Кажется, мальчик хитрее мамы)
PS. a подарки классной p. теперь входят в обязательный набор к 1 сентября?
15 теплых историй о 1 сентября, после которых хочется налить себе горячего чая и порадоваться наступившей осени
1 сентября — это не только торжественные линейки и белые банты. Первый учитель, аромат гладиолусов, радость от долгожданной встречи с друзьями после летних каникул, нарядные ученики и их родители — это лишь часть теплых моментов, которые и создают то особое настроение. Учебный год начался. Учителя будут сыпать своими фирменными фразами: «Звонок для учителя!» и «А голову ты не забыл?», ученики — толпиться в очереди за пиццей из столовой, а родители — судорожно мастерить поделки. И это только начало, не так ли?
- Сын идет в 11 класс. Заранее купила классной руководительнице подарок к 1 сентября — сертификат в магазин косметики. На линейки давно не хожу, не маленький уже. Накануне напомнила ему, мол, не забудь подарить. Положила рядом с его рюкзаком в коридоре. Конечно, он не взял ни рюкзак, ни подарок. Опомнился уже на линейке. Звонит: «Мам, можешь принести?» А что делать? Поплелась. Поймала ностальгию. Точно так же носила ему тетрадки с домашкой, которые он стабильно забывал в первом классе.
Кажется, мальчик хитрее мамы)
- В первом классе я встала не справа от учительницы на линейке, а слева. И меня увели вместе с подготовительным классом. Весь день я думала, что самая умная — все только палочки рисуют, а я уже умею читать и писать! Потом мама, не найдя меня в ожидаемом классе, подняла шум. Они вместе с учительницей искали меня по всей школе. Нашли в итоге. Я долго недоумевала.
«Меня нарядили в школьную форму, дали охапку полевых цветов и новый модный ранец. Мама проводила меня в школу, показала, в какой кабинет надо идти, и познакомила с моей первой учительницей»
- У моего ребенка первая учительница — зумер. Настоящий педагог с огнем в глазах. На собрание она подготовила «наборы для родителей первоклассника», детям написала письма. На 1 сентября подготовила подарочки для детей. Мы заказали по ее рекомендации прописи не по программе, а лучше, тетради какие-то супер удобные для детей. Сейчас она скидывает в классный чат сообщение и видео про то, что школа, учеба и оценки — это только часть жизни, ребенка, мол, не забывайте про смех, любопытство, разговоры по душам, любимые занятия и просто детство. Вот сижу, эгоистично думаю: «Лишь бы она у нас осталась классным руководителем, доучила Сашку».
- 1 сентября. 8 часов утра. Мы с дочкой проспали. Собирались в спешке. В итоге вместо кос сделала дочке пучок, себе — тоже. Хорошо, что одежду и цветы подготовили с вечера. Домчались до школы за рекордно короткое время. Благо, успели на линейку. Учитель даже явно не заметил. В целом дочь осталась довольна. После школы повела ее праздновать в кафе. Заказали себе по бургеру и молочному коктейлю. Вспомнила свое 1 сентября — многое было совсем по-другому, но эмоции все те же.
«Я подготовила такие небольшие презенты для своих второклашек на 1 сентября»
Учителя часто готовят небольшие подарочки для детей, будь то открытка, шоколадка, карандаш или даже небольшие наборы канцелярии. 1 сентября — большой праздник для учащихся и их родителей. Очень приятно получать такое внимание от учителя в первый же день — это отлично задает правильное настроение!
- У моей бабушки 1 сентября — это любимый праздник. Во-первых, она была учителем начальных классов. Любила детей и свою работу. Во-вторых, выйдя на пенсию, она занялась выращиванием цветов на продажу. Пенсия была так себе, зато цветы росли отменные. Огромные гладиолусы высотой полтора метра, каждый цветок — размером с тарелку. Возила она их продавать на Дорогомиловский рынок, рядом с Кутузовским проспектом. Перед первым сентября цена на цветы взлетала. За день бабушка зарабатывала почти половину месячной зарплаты учителя. Она всегда тщательно подсчитывала выручку, а свою пенсию никогда не пересчитывала, просто клала в старую фарфоровую сахарницу в буфете «на жизнь». Вот эта бездонная сахарница с деньгами навсегда наложили отпечаток на мое сознание. Она и сама не знала, сколько там точно денег есть.
- У родителей моей племянницы случилось что-то срочное и они уехали по работе. Мне поручили отвести ее на 1 сентября. Я, как порядочный двоюродный дядька, приехал ночью, дабы утром собрать малую в школу. Утром по пути заехали на рынок, купили абрикосы и венские вафли на завтрак. Сидели на набережной, считали уток. В школу немного опоздали. Прошмыгнули мимо строгого вахтера. Довел племянницу до кабинета, там и дождались, когда учитель привел малышей в класс знакомиться. Все уже были уставшие, кроме нас с малой. Она выспалась, наелась, полна радости, и ей нравятся шарики, новые друзья. Кстати, я классной руководительнице вместо цветов подарил несколько красивых атласов с животными, как то в книжном купил. Она их на полку поместила, сказала, что позже с детьми по атласам пройдется и передаст учителю рисования.
«1 сентября 2001 года, 11 класс. Прохладно, я в ветровке, малыши в куртках. Но одноклассник за мной в одной рубашке, даже не белой, потому что ему нипочем все эти правила»
- Школьная линейка. Я в теплом кардигане и шелковом топе с кружевом. Глава родкомитета сверлит меня взглядом и громко чеканит: «Мамочка, у нас школа, а не спальня! Могли бы и переодеться, а не в ночнушке идти». Я на этот вызов отодвигаю край шелкового топа и как покажу ей плотную фиксирующую повязку. Накануне спину застудила. Этот топ в бельевом стиле был единственной вещью без тугих застежек, которую я смогла натянуть поверх жесткого корсета. Главная активистка резко замолчала и как-то съежилась. А через двадцать минут, когда линейка закончилась, она подошла ко мне с пластиковым стаканчиком из термоса и тихо сказала: «Выпейте, это чай с чабрецом. И давайте я донесу рюкзак вашего сына до класса». Боль в спине отпустила, а на душе стало очень светло.
Ха, шелковый топ с кружевами. На открытие Нахимовского училища в Мурманске несколько лет назад одна мама пришла в прозрачной белой блузке и в рваных джинсах. Правда, поверх блузки она небрежно накинула свитер, завязав его рукава узлом на груди - всё-таки это Крайний Север, а торжественная линейка была на улице.
- Когда я пошла в первый класс, со мной учились два брата. Близнецы-рыжики. И в первый же учебный день они посреди урока синхронно встали и начали невозмутимо собирать вещи. На удивление учительницы ответили: «Мы попробовали школу. Нам не понравилось». Конечно, им в итоге пришлось «пробовать» дальше.
Kortikarte - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Ваша история звучит как анекдот, но первоклашки такие забавные - себя вспоминаю в таком возрасте😄
- Когда дочка училась в 3 классе, к ним пришел новый мальчик. 1 сентября. Он просидел с ними всю линейку, дети перезнакомились, отлично провели время. Забирала его мама, которая никак не могла понять, где ее сын, потому что отец привел его не в ту школу.
А у учителя не возникло вопросов?
В своё время утром посреди учебного года в кабинет заходит мальчик незнакомый. Я, естественно, спросила, не ошиблись ли. Оказалось, администрация меня не предупредила о зачислении в класс нового ученика почти месяц назад. А он просто болел долго после зачисления🤦
«Прошло целых 20 лет с моего 1 сентября. Время теплой ностальгии»
Кажется, у родителей было негласное соревнования - у кого больше банты и длиннее гладиолусы.
Как их ребенку нести и держать на линейке во время традиционно-пафосной болтологии - никого не интересовало)
- У меня однажды произошел смешной случай. 1 сентября. Привела детей в класс после линейки. Раздала учебники, провела экскурсию по школе, привожу ребятишек в класс, считаю... Одного нет! А я их в лица еще не знаю. Спрашиваю у детей: «Кто ушел и куда?» Благо, что раньше дети приходили в школу из одного садика, часто из одной группы. Они мне отвечают, что, мол, Вовик ушел домой. Побежала за ним, около школьных дверей поймала. В итоге пришлось ему обещать конфетку, лишь бы в класс вернулся. Хороший мальчик, спокойный, старательный, но первого сентября вот так учудил.
tama - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Да, для многих детей 1 сентября в первом классе - это большой стресс. Вот Вовик и решил уйти домой!
- 1 сентября, я пошла в первый класс. Жарища, на солнце так вообще. Я стояла с шариком на длинной палочке и прикрывала им свое лицо. Шарик был голубого цвета, так что если и было видно мое лицо, то с голубым отсветом. В итоге у мамы куча фоток, где у меня голубой шарик вместо головы.
- Моя бабушка — учитель младших классов. Сейчас она уже на пенсии, но когда работала, 1 сентября приезжала домой с огромным количеством цветов. Она преподавала в сельской школе. У кого какие цветы росли, такие и дарили. Помню: 1 сентября, вторая половина дня, приехала бабулечка с огромным букетом преимущественно лилий. Я тогда пошла во второй класс. Сижу, играю в игру «Гарри Поттер», открыто окно, дует легкий ветерок и доносится аромат лилий. С тех самых пор это мои любимые цветы.
Я астры люблю, стоят долго. А маленькие белые цветочки ставлю без воды, они засыхают и долго в классе стоят. Забыла, как называются..
Если вазочку случайно перевернут ребятишки, то падают и превращаются в труху..
А однажды камыш цветной подарили, раскрашенный акрилом.. (Я знаю, что это рогоз). Очень долго стоял в длинной вазе. Видимо, скрепили лаком.
«Бабушка и мама посвятили свою жизнь детям. И я пошел по их стопам — с окончания университета работаю в школе. От них остались только фотографии. Ребят не знаю, но так приятно на них смотреть — добрые, лучезарные лица из времени, которого не вернуть»
- Я пошла в первый класс в 2009 году. Помню, что лил дождь, я стояла в плаще. Линейку все равно проводили во дворе школы. У нас она была построена таким образом, что был внутренний двор, квадратный такой, окруженный стенами школы. Во время уроков во двор не совались, потому что всем учителям его видно из окон. Помню, как нам показали кабинет. Правда во второй раз мы его сами не смогли найти. С одним мальчишкой бегали по классам, заглядывали по классам. А одноклассников то в лицо еще толком не знаем! В итоге один из завучей привел нас в кабинет. Всю школу мы с этим мальчуганом были соседями по парте, все шутили, что это для того, чтобы мы не потерялись.
- Привели дочку в первый класс. Дарим учителю огромный букет роз. А она руки в боки: «Я такое принять не могу!», — и умчалась куда-то. Мы аж опешили. Муж сказал, подожди, мол, я с ней поговорю. Ждем, а их все нет. Поднялись в кабинет, и тут я слышу: «Только не говорите остальным родителям о том, что я вас попросила. Могут не так понять». Выяснилось, что наша классная предпочитает полезные подарки, а при виде таких нарядных букетов переживает, что это как-то не так поймут. Попросила мужа в следующий раз приносить не цветы, а бумагу или что-то из канцелярских принадлежностей, мол, в классе всегда пригодится.
- Дочка учится в выпускном классе. Обсуждения самого выпускного начались уже 1 сентября. Родители в чате, учитель в классе, дети дома — только и болтают о том, что и как будет. А главное, мы все не можем определиться с суммой. Чувствую, что на собрание отправлю мужа. Пусть сам и разбирается. А мы с дочкой просто займемся ее образом. Она уже вовсю мечтает. Листает фотоальбомы с моего выпускного. Готовлю ей сюрприз — нашла свое платье на даче у мамы, надо только чуть его подшить. Вот этим и занимаюсь, пока дочь на линейке.
Нашей учительской династии около 140 лет. Бабушка, мама, папа, сестра и я. Дочь тоже стала филологом. Только на мне эта династия закончится. Сестра ушла, не дожидаясь пенсии, дочь репетитором зарабатывает. Печально.
А какие школьные воспоминания ярче всего сохранились в вашей памяти и сердце? У нас есть несколько подборок, которые мигом перенесут вас в то самое особенное время, когда кажется, что уроки длятся вечность, а перемен всегда не хватает: