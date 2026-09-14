16 вещей из наших школьных лет, пропитанные светлыми воспоминаниями о беззаботном детстве

Первые школьные пеналы появились примерно в середине XIX века. Поначалу их делали из металла, и они были цилиндрической формы. Позже на смену таким конструкциям пришли деревянные ящички с выдвижной крышкой и парой отделений.

А во времена моего детства пеналы напоминали мини-сумки. Наверное, я не пользовалась и половиной канцелярских принадлежностей, которые в них лежали. Но казалось, что чем больше в пенале отделений, тем лучше.