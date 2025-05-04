Я примерила на себя стандарты красоты из разных эпох, и моя самооценка не будет прежней

И древние греки, и римляне считали одним из проявлений женской красоты густые, сросшиеся брови. Причем если барышня не была наделена такой чертой от рождения, брови дорисовывали кайалом (косметическим продуктом на основе сажи или измельченных минералов). Некоторые даже приклеивали к лицу специальные накладки из козьей шерсти. Пример этого тренда можно увидеть на фреске из Помпей, датированной первым веком.

Другим признаком красоты был бледный цвет лица. Благородная белизна показывала, что женщина достаточно знатна и богата, чтобы не работать на свежем воздухе и спокойно сидеть дома. Чтобы скрыть загар, женщины красили лицо мелом. Кроме того, они наносили на ресницы сурьму, а на губы и щеки — красную глину. От веснушек, которые считались немодными, дамы избавлялись с помощью средства, приготовленного из улиток.