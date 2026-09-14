Ой, как здорово! Я вспомнила, что у меня, как раз, был такой пенал деревянный с выдвижной крышкой. Правда, это было давно, в прошлом столетии.
16 вещей из наших школьных лет, пропитанные светлыми воспоминаниями о беззаботном детстве
Пожалуй, самым радостным моментом в подготовке к очередному школьному году была именно покупка различной канцелярии и других мелочей. Все ребята мечтали о модном ранце или сумке через плечо, ярком пенале, разноцветных карандашах, ручке с несколькими стержнями и дневнике с интересной картинкой. Даже новая школьная форма радовала глаз. Но в прежние времена такого разнообразия канцелярских товаров просто не было. Некоторые дети даже получали школьный портфель от родителей по наследству. Мы решили узнать, как выглядели школьные предметы в разные десятилетия.
Многие помнят пластиковые и матерчатые пеналы из нашего детства. Самыми крутыми считались варианты с жестким корпусом, в которых можно было найти множество встроенных штук. В нем даже был градусник
Первые школьные пеналы появились примерно в середине XIX века. Поначалу их делали из металла, и они были цилиндрической формы. Позже на смену таким конструкциям пришли деревянные ящички с выдвижной крышкой и парой отделений.
А во времена моего детства пеналы напоминали мини-сумки. Наверное, я не пользовалась и половиной канцелярских принадлежностей, которые в них лежали. Но казалось, что чем больше в пенале отделений, тем лучше.
Мужчина нашел у себя коллекцию готовален. Многие пользовались инструментами из этих коробочек на черчении
Правда, у большинства в готовальне не было рейсфедера. Их забирали мамы, чтобы подправлять брови. А вообще-то инструмент нужен был для черчения окружностей.
Кстати, первыми циркулями пользовались еще жители Древнего Рима. Долгое время в одну из ножек вставляли не перо или карандаш, а острый гвоздик, которым процарапывали окружность. Наверное, это было не очень удобно. Одна ошибка — и приходится начинать чертеж заново.
Пользователь сети вспомнил, как в школе нужно было делать рукописные рефераты. Их обязательно перевязывали красной ленточкой, а титульный лист оформляли с помощью такого трафарета.
Таким, как на картинке рефераты не оформляли. Были трафареты с буквами. По ним подписывали титул
Трафареты появились в пеналах школьников во второй половине прошлого века. Считалось, что они привносят некоторые элемент развлечения в процесс обучения. А мне очень нравилось раскрашивать с помощью них поля тетрадки.
Да, тоже было такое увлечение, раскрашивать цветными фломастерами все "окошечки" трафарета.
Автор вспомнил, что до 70-х годов прошлого века в школах пользовались перьевыми ручками. В деревянную основу был встроен металлический держатель, к которому и крепилось перо
А я пошла в первый класс в 1967 году и прекрасно помню эти перьевые ручки и чернильницы-непроливайки, с которыми мы приходили на уроки. А когда появились шариковые ручки, нам поначалу запрещали ими пользоваться. Мол, портится почерк.
- Я пошёл в школу в 1976 году. Первые три класса мы писали только перьевыми ручками. Нашим мамам было не очень весело, ведь приходилось постоянно отстирывать школьную форму от чернил. Но, повзрослев, я понял, что с помощью перьев нам «ставили» почерк. И, думаю, не зря.
Да, мелкая моторика стимулирует речевые центры, развивает интеллект и память. С одной строны чистописание это был ад для всех детей, бесконечные ряды палочек и крючочков, клякса и все пропало! начинай снова. С другой стороны в этой калиграфии было все, эти монотонные нажимы и тонкие линии тренировали терпение, аккуратность, усидчивость, ответственность и развивали интеллект! С появлением шариковых ручек многие пункты воспитательного списка отпали, многие теперь пишут зажав ручку в кулаке, то есть пальчики не работали. Так что, нам вроде повезло. А если сейчас посмотреть на китайскую школу ...
Мужчина предложил другим пользователям сети догадаться, что изображено на фото
У меня подобный карандаш, который вставляется в записную книжку. Наследство от бабушки.
Оказалось, что это держатель для карандашей. Когда карандаши стачивались и писать ими уже было неудобно, их вставляли в такую палочку. Один из пользователей в сети заметил, что такие приспособления появились ещё в XIX веке. Их выпускала фирма Faber, которая также производила карандаши.
А у меня на этот случай были корпусы от использованных фломастеров. Вставляешь туда маленький карандаш и рисуешь.
Мужчина нашел такую странную штуку и заинтересовался, для чего же она была нужна
Ему подсказали, что это погодная станция. В пустые отверстия вставлялись часы, термометр и барометр. Это была очень удобная штука, которой можно было пользоваться, когда по природоведению задавали вести дневник погоды. Но я всё время про дневник забывала, и приходилось потом перебирать подшивку газет за прошедший месяц.
Дневник назывался не природы, а "Дневник наблюдений". Погоду придумывали все, а потом в классе были различия.
Автор вспомнил, как все мы мечтали о ярком школьном ранце. В идеале в нем должно было быть множество различных карманов и отделений
«Это мой рюкзак из 90-х»
А первые школьные портфели появились ещё в XVIII веке. Правда, тогда большинство детей просто заворачивали книги и канцелярские принадлежности в ткань и перевязывали их ремнями. Специальные кожаные сумки были только у ребятни из состоятельных семей. Лишь в начале прошлого века школьники стали носить сумки повсеместно.
Из-за портфелей у детей возникало искривление позвоночника. В основном, у девочек, потому что ранцы носили только мальчики. А я помню, что держала портфель всегда в правой руке, так было удобнее. В 14 лет врач сказал, что у меня есть небольшое искривление позвоночника. Но потом, с возрастом, позвоночник выпрямился.
В 50-х годах ранцы стали шить не из кожи, а из более лёгких синтетических тканей. Эти сумки, по форме напоминающие чемоданчики, обычно носили в руке или на ремне через плечо. Только спустя 10 лет на прилавках появились более удобные заплечные модели с двумя лямками. Создатели этих портфелей вдохновлялись альпинистским снаряжением.
"Удобные заплечные модели с двумя лямками", вообще-то назывались ранцами. И появились они задолго до 2й Мировой войны.
Автор купил эту штуку для сына. Для мягких цветных карандашей точилка не подходит, а вот обычные карандаши затачивает отлично. Этими инструментами пользовались многие школьники в прошлом веке
У меня несколько точилок, самая лучшая - электрическая =)) подобная тоже есть. Она почти вечная. Сейчас внутренние детали делают из пластмассы, быстро стачиваются, перестают точить, а у этой все сделано из металла. Но со временем карандаши тоже начинают проскакивать или застревать
- Зачётная вещь! У моего деда на работе была такая же. Точила карандаши до невероятной остроты.
Никто не таскал в школу такой агрегат. Были обычные маленькие точилки, размером с ластик.
Школьникам можно было пользоваться любыми чернилами, кроме красных. С годами ничего не изменилось. Девушка показала, что так сейчас выглядят семь месяцев работы учителем в школе
- В 80-е у нас в школе ученики должны были купить учителю зелёную ручку. Даже не знаю, почему именно зелёную. Может, в те времена учителя сами могли выбрать, каким цветом им пользоваться?
Зелёной ручкой ученики вставляли и подчеркивали орфограммы в словах, не учитель
Мужчина с ностальгией вспомнил школьную форму времён своего детства. Автор заметил, что она была удобной и практичной. А вот ходить в школу в обычном костюме ему не понравилось
Мне очень нравилась моя форма . Можно было выбирать платья школьные разных фасонов,с воротником отложным ,со стоечкой. Мне нравилась с отложным . И пришивать свежие воротнички тоже очень нравилось ,мама научила со 2 го класса чтобы я сама это делала . Фартуки тоже были разных фасонов . Удобно ,практично . Пионерская парадная форма юбка и блузка тоже замечательная. Советская школа 1975-1985 года . С ностальгией вспоминаю эти времена всегда.
Впрочем, не все пользователи в сети разделили его восторг. Одна женщина тут же заметила, что в форме было жарко и колко, а лямки фартука постоянно сползали с плеч. К тому же, белые манжеты и воротничок нужно было регулярно отпарывать и стирать, иначе они быстро занашивались. А ещё из-за постоянного сидения на стульях форма начинала предательски блестеть на пятой точке.
В 6 классе я сломала руку и не могла надевать платье. Ходила в пионерской форме (белая рубашка с эмблемой на плече + синяя юбка). Пионерскую форму надевали на значимые мероприятия, например ДР Ленина, в повседневной носке она не приветствовалась. Но у меня была веская причина. Этот наряд мне очень нравился)))
Но школьная форма из 70-х и 80-х годов была всё же удобнее тех моделей, которые дети носили в середине прошлого века. Последние были сделаны по образцам формы из классических гимназий. Мальчики щеголяли в серых кителях, подпоясанных ремнём, и брюках, а девочки носили коричневые платья с белым воротничком и манжетами. Но одежда оказалась не слишком практичной: и рукава кителей, и манжеты быстро покрывались чернильными пятнами, которые было сложно отстирать.
В нашей школе такой формы для мальчиков со середины 69-х и в помине не было. Не московская школа.
Сейчас во многих школьных классах стоят столы и стулья, предназначенные исключительно для одного ученика, а в середине прошлого века конструкция была другой
Постановочное фото для какой нибудь выставки достижений народного образования.
Парта и скамья представляли единое целое, а столешница была откидной, чтобы детям было удобнее вставать, отвечая учителю. Такие парты впервые появились в классах во второй половине XIX века.
Тогда же были изобретены и парты-трансформеры, у которых менялись наклон столешницы и её высота. В неподвижную часть столешницы была встроена чернильница-непроливайка и сделаны специальные желобки для карандашей и ручек. Честно говоря, смотрится такая конструкция значительно удобнее, чем современная школьная мебель.
А внутри, под откидной крышкой, была полочка для учебников и тетрадей. Я тоже в начальной школе за такой партой сидела. Она в начале года всегда вкусно пахла свежей краской, была такая чистенькая: сама коричневая, а крышка бледно зеленая или голубая. В конце месяца у нас был субботник и мы мыли свои парты с порошком или мылом
Парень обнаружил такую линейку и поинтересовался, для чего она вообще была нужна. Выглядит инструмент достаточно старым
Это первая рейсшина. Очень удобная штука. У меня была пластмассовая с железным валиком и рисками на нем
В сети ему объяснили, что это специальная инженерная линейка. На противоположной стороне должно быть ещё одно колесико, чтобы инструмент было легко перемещать по чертёжной доске. Судя по виду, эта линейка была произведена в середине прошлого века.
Была у меня рейсшина в институте - отличная вещь! Причем были разные виды - с цельным металлическим валиком и какие-то облегченные версии. С цельным мне было удобнее - она тяжелее и ее не так легко сдвинуть и отклониться от параллельности.
В 80-х годах прошлого века у некоторых везунчиков в школе были компьютерные классы. Обычно в них изучали языки Алгол, Бейсик или Паскаль. Некоторым даже удавалось поиграть на компьютерах
О да! Я помню эти массивы в Бэйсике. Даже в универе успела по ним экзамен сдать. И еще анекдот помню: "У меня с досом проблема. Дасморк у меня!"
- Помню, целый год в школе была информатика. Занимались исключительно тем, что писали в тетради алгоритмы, совершенно не понимая, что это и зачем мы это пишем. Текст был примерно такой: «Вставить ключ в замок, повернуть ключ... Если дверь открылась, то... Если не открылась, то...» Конечно, ни о каких компьютерах в школе речи не шло.
Отличный текст. Как программист подтверждаю )) А мое любимое: программист ставит вечером рядом с собой один стакан с водой и один пустой - если захочется пить и если не захочется...
Учитель нашел эту непонятную штуку у себя в школе. Пластиковую часть можно зафиксировать под разными углами, а основание сделано из ДСП
Другие пользователи сети объяснили, что после запуска спутника в 60-х годах появилось множество школьных наборов для занятий естественными науками. Скорее всего, этот предмет входил именно в такой набор. Может, он был предназначен для запуска объектов на разную высоту.
Автор вспомнил, что когда в классе объявляли о сборе макулатуры, школьники просто сообщали об этом взрослым, и те с большим удовольствием избавлялись от залежей журналов и газет
Одно но.. Макулатуру можно было поменять на талончик с дефицитной литературой. У нас так 20 - томник Дюма появился. Я почти все книги залпом прочитала в 6 классе. Лет через двадцать решила перечитать и не осилила.
Автор рассказал, что в старые добрые времена, когда школьники пользовались бумажными дневниками, он по диагонали заполнял те страницы, которые приходились на каникулы
В те времена как и сейчас дневник совмещал сразу несколько функций: в нём записывали домашнее задание, там можно было посмотреть расписание уроков, а ещё учителя выставляли в нём оценки и оставляли записки для родителей.
Но в XIX и начале XX века дневник нужен был исключительно для записи домашних заданий. Иногда в нём печатали полезные советы по выращиванию цветов или правила игры в футбол, а ещё специальные отрывные билеты, которые заполнял учитель, когда отпускал школьника с урока. Для оценок же существовал отдельный табель — их в дневник не заносили.
А вот еще несколько фотоподборок с интересными фактами:
Комментарии
У меня хранится мой рюкзак из первого класса, пара дневников и тетрадей)
Я все тетради и дневники детей храню, а так же поделки и рисунки. Сделано с любовью и старанием, пусть и немного неумело