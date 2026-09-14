15 теплых историй о 1 сентября, после которых хочется налить себе горячего чая и порадоваться наступившей осени

1 сентября — это не только торжественные линейки и белые банты. Первый учитель, аромат гладиолусов, радость от долгожданной встречи с друзьями после летних каникул, нарядные ученики и их родители — это лишь часть теплых моментов, которые и создают то особое настроение. Учебный год начался. Учителя будут сыпать своими фирменными фразами: «Звонок для учителя!» и «А голову ты не забыл?», ученики — толпиться в очереди за пиццей из столовой, а родители — судорожно мастерить поделки. И это только начало, не так ли?

