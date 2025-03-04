16 нескучных объявлений и вывесок, которые могут взбодрить на целый день

Народное творчество
1 час назад

Вокруг нас полно объявлений: на остановках, около лифтов, а уж про интернет и говорить не стоит. И обычно мы просто проходим мимо, даже не взглянув. Но некоторые из них составлены так креативно, что не обратить внимание просто невозможно.

1. «Кошка, уходи!⁠⁠»

2. "В одной из поликлиник⁠⁠"

3. "Объявление напротив Дворца бракосочетания. Я хочу знать предысторию!"

4. Мы бы тоже не стали связываться

  • Сидела я на сайтах объявлений, искала детский комбинезон. И вот наконец-то попался мне один классный, но с подозрительно низкой ценой. Внизу в описании была приписочка: «Отдается только вместе с Омнибуйкой». Мне и комбез нужен, и интересно, что за Омнибуйка такая. Звоню по указанному номеру, спрашиваю, что это, и оказалось, что это старая игрушка детская. Мол, мама ее выкинуть хочет, потому что она страшная стала, а ребенок ни в какую. И она ему соврала, что игрушка без комбинезона не выживет, а комбинезон нужно отдавать другим людям. Очень странная история, решила я не связываться, ищу комбинезон дальше.

5. Зато честно

6. Уверены, с таким объявлением невеста найдется быстро

  • Попросила мужа дать объявление, чтобы найти пару нашей морской свинке, и ушла на работу. И тут звонит знакомая, ржет так, что сказать ничего не может. А потом скидывает скрин объявления, а там: "Очень дикий самец свинка-терьер сейчас очень печален и желает утешиться в объятиях пушистой самки-русалки. Предпочитает рыженьких. Из угощений тебя ждет свежая морковь, из развлечений — колесо безумной страсти. Вся связь через хозяина, он же Господин". © Самый весёлый канал (юмор, мемы, видосики, приколы) / Telegram

7. "Сегодня попалась очередная забавная оконная вывеска в городе. Сначала задумался, что это значит. Разгадка обнаружилась в 50 метрах"

«Судьба буквы „К“ осталась неизвестной».

8. "Вот уж действительно самая позитивная и веселая профессия"

9. Главное — не паниковать и внимательно читать инструкцию

10. Сочувствуем

  • Уже четвертый день на двери домофона появляется надпись: "С 8 утра и до окончания работ не будет горячей и холодной воды". 4 дня уже! Иду с работы, мечтаю залезть в ванну, а тут такой облом. Написала под объявлением: "Да вы обалдели?" Самое приятное, что подо мной подписались еще 4 человека. © Подслушано / Ideer

11. У вас проблема? Есть решение!

Melancholy
1 день назад

Подписалось бы больше, просто не все с собой носят ручку 😄

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12. «Гулял сегодня вечером по соседнему району и обнаружил памятную табличку на заборе. Вот так вот живешь и не знаешь, что в километре от твоего дома вершилась история!»

13. И ведь не соврали!

14. "Просто улыбнуло"

15. Интересный подъезд, конечно

  • Возвращаюсь вечером с работы, подхожу к двери, смотрю, а на нее кто-то скотчем прилепил явно не новые женские трусы. А рядом записка: "Считай, что тебя предупредили". Трусы не мои, если что. Живу одна, любовников не имею. Сфотографировала, написала в домовой чат. И почти сразу прилетел ответ: "Ну потому что ты, бесстыжая, задолбала уже вещи свои типа случайно с балкона сбрасывать, а потом заходить за ними, пока дома только муж. Я тебя предупредила". Я этой малахольной пишу, что ни разу даже не сушила ничего на балконе. В ответ получила только: "Ну, значит, я этажом ошиблась", и ноль извинений. Дурдом.

16. Крик души

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