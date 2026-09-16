17 добрых историй и фото о том, как бездомные животные обрели семью и принесли в дом радостные мгновения

«Семь лет назад на работе появилась новая обитательница. Я увидел, как она пыталась съесть жабу на парковке, поэтому принес ей курицу и воду, и мгновенно стал ее лучшим другом. В итоге я забрал ее домой, где она напугала собаку, а потом она посмотрела на меня так, будто хотела выразить претензию насчет собаки на своей территории, отсюда и ее имя — Карен. Она от меня не отлипала: пережила со мной переезд, появление двух котобратьев, начало новых отношений и рождение дочери. Я и представить не мог, как сильно она изменит мою жизнь к лучшему».