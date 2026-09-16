17 добрых историй и фото о том, как бездомные животные обрели семью и принесли в дом радостные мгновения
У каждого бездомного животного есть своя история, но иногда она заканчивается самым счастливым образом — встречей с человеком, который становится настоящей семьей. Вчера эти кошки и собаки искали еду и ночлег или ютились в приютах, а сегодня у них есть теплый дом, миска с любимым кормом и добрый хозяин. Так приятно смотреть на бездомышей, которым однажды подарили шанс на новую жизнь. И кажется, что вместе с ними счастье обрели и их владельцы.
- Чудеса со мной произошли. Приезжаю домой, выгружаю сумки с покупками из машины с заднего сиденья и вдруг среди сумок вижу кота! Грязный, лохматый, пушистый, но слегка свалявшийся, спит себе. От шума проснулся, потянулся, зевнул и перелег в корзину (я купила плетеную декоративную для вязания). Я офигела. Ну вытащила корзину, а он в ней спит и не уходит. Опешила от такой наглости, притащила его домой. Отмыли его, проверили. Вальяжный такой оказался, ленивый, ласковый. Оставила у себя. Кот так и спит в своей любимой корзине. Люблю его очень, моего наглеца. Который сам себе выбрал хозяйку и обеспечил сытую и счастливую жизнь.
Ну, настоящий кот-фамильяр!
«Я работаю на аттаракционе „Дом с привидениями“. Мама-кошка бросила эту малышку в возрасте двух дней, потому что она запуталась в веревке внутри аттракциона. Сейчас ей 8 недель, и она чувствует себя отлично!»
- К брату в машину залез выкинутый ангорский подросток. Привез домой. Оказалось, дедушка, суровый глава дома, с детства мечтал о белом коте. Наглец и стал его котом. Когда дедушки не стало, кот долго спал на его месте, отказывался от еды. Собрался за хозяином. Но тут подбросили 9-дневную кнопку. И пошла вторая жизнь.
Эти двое просто удачно мявкнули, когда их будущая хозяйка проходила мимо мусорки. Были месячные доходяги, сейчас по 8 кг наглости и ласки
- Сжалилась и подобрала на даче кошку. Она, ожидаемо, оказалась беременной. Вижу — все ищет укромное место, полезла в кладовку и застряла между коробок. Я давай ее доставать, и внезапно под одним из ящиков нащупала сверток. Батюшки! А внутри-то — потертый бабулин кошель для украшений! С детства его помню. Бабуля моя еще та чудная старушка, при жизни запрятала по дому ценности в самых неожиданных местах. Мы до сих пор не знаем, где все. В кошеле колечки золотые оказались и брошь с янтарем. Короче, кошка явно пыталась себе и детям приданое обеспечить и добилась своего!
Из тощего заморыша киса превратился в пушистого маминого пирожочка
«К мусорным бакам прибился кот. Я начала его подкармливать, а потом взяла домой. Сейчас у него все отлично. Он любит смотреть телевизор, играть со своей игрушкой-огурцом и заворачиваться в мягкие одеяла».
- Соседке подкинули котенка. А живет она в частном секторе. Малыш таскал еду из миски ее кота Чарли. Чарлик малыша обижал. Соседка решила поймать котенка, отмыть и пристроить, но он ловко убегал от нее и ее мужа. Так вышло, что я почти случайно поймала эту мелочь. Ух, как шипел! Ну тигр! А уже через 2 недели стал ручным. А соседка похвасталась: «Мы узнали, кто его подкинул! Это его мама-кошка». Соседка с мужем вспомнили, что кошка такого же окраса приходила к ним на участок и шла гладиться к соседке. Видать, поняла, что женщина добрая, и пристроила свою дочь. К слову, малыш оказался малышкой, назвали Ниндзя, потом Нэнси. Остался на ПМЖ.
- Мы решились и забрали красотку Лолу домой. От приюта шла прекрасно, как-будто понимала, что идет домой, поводок не тянула, как раньше на прогулке. На 5-й этаж поднялась отлично, познакомилась с нашей кошкой. Я очень переживала, как все пройдет. Она дома все обнюхала, каждый уголок, потом везде за мной ходила, сейчас легла и уснула. Много подходит и просит ласки, прижимается. Для меня непривычно, так как на прогулке это была совсем другая собака. Спасибо приюту за заботу, теперь у нас новый член семьи. Мы ее ждали, долго думали, все взвешивали и вот! Лолочка у нас!
- У меня мой кот сам себе дом выбрал — прорвался в квартиру. Пока снимала верхнюю одежду, он успел найти кровать, свернуться калачиком на одеяле. Когда вошла в спальню и включила свет, получила такое сонное «мр-р-рмя?», как будто он всегда тут жил. Знатно офигела. Так он и остался.
Похоже, что главная в доме — она
«Семь лет назад на работе появилась новая обитательница. Я увидел, как она пыталась съесть жабу на парковке, поэтому принес ей курицу и воду, и мгновенно стал ее лучшим другом. В итоге я забрал ее домой, где она напугала собаку, а потом она посмотрела на меня так, будто хотела выразить претензию насчет собаки на своей территории, отсюда и ее имя — Карен. Она от меня не отлипала: пережила со мной переезд, появление двух котобратьев, начало новых отношений и рождение дочери. Я и представить не мог, как сильно она изменит мою жизнь к лучшему».
- Женщина взяла из приюта собаку Розу и написала благодарность: «Девочки, спасибо вам большое за эту собаку! Ее знает весь район! Самый добрый „волк“ в нашем районе! С собачниками ладим, всех хозяев любим! Это просто не собака, а счастье мое!»
Люди забрали бездомного кота с дачи. Кажется, он доволен
- У нас в соседнем подъезде мужичок живет — дядя Женя. Каждое утро с собакеном круги вокруг квартала в режиме «легко бегом» нарезает. Чтобы дома не плесневеть, работает в ЧОПе. Значит, рассказывает. Сработала ночью сигнализация в магазине запчастей. Экипаж приехал, вызвали хозяина магазина, зашли и начали выяснять, что такое. Виновником оказался матерый хвостатый котяра, забившийся под стеллаж в кладовке и оттуда громко мяукавший. Пока водитель бегал в машину за сосисками, дядя Женя решил попробовать котяру извлечь без ущерба для пайка. Пролез между стеллажами и начал кысь-кыськать. Но кот решил не сдаваться, и с воплем «мя-я-я-я-у» вкогтился в то, что под лапы попалось. Дядь Женя от неожиданности въехал задом в стеллаж. Котэ успокоился, съел сосиску и из бездомного стал домашним (забрал хозяин магазина).
Год прошел, как автор забрал бесхозного кота с лесопилки (первое фото), мышами питался. А сейчас — царь в квартире
- Барсик прожил у меня первые 20 дней и выглядел так, как будто вполне освоился с обстановкой и стал полноправным хозяином в доме. Здесь можно наесться до отвала, а затем спать в полной тишине и безопасности — чего еще желать от жизни бездомному коту? Но оказывается, кот не сразу поверил, что это благополучие у него никто не отнимет. Вот приходит ко мне приятельница. Барсик пугается. Может быть, она хочет здесь поселиться, а его снова выдворят на улицу? И он решает, что этому не бывать, надо спрятаться как можно надежнее. Вот кот только что был тут, вот кота нет. Стали искать.
Нет его ни под диваном, ни в лоджии, ни в кладовке, ни в шкафу. Кота нигде нет. Нашу растерянность невозможно описать словами. Наконец, остается только осмотреть тумбочку на кухне. Под нижним ящиком тумбочки в пространстве высотой около 10 см находим Барсика. Передние лапы он развел по сторонам, а задние — максимально вытянул назад и лежит, распластавшись на животе, в такой вот немыслимой позе уже не менее 15 минут. Беру его на руки, а он пытается спрятать хотя бы голову у меня под подбородком. Но эти прятки больше не повторялись, кот в конце концов понял, что он здесь навсегда.
- Пса Шарика взяли из приюта, вот как описывают его жизнь новые хозяева: «Теплый привет от барона Шарика Санкт-Петербурга. В Питере он как дома, с первого дня. А все потому, что Шарика окутали невероятной любовью. Водят в салоны, готовят самое разнообразное меню, посещают репетитора, балуют огромным количеством игрушек, с которыми Шарик выходит даже на прогулку. Шарик очарователен, и все прохожие обращают на него внимание. И, конечно, спрашивают: „А какая это порода?“ Шарик предан своим любимым маме Лене, Настюше и бабушке. Понимает их с полуслова и очень старательно выполняет все поручения. Ну и, конечно, Шарик невообразимо красив. Эта невероятная шелковая шерсть. Эти замечательные ухи и ресницы. Шарик благодарит всех, кто помог всей в колтунах собаке шагнуть в новую, полную обожания жизнь! Счастье есть!»
- Стою как-то у мeтро, жду товарища. И вдруг рядом появляется щенок да начинает бегать у ног, хороший такой, совсем мелкий, крепенький, симпатичный. Но явно бездомный. Жaлко его стaло, присел, погладил, а пес хороший, Добрый, радуется вниманию. Я взял его на руки, проходит буквально минута, вдруг подходит женщина. Интeресуется:
— Почем щeнка продаете?
— А сколько даете?
— Ну вот мaксимум тысячу, — начинает слегка оправдываться женщина, и поясняет, — у мeня дочь давно собачку хочет, вот хочу порадовать. Да денег немного.
— Да лaдно, ну раз так, все хорошо, берите за шестьсот, да и все.
Женщина радуется, начинает немного суетиться, хочет уже щенка взять, а я говорю:
— Да я вижу, чeловек вы хороший, добрый, берите так. Ничего не надо.
Женщина в счастье, бeрет щенка, благодарит.
Так щeнка и пристроил за пaру минут.