гигантские акцентные брови и сейчас в моде, только не сросшиеся. брр
Я примерила на себя стандарты красоты из разных эпох, и моя самооценка не будет прежней
Стандарты красоты — это не изобретение современного мира. Даже много столетий назад существовали критерии, по которым оценивалась привлекательность дам. Правда, некоторые требования к внешности из прошлых времен сейчас кажутся как минимум странными. Я решила попробовать обработать свою фотографию с помощью фотошопа и посмотреть, как бы я выглядела в образе красотки из других веков. Надо признать, некоторые варианты я точно не скоро забуду.
Древняя Греция и Рим
И древние греки, и римляне считали одним из проявлений женской красоты густые, сросшиеся брови. Причем если барышня не была наделена такой чертой от рождения, брови дорисовывали кайалом (косметическим продуктом на основе сажи или измельченных минералов). Некоторые даже приклеивали к лицу специальные накладки из козьей шерсти. Пример этого тренда можно увидеть на фреске из Помпей, датированной первым веком.
Другим признаком красоты был бледный цвет лица. Благородная белизна показывала, что женщина достаточно знатна и богата, чтобы не работать на свежем воздухе и спокойно сидеть дома. Чтобы скрыть загар, женщины красили лицо мелом. Кроме того, они наносили на ресницы сурьму, а на губы и щеки — красную глину. От веснушек, которые считались немодными, дамы избавлялись с помощью средства, приготовленного из улиток.
XIV век
Выщипывали брови полностью, а не в ниточку.
Но тут бы подавилась не только Тапочек
В эпоху позднего Средневековья, которая пришлась на XIV–XV века, истинными красавицами считались бледные барышни, щеголявшие высоким лбом. Волосы на лице казались чем-то вульгарным, поэтому дамы, несмотря на неодобрение некоторых людей, тщательно выбривали лоб и выщипывали брови.
Чтобы кожа казалась белее, ее покрывали мукой или косметическими средствами, содержащими свинец (последние могли пагубно повлиять на здоровье дам). Хотя в продаже можно было найти и подводку для глаз и тени, некоторые модницы, скорее всего, предпочитали не пользоваться такой косметикой. На портретах можно увидеть, что губы и щеки прекрасных дам почти не отличаются по цвету от остального лица, а глаза не выделяются.
Италия эпохи Возрождения
О, красавица.
Мне итальянский язык всегда нравился больше французского.
Челочку бы еще, но дареному коню, как говорится...
Белая кожа, высокие лбы и тонкие брови никуда не исчезли и в Италии эпохи Возрождения. Открытый лоб с высоко поднятой линией волос должен был демонстрировать не только высокий статус барышни, но и ее завидный интеллект. В то же время женщины стали чуть больше пользоваться косметикой, подкрашивая щеки и губы розовым цветом. По-настоящему привлекательная дама должна была сиять молодостью и здоровьем и не выглядеть изможденной. В моде были округлые фигуры — с полными руками и ногами, широкими бедрами, выдающимся животиком и овальным лицом.
XVI век
В XVI веке настоящей законодательницей моды и иконой красоты считалась Елизавета I — именно на нее мечтали походить многие знатные дамы. Так как у королевы была алебастровая кожа и яркие красные губы, женщины покрывали лицо основой из свинцовых белил и уксуса, а губы подкрашивали киноварью.
Чтобы избавиться от веснушек и пятнышек, барышни наносили косметические средства, содержащие серу, скипидар и ртуть. Эти вещества плохо влияли на кожу: она быстро серела и покрывалась морщинами. Чтобы скрыть этот эффект, женщины мазали лицо яичным белком, из-за чего оно становилось гладким и белым, как мрамор. Дабы кожа казалась прозрачной, на лице рисовали фальшивые вены, а глаза для выразительности подводили кайалом (косметическим продуктом на основе сажи, сурьмы или других измельченных минералов).
XVII век
В эпоху Стюартов (XVII век и начало XVIII века) настоящими красотками считались барышни с овальным или круглым лицом, двойным подбородком и слегка выпученными глазами. Даже если дама не полностью соответствовала этим требованиям, придворный художник мог слегка подправить ее черты лица при написании портрета.
Женщины активно пользовались косметикой, которая плохо влияла на кожу, из-за чего уже после двадцати лет они выглядели не слишком свежо. Привлекательная дама должна была обладать маленьким ртом с пухлыми губами и щеголять ямочками на щеках и подбородке. Чтобы кожа казалась белой, на нее наносили крем из измельченного мела, яичного белка и уксуса. Поэтому дамы старались не смеяться, иначе лицо могло «треснуть». Щеки румянили с помощью специальной бумаги, окрашенной в красный цвет, а губы смачивали фруктовым соком.
XVIII век
Настоящей красавицей в XVIII веке считалась девушка с гладким лбом, пухлым, округлым подбородком, маленьким носом и надутыми коралловыми губами. Чтобы достичь этого идеала, женщины активно пользовались косметикой. Белый цвет лица достигался с помощью свинцовых белил, а щеки и губы подкрашивали краской на основе киновари.
Причем знатные дамы наносили румяна широкими мазками — от уголков глаз к уголкам губ. Брови должны были иметь форму полумесяца с заостренными кончиками. К сожалению, из-за свинца в белилах некоторые барышни лишались собственных бровей, поэтому им приходилось носить накладные, сделанные из мышиных шкурок. Мушки, которые появились еще в XVII веке, продолжали пользоваться популярностью, так как отлично подчеркивали белизну кожи.
Эпоха регентства
В эпоху Регентства, которая пришлась на конец XVIII — начало XIX века, в моде была естественная красота. Хотя загар все еще считался чем-то вульгарным, барышни не стремились придать своей коже неестественную белизну. Пудру на основе свинцовых белил заменили косметические средства, сделанные из кукурузного крахмала или талька. Причем в последние добавляли натуральные красители, соответствующие естественному цвету кожи.
В этот период дамы были в восторге от всего, что имело отношение к Древнему Египту, поэтому женщины начали наносить на брови и ресницы сажу или жженую пробку, смешанные с маслом. Щеки и губы чуть подкрашивали румянами и помадой, которые изготавливали из кармина, сафлора или красного сандалового дерева, смешанных с белой пудрой. Кроме того, привлекательной барышне полагалось быть несколько дородной — это означало, что ей не приходилось трудиться и она могла позволить себе сытно питаться.
Викторианская эпоха
Во второй половине XIX века, на которую пришлась Викторианская эпоха, знатные и благовоспитанные женщины старательно скрывали тот факт, что они пользуются косметикой. В моде были романтичная худоба, болезненная бледность, яркие губы и легкий лихорадочный румянец на щеках. Чтобы добиться этого эффекта, девушки незаметно пудрили лицо и наносили розовый цвет на скулы и губы.
Причем некоторые модницы румянили даже мочки ушей. А чтобы подчеркнуть свою бледность, дамы прорисовывали специальными карандашами вены на лице и слегка растушевывали их. Мода на болезненную белизну лица исчезла в начале XX века, когда врачи стали прописывать солнечные ванны для укрепления здоровья.
Кстати, женщинам в прошлые века приходилось идти на различные ухищрения не только чтобы сохранить свою привлекательность, но и ради соблюдения простейших правил гигиены.
Комментарии
Нет, ну я так не согласная! Давайте продолжение банкета!
Где красотка-модерн? Эта девушка Гибсона? Эти смоки айз, округлое лицо, аккуратный рот? И прическа, и шляпа?!
Где спортивные девушки с радостными улыбками, спортсменки Страны Советов?
Где красотки пин-ап?
Занятно получается ведь
У вас, Мария, очень нестандартный подход! Умеете вы удивить! Спасибо)))