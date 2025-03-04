16 нескучных объявлений и вывесок, которые могут взбодрить на целый день
Народное творчество
1 час назад
Вокруг нас полно объявлений: на остановках, около лифтов, а уж про интернет и говорить не стоит. И обычно мы просто проходим мимо, даже не взглянув. Но некоторые из них составлены так креативно, что не обратить внимание просто невозможно.
1. «Кошка, уходи!»
2. "В одной из поликлиник"
3. "Объявление напротив Дворца бракосочетания. Я хочу знать предысторию!"
4. Мы бы тоже не стали связываться
- Сидела я на сайтах объявлений, искала детский комбинезон. И вот наконец-то попался мне один классный, но с подозрительно низкой ценой. Внизу в описании была приписочка: «Отдается только вместе с Омнибуйкой». Мне и комбез нужен, и интересно, что за Омнибуйка такая. Звоню по указанному номеру, спрашиваю, что это, и оказалось, что это старая игрушка детская. Мол, мама ее выкинуть хочет, потому что она страшная стала, а ребенок ни в какую. И она ему соврала, что игрушка без комбинезона не выживет, а комбинезон нужно отдавать другим людям. Очень странная история, решила я не связываться, ищу комбинезон дальше.
5. Зато честно
6. Уверены, с таким объявлением невеста найдется быстро
- Попросила мужа дать объявление, чтобы найти пару нашей морской свинке, и ушла на работу. И тут звонит знакомая, ржет так, что сказать ничего не может. А потом скидывает скрин объявления, а там: "Очень дикий самец свинка-терьер сейчас очень печален и желает утешиться в объятиях пушистой самки-русалки. Предпочитает рыженьких. Из угощений тебя ждет свежая морковь, из развлечений — колесо безумной страсти. Вся связь через хозяина, он же Господин". © Самый весёлый канал (юмор, мемы, видосики, приколы) / Telegram
7. "Сегодня попалась очередная забавная оконная вывеска в городе. Сначала задумался, что это значит. Разгадка обнаружилась в 50 метрах"
«Судьба буквы „К“ осталась неизвестной».
8. "Вот уж действительно самая позитивная и веселая профессия"
9. Главное — не паниковать и внимательно читать инструкцию
10. Сочувствуем
- Уже четвертый день на двери домофона появляется надпись: "С 8 утра и до окончания работ не будет горячей и холодной воды". 4 дня уже! Иду с работы, мечтаю залезть в ванну, а тут такой облом. Написала под объявлением: "Да вы обалдели?" Самое приятное, что подо мной подписались еще 4 человека. © Подслушано / Ideer
11. У вас проблема? Есть решение!
12. «Гулял сегодня вечером по соседнему району и обнаружил памятную табличку на заборе. Вот так вот живешь и не знаешь, что в километре от твоего дома вершилась история!»
13. И ведь не соврали!
14. "Просто улыбнуло"
15. Интересный подъезд, конечно
- Возвращаюсь вечером с работы, подхожу к двери, смотрю, а на нее кто-то скотчем прилепил явно не новые женские трусы. А рядом записка: "Считай, что тебя предупредили". Трусы не мои, если что. Живу одна, любовников не имею. Сфотографировала, написала в домовой чат. И почти сразу прилетел ответ: "Ну потому что ты, бесстыжая, задолбала уже вещи свои типа случайно с балкона сбрасывать, а потом заходить за ними, пока дома только муж. Я тебя предупредила". Я этой малахольной пишу, что ни разу даже не сушила ничего на балконе. В ответ получила только: "Ну, значит, я этажом ошиблась", и ноль извинений. Дурдом.
16. Крик души
И вот еще несколько статей с нескучными объявлениями:
- 16 объявлений, которые могут поднять настроение на весь день
- 18 объявлений и вывесок, которые будто написали хохмы ради
- 14 объявлений, которые поднимают настроение лучше любого анекдота
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