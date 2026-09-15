13 человек, которые просто пошли в лес, а вернулись с историей на всю осень

В лесу можно найти не только ягоды и ежиков, но и обогатить себя знаниями о морской флоре, фауне и даже другой культуре. А еще наткнуться на загадочные артефакты. Вот подборка любопытных маленьких сокровищ из лесу от людей, которые не могли не показать фотографии, которые сначала вызвали уйму вопросов. Но потом нашлись-таки удовлетворительные ответы.

«Нашел это Индонезии на высоте 1800 метров. Это какой-то фрукт? У него толстая твердая скорлупа и сердцевина, внутри которой находятся много белых структур, похожих на тычинки, с красными шариками на концах»

Будьте осторожны, подбирая такие вещи, ведь это, скорее всего, галл — растительный нарост, вызванный галловой осой. Они образуются, когда самка галловой осы откладывает яйцо, и растение (как правило, красный дуб) в ответ формирует эту защитную структуру вокруг развивающейся личинки. Обычно их можно найти на земле под дубами после того, как они упали. Размер галлов может достигать размера теннисного мяча, но при этом они очень легкие. Когда они впервые появляются в конце весны, они напоминают сливы: круглые, гладкие и красные. Светлана БМВ только что Очень полезная штука. В ней полно танина. Раньше из них делали чернила, которые не выцветали. А сейчас используют в медицине, как кровоостанавливающее и обеззараживающее. Ответить

Автор нашел этот петроглиф в Аризоне, в Национальном лесу Тонто во время пешей прогулки. Ему интересно, что он может означать

Спираль — это священный символ, высеченный на стенах каньонов и валунах предками пуэбло и народом хохокам на юго-западе США, который часто олицетворяет жизненный путь. Некоторые спирали, благодаря взаимодействию с солнечным светом и тенями, играющими на поверхности скалы, как будто отмечают солнцестояния и равноденствия и, таким образом, смену сезонов, важную для земледельческих общин, которые связывают свои ритуальные мероприятия с сезонными циклами. Но спустя сотни лет достоверных ответов на вопрос о том, что означала эта спираль, по-прежнему нет.

Автор увидел это во время прогулки по лесу. И он понятия не имеет, что это такое

Это вид биолюминесцентного гриба. Он известен как гриб-подсвечник. Вещества из него обладают умеренной активностью и может применяться в медицине. Светлана БМВ только что Хоть это полезный гриб, но это не делает его более привлекательным. Ответить

Автор наткнулся на этот непонятный столб в лесу. И ему интересно, для каких целей он тут⁠

Наверное, это геодезический пункт — точка, особым образом закрепленная на местности (в грунте, на строении или другом искусственном сооружении) и являющаяся носителем координат, определенных геодезическими методами. Геодезический пункт является элементом геодезической сети, которая служит основой топографической съемки местности и ряда других геодезических работ. Плановая сеть I–II классов, элементы которой определены также астрономическими и гравиметрическими методами, называется астрономо-геодезической.

Мужчина нашел вот такие вот грибы в подмосковном лесу. И ему любопытно, что это вообще и можно ли их есть

Скорее всего, это ксилариа — род грибов, обычно встречающихся на отжившей древесине. Название происходит от греческого слова xýlon, означающего древесина. Они, известны под общими названиями «оленьи рога» и наиболее заметны благодаря своим прямостоячим, 3–7 см высотой, похожим на оленьи рога плодовым телам, которые черные у основания, но белые и разветвленные к вершине, где плодовые тела производят белые бесполые споры. Не считается съедобным. Светлана БМВ только что А кто-то попробует наверняка. Есть такие "любители" грибочков, типа мухоморов и бледной поганки. Сначала они идут в лес за грибами, а потом грибы за ними. Ответить

Автор ходил по лесу, собирал грибы, и вот такое странное место нашел. Выкопано достаточно ровно лопатой. В яме с водой конструкция из палок. Остатки от костра.

Что это и зачем, он понятия не имеет

На практике почвоведения надо выкапывать вот такую примерно яму, со ступеньками с одной стороны и отвесную с другой. Это нужно для наглядного просмотра слоев почвы. Рядом надо воткнуть нечто похожее из палок, чтобы случайный человек не упал в яму. Но во время копания можно случайно попасть на водоносный слой почвы и все ваши труды заполняются водой.

Пару лет назад парень гулял в Лосином острове и наткнулся на кучу таких кубов, размером 10×10×10 примерно. Каждый был пронумерован и стояла дата. Может знает кто-то, что это такое, для чего и почему оказалось в лесу?

При каждой заливке бетона, делают такие пробы, есть специальные металлические формы, в которые он заливается, а когда застывает — на кубиках ставят дату «заливки». Потом эти пробы отправляют на экспертизу, но это не точно, потому что некоторые их выкидывают. Комментатор уверен, что блоки из НИУ МГСУ. Потому что, там как раз такие делают. Светлана БМВ только что В НИУ МГСУ делают такие кирпичики для кума Тыквы. Ответить

Соседка автора принесла из леса нечто. Утверждает, что «нечто» росло на полянке в количестве 15-20 штук на некотором расстоянии. Выглядит как детский каучуковый мячик почти правильной формы

Скорее всего, это Ликогала древесинная — вид слизевиков. Народные названия — «волчье молоко». При изменении условий особи объединяются посредством химической сигнализации, образуя плодовое тело. Они выглядят как небольшие подушечки. Цвет довольно изменчив, варьируя от розовато-серого до желтовато-коричневого или зеленовато-черного, при этом зрелые особи, как правило, имеют более темный оттенок. Они могут быть круглыми или несколько сжатыми, с плотной рельефной ​​или шероховатой текстурой. В незрелом состоянии они заполнены розовой пастообразной жидкостью. По мере созревания жидкость превращается в порошкообразную массу мельчайших серых спор.

Девушка наткнулась на непонятное сооружение во время прогулки по лесу в Южной Миннесоте

Комментатор считает, что это просто старинный погреб — если, конечно, поблизости был фермерский дом. У его прабабушки в Огайо было нечто подобное. Это выглядело как земляной холмик с дверью. Она называла его «пещерой». Она даже хранила там молоко и яйца. У нее никогда не было холодильника, даже после появления электричества.

Парень нашел на пне в лесу в Шотландии загадочную машину. Ему любопытно, что это такое

Это, безусловно, кинопроектор. Вероятно, он предназначен для 8-миллиметровой пленки. Катушки с пленкой закреплялись бы на двух металлических кронштейнах, а пленка перемещалась бы с одной катушки на другую с помощью системы ремня и шкивов. С одной стороны отсутствует крышка. Там должна была находиться лампочка.

Найдено во время прогулки по лесу. Что это такое?

Вот это сокровище! Но не вздумайте это чистить, ведь удаление патины понизит ценность монеты. © PrimaryBeneficiary / Reddit

Даже если бы это была супер редкая монета, по грязи в ее канавках можно было бы определить, откуда она попала сюда и ее историю. В археологии набирает обороты движение за то, чтобы просто оставлять все как есть, не чистить артефакты. Ведь у нас есть технологии для раскопок, но при этом мы теряем огромную часть контекста: забываем, что все, что окружает этот артефакт, является частью контекста, и, раскапывая его, мы теряем все это.

Девушка наткнулась на штуку, похожую на люфу на популярной туристической тропе в Онтарио, Канада

Это был дикий огурец. Это однолетнее, стелющееся растение, произрастающее в Северной Америке. Он напоминает крошечный колючий арбуз или огурец, но несъедобен. Он сохраняется всю зиму, а затем открывается снизу, высвобождая семена. Раньше его семена использовались в качестве бусин.

Девушка гуляла далеко в лесу и наткнулась на это странное явление. Она сомневается, что это просто мыльная пена

Это реальное и удивительное природное явление! Его часто называют «древесным мылом», а сам процесс в науке описывается как смешивание внутристволового стока. Когда долгое время нет дождя, на коре деревьев (особенно крупных, с глубокими бороздами, вроде дуба или сосны) накапливается «коктейль» из различных веществ: растительные масла, кислоты и смолистые соки самого дерева, пыль, соли и щелочные частицы из воздуха. Когда наконец начинается сильный или затяжной дождь, капли воды стекают по кроне и стволу. Вода растворяет накопившиеся кислоты и соли. Происходит простая химическая реакция — омыление, в результате которой прямо на дереве образуется настоящий раствор сырого мыла.