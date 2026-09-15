15+ теплых воспоминаний о лете, которое еще долго пахнет дымком, ягодами и утренней прохладой
Воспоминания о прошедшем лете еще долго живут в знакомых запахах и ощущениях: дымке от мангала, прохладе мокрой травы, сладости ягод прямо с куста. Лето на даче всегда идет по собственному сценарию: то соседский пес приходит проверить, вкусно ли пахнет шашлык, то теплый дождь собирает всю семью за чаем, то утренний туман превращает знакомый огород в маленькую сказку. Именно из таких простых и неторопливых моментов складываются истории, к которым особенно приятно возвращаться, когда за окном уже наступила осень.
- Сосед по даче повадился заглядывать к нам через забор и подолгу смотреть в одну точку. Однажды не выдержала и спросила: «Петрович, вы чего там высматриваете?». Он рассмеялся и ответил: «Да я жду, когда ежиха выйдет. Она у вас из-под бани ежат выводит, когда тепло становится. Вы разве не замечали?» В тот вечер уже мы вдвоем сидели у забора и ждали ежиную семью.
- В выходные ездили всей семьей на дачу. Днем гуляли в лесу, ели арбуз, вечером смотрели фильм у камина. Ночью я вышла на улицу, подняла глаза и застыла: небо было усыпано такими яркими звездами, что я просто села на качели и забыла, куда шла. Первым меня потерял муж, вышел, посмотрел наверх и через пару минут вернулся с пледом. Потом вышли мама и папа. В итоге мы заварили чай и сидели до рассвета, обсуждая звезды. По-моему, это было самое крутое воспоминание за все лето.
«У нас на даче всегда очень красивые закаты „показывают“...»
- Поехали на дачу закрывать лето: мангал, плед, помидоры с грядки, все как положено. Только разложили мясо на решетке, как к калитке пришел огромный пес. Сел, вздохнул и стал смотреть на нас так, будто его официально пригласили. Муж сказал: «Не кормить, а то останется». Через час пес уже лежал у мангала, а муж строго объяснял ему, что шашлык еще не готов и надо потерпеть. Потом выяснилось, что это соседский Барон: он каждый сезон выбирает, у кого на участке сегодня лучший запах. Сосед пришел за ним и сказал: «Если он к вам пришел, значит, мясо удалось». С тех пор мы шутим, что главная дачная проверка качества — не термометр, а Барон у калитки.
- Лето всегда проводила на даче и обожала дождливые вечера. После дождя воздух становился свежим, а сад словно оживал заново. Мы собирались дома, пили чай с травами и подолгу разговаривали. А я больше всего любила сидеть у окна второго этажа и смотреть, как капли медленно стекают по стеклу.
- У нашей семьи была дача, которую бабушка с дедушкой много лет назад построили своими руками. Сохранились фотографии, где они совсем молодые кладут дом кирпичик за кирпичиком. Дед потом сделал баню, душ, качели, камин, провел антенну и обустроил огород. Мы с сестрой проводили там каждое лето. Теперь понимаю: дед строил не просто дачу, а место, которое спустя десятилетия мы по-прежнему называем своим детством.
Автор сделал на даче простой тандыр. Говорит, что мясо получается особенно сочным, а за приготовлением почти не приходится следить.
Следить за мясом как бы входит в ритуал приготовления шашлыка!
- В детстве у сестры моей бабушки была дача. Летом мы ходили к соседям в баню, а потом в темноте нас провожали обратно с фонариком. В маленьком домике включали обогреватель, наливали чай и играли в слова. Потом бабушка с сестрой рассказывали истории из своего детства, а утром я выходила на улицу в пижаме и собирала ягоды для пирожков. Сейчас я взрослая, но иногда очень хочется хотя бы на день вернуться именно туда.
А зачем выходить на улицу в пижаме, которую можно запачкать? Переодеваться всё равно потом придётся, в чём смысл?
- Проснулась на даче рано утром: трава мокрая, над огородом туман. Выхожу на крыльцо и вижу у нашей малины соседскую девчонку лет пяти с кружкой. Спрашиваю, что она собирает. А она серьезно так говорит: «Это не мне. Я собираю завтрак для улитки». Смотрю — на ладони сидит огромная улитка, а в кружке три малины и листик. Я принесла ей еще блюдце, и мы полчаса наблюдали, как улитка «завтракает». Потом проснулся муж, вышел на крыльцо, посмотрел на нас и сказал: «Ну все, лето официально удалось».
- У нас в деревне окотилась кошка, и дочка все время возится с котятами. Прибегает как-то раз и кричит: «Папа, там котенок все личико себе в молоке испачкал, дай салфетку!» Я ей: «Ксюш, его мама сама вылижет». Дочка нахмурилась и как выдаст: «Мам, иди сюда!»
По-моему, это очень-очень вкусно!
- В последний день лета проснулась на даче в шесть утра от запаха дымка и поджаренного хлеба. Выглядываю на крыльцо в кофте поверх пижамы, трава мокрая, туман висит над грядками. А у забора стоит дед с чайником, рядом соседка в халате держит тарелку сырников, а мой муж раздувает угли. Оказалось, дед не спал с пяти утра и решил устроить «прощальный завтрак лета»: поджарить хлеб на решетке, заварить чай с мятой и собрать всех, кто тоже рано проснется. Через полчаса за столом сидели уже четверо соседей, две сонные собаки и я — все еще в пижаме, но абсолютно счастливая. Теперь это мое главное воспоминание о лете: не море, не отпуск, а утро, когда весь переулок пришел на запах поджаренного хлеба.
- В начале лета соседка принесла нам миску клубники и сказала: «Потом посуду вернете». Я вымыла миску, но отдавать пустой было неудобно, поэтому насыпала туда черешню. Через пару дней миска вернулась — уже с пирожками. Потом все лето она путешествовала через забор: к нам приезжали огурцы, сливы и яблоки, а обратно отправлялись малина, помидоры и печенье. В последний вечер перед нашим отъездом соседка снова поставила миску на калитку. Внутри лежали груши и записка: «Оставьте у себя до весны — будет повод обязательно вернуться». Теперь миска стоит у меня на кухне и напоминает о том, как все лето через один забор путешествовала соседская забота.
Автор пишет, что обожает полевую клубнику, так как у нее такой аромат, что сразу возвращаешься в детство: трава по колено, солнце только поднимается, пальцы красные от ягод...
- Большую часть лета я провожу в деревне. И это такое счастливое время! Мы с друзьями катаемся на мотоциклах, с мамой копаемся в огороде, купаемся. По вечерам мы болтаем с бабушкой или смотрим телевизор с дедом. По выходным приезжает вся наша семья, 10 человек в доме, распределяем обязанности, мужчины жарят шашлыки, можно взять гитару и петь песни. Столько приключений и воспоминаний. Мне 20, и я хочу, чтобы это никогда не кончалось.
Автор сфотографировал дочек на старенький Canon 550D. Получилось такое атмосферное фото.
- Последняя рыбалка была у нас очень удачная. Собираем с приятелями снасти, готовимся уезжать, а тут вдоль берега идет дед с козой — из ближайшей деревни, видимо. Решили угостить его рыбой. Подозвали и положили в пакет около трех килограммов крупных карасей. Он, конечно, долго нас благодарил, а потом выдает: «Вот домой приду, почищу их, пожарю и перцу туда, перцу побольше». Мы такие: «Зачем же столько перца?» А он: «Да бабка моя перец на дух не переносит».
- Я у бабушки, лето. Солнце заливает всю комнату. Недавно проснулась, а ребята уже зовут гулять. И я знаю, что меня ждут на кухне самые вкусные блины с вареньем, я поем и убегу гулять, а впереди целый день, целое лето, целая жизнь...
«Лето в деревне у бабушки»
Кажется, именно за этим мы и едем на дачу каждый год — за возможностью снова почувствовать, что жизнь пахнет дымком и свежей травой.
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