно нижнее белье не носили.
Соседи могли поскандалить из-за туалета
Считается, что в Средневековье на улицах царила чудовищная антисанитария, и люди справляли нужду там, где им вздумается. Однако на самом деле закон предписывал жителям и приезжим пользоваться общественными туалетами или собственными помещениями. Нарушители же могли нарваться на серьезную взбучку. Зачастую туалетную комнату обустраивали на втором или третьем этаже, подключая ее с помощью дренажной трубы к выгребной яме.
Некоторые хитрецы пытались сэкономить и не устанавливали трубы, из-за чего все отходы выливались прямо во двор и скапливались у стен соседних зданий. Другие домовладельцы слишком редко чистили выгребные ямы, что приводило к их переполнению. Все это вызывало серьезные конфликты между владельцами домов, поэтому в XIII веке в Лондоне ввели законодательство, регулирующее размещение выгребных ям и отхожих мест.
Многие многоквартирные дома, расположенные в бедных кварталах, часто строились без туалетов. Однако это не означало, что жители оказывались в безвыходной ситуации. В большинстве крупных городов обязательно имелось несколько общественных туалетов. Обычно их строили на берегу реки или на мосту, чтобы отходы сразу смывались водой. Многие такие заведения возводились на деньги благотворителей и были бесплатными.
Другие же сдавались в аренду предпринимателям на длительный срок, и последние должны были поддерживать туалеты в чистоте и порядке. Поэтому арендаторы, скорее всего, брали небольшую плату с посетителей. Самый большой общественный туалет в Лондоне был построен в 1420-х годах. Здание было разделено на две половины: женскую и мужскую. В каждой обустроили 64 посадочных места, так что туалет мог вместить одновременно 128 человек.
Женщины брили не только лоб и брови, но и другие части тела
Средневековых дам, как и современных женщин тоже раздражал волосяной покров на некоторых участках тела. Они тщательно избавлялись от волосков на лбу и подбородке, а так же безжалостно выщипывали брови. Но, как можно увидеть на некоторых картинах, волоски удалялись также в зоне бикини и на ногах, хотя многих и возмущало такое поведение. Считалось, что приличная женщина не должна уделять слишком много внимания своей внешности.
Люди залезали ванну прямо в одежде
В XVIII веке у женщин была специальная фланелевая сорочка для банных процедур. Некоторые даже вшивали в подол этой одежды свинцовые грузики, чтобы низ наряда случайно не всплыл в ванной. Не совсем понятно, надевалась ли такая сорочка из соображений скромности или чтобы сохранить здоровье. Ведь намокшая ткань не только прилипает к телу, подчеркивая все его изгибы, но и быстро остывает, превращаясь в холодную тряпку. Да и мыться в таком наряде было как минимум неудобно. Зато дама могла вполне официально принимать визитеров в ванной комнате, соблюдая все видимые правила приличия.
Мужчины отращивали бороды не ради красоты
Во второй половине XIX века многие жители больших городов страдали от смога, так как большинство домов топились угольными печами. Заботясь о здоровье своих пациентов, доктора советовали мужчинам отращивать густые и пышные бороды.
Предполагалось, что волоски препятствуют проникновению вредного дыма и болезнетворных бактерий в организм джентльменов. Другие исследователи считали, что наличие бороды помогает расслаблению горла, а значит, оно будет меньше болеть после публичных выступлений. Увы, современная медицина отвергает оба эти утверждения.
Дамы посыпали головы порошками
До XVIII века уход за волосами в основном заключался в их расчесывании, а так же выпрямлении локонов и борьбе с залысинами. Пряди расчесывали не только чтобы избавиться от колтунов. С помощью гребней люди избавлялись от паразитов и грязи. Одну из самых старейших надписей на первом алфавите нашли на именно расческе. Изделие было создано в промежутке между 1700 и 1550 годами до н. э., и мастер вырезал на нем пожелание: «Пусть оно искоренит вшей из вашей бороды и волос».
Теми же самыми инструментами пользовались во времена Средневековья. Кроме того, они посыпали головы ароматными порошками, дабы шевелюра источала приятный запах. Дамы обязательно носили чепчики и шапочки. Причем головные уборы служили не только для украшения. Ткань впитывала излишки жира с волос, защищала их от пыли, кроме того, пряди не соприкасались с потным лицом и шеей, а значит, пачкались меньше.
Чтобы шевелюра была более густой, дамам советовали нанести на волосы смесь из сожженного ячменного хлеба, соли и медвежьего жира. Золотистый оттенок локонам должна была придать маска из измельченной капусты, смешанной с порошком из самшита или слоновой кости (полученное средство должно было иметь насыщенный желтый цвет).
Шампунь обрел популярность только в XVIII веке и пришел в Европу из Азии. Причем изначально это слово обозначало не косметическое средство, а массаж. Так, один из путешественников решил испытать эту процедуру на себе, после чего его тело и голову тщательно размяли, а уши вычистили. «Шампунинг» показался бедняге настоящим испытанием.
Придворные крепили под юбки ночные горшки
В XVIII веке придворные правила этикета были невероятно строгими. Так, женщина не могла отлучиться по нужде из-за стола или же покинуть зал, где присутствовала королевская особа. Пиры и торжественные встречи могли длиться часами и в результате превращались в сущее испытание для придворных дам. Поэтому некоторые исследователи считают, что барышни носили под платьями специальные сосуды вроде ночных горшков. Благо что пышные юбки отлично скрывали любые предметы под ними.
Из-за одного эскулапа пиявки чуть не исчезли с лица земли
Медицинские пиявки использовались для лечения в Древнем Египте, Греции и Риме, но именно в XIX веке спрос на этих существ достиг небывалых масштабов. Дело в том, что один французский врач уверял своих современников в том, что пиявки в состоянии вылечить любую болезнь. В результате только одна больница за период с 1830 по 1836 год использовала более двух миллионов пиявок.
Для транспортировки этих существ через океан придумывали специальные контейнеры, аптекари выставляли богато украшенные вазы с пиявками в своих заведениях, а дамы вышивали их на вечерних платьях. Из-за этого повального увлечения в некоторых регионах Европы пиявки к концу XIX века практически полностью исчезли, и правительства многих стран были вынуждены ввести ограничения на их отлов, чтобы хоть как-то спасти этих созданий.
А вам какой из этих фактов показался необычным? Рискнули бы вы протестировать один из этих рецептов на себе? Делитесь в комментариях.
