Самое главное себя поднять в чужих глазах. "Вот так я сегодня культурно решил проблему". Только проблему решил мужик. Он предложил культурный спор. Респект ему и уважение. А автор просто поплыл по течению как то, что не тонет.
20+ историй про продавцов и покупателей, у которых после покупки остался багаж теплых воспоминаний
Встречи продавцов и покупателей редко идут по запланированному сюжету и часто превращаются в ироничные, теплые и просто запоминающиеся моменты. Казалось бы, что тут еще может удивить? Но поход за продуктами, заказ в интернете или просто покупка теплого пирожка у бабушки на рынке могут неожиданно обернуться целой историей. В нашей статье — жизненные истории про продавцов и покупателей, которые поднимут вам настроение не хуже теплой чашечки чая.
- Зашел я в магазин за едой, а там только одна тележка. Я к ней, и какой-то мужик ее тоже схватил. Стоим, держимся за тележку вдвоем, хмуро глядим друг на друга. Воздух накаляется, народ замер вокруг. И вдруг этот мужик с легкой улыбкой заносит руку и произносит: «Цу-е-фа!» Я повторяю то же самое. И такие мы, значит, раз-два-три:
у него бумага — и у меня бумага! Снова: раз-два-три! У него камень, а у меня ножницы! Эх!.. Отпустил тележку, взял корзину...
Вот так я сегодня культурно решил проблему.
- В одном из городов на Волге есть столовая «Елочка». Полгорода там обедает. Борщ они подают своеобразно. Сначала варят щи, а при подаче в тарелку добавляют ложку отварной свеклы. И это называется борщом. Подходит моя очередь, я говорю:
— А можно мне щей?
— Так щей нет, у нас сегодня борщ.
— Так вы свеклу не добавляйте, и будут щи. Я заплачу как за борщ.
— Да как не добавлять, если в меню сегодня борщ?
Тут подошел другой повар, который слушал наш разговор, и сделал как мне надо.
Вот такое вот милое объявление застал автор в одном из магазинов
Напомнило, "Кто похвалит меня лучше всех, тот получит сладкую конфету". Мультик "Зеркальце"
- Я хотела купить в съемное жилье в Питере 2 кресла б/у, но в отличном состоянии. Цена была бросовой чисто символической, отдавали почти даром. Приехали с ребенком, сынуль захотел со мной. А там мужик, посмотрел на нас, и заявил, что он срочно продает квартиру. А мы снимали с сыном на то время пустую квартиру, без мебели, кроме кухонного гарнитура. И предложил нам отдать все, что нравится. От кровати новой до посуды и постельного. Он в Якутию уезжал. Загрузил на машину и отвез нас, помог обратно все собрать: шкаф, кровать, прихожую и кресла. Мужика звали Юрий! Это для нас были несметные богатства. Я в ту пору только развелась, будучи студенткой. Всю жизнь вспоминаю его добрым словом! С благодарностью и чистым сердцем.
Хочется заметить, что эта история в разной интерпретации появляется на АDME уже несколько раз. Здесь убрано только то, что женщина развелась с мужем, и Юрий жил в районе метро "Автово" в Санкт-Петербурге, а незадолго до этого он расстался с девушкой, и не захотел больше жить в этой квартире. (Память у меня хорошая).
- Пока жили в одном районе, ходили все время в один и тот же зоомагазин. Ассортимент хороший, продавцы приветливые, внимательные, в магазине этом работают очень долго. Однажды прихожу в очередной раз, а продавец мне рекомендует другой корм для кота. На мое удивление, зачем менять корм, говорит:
— Так ему уже больше 7 лет, вот корма той же линейки 7+.
Вот так, продавцы помнят, сколько лет моему коту.
Nina Mi - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Повезло Вам и Вашему коту с продавцами!
Продавец-консультант в магазине канцтоваров в Батуми
- Знакомая рассказала забавную историю. Работала в магазине. Пришла к ним как-то одна женщина, которая покупала зарядку, расплачивалась банковской картой. Моя знакомая, отдала ей товар, пробила кассовый чек, и два чека по безналу, отдала ей кассовый, второй забрала себе. Женщина возмутилась:
— Девушка, а почему у вас такой же чек как у меня?
— Простите, но так положено для отчетности. В конце каждого дня мы должны собрать эти чеки, отсканировать и отправить в бухгалтерию.
— Ага, так я вам и поверила. Верните мне копию чека!
Знакомая, пожав плечами, отдала ей чек. Женщина с умным видом сверила чеки, убедилась, что суммы совпадают и ушла.
Только женщина ушла, знакомая распечатала копию чека по последней операции, а то ей же отчет в конце смены сдавать.
Да, уж! Разговаривать и объяснять СПОКОЙНО таким кумушкам, надо продавцам иметь стальные нервы и недюжинную выдержку.
- Иду вчера по рынку. Народу — тьма. Вижу, идет решительная женщина, быстро лавируя между рядами. В руках — два пакета, а сзади шагает муж с авоськами и шутливо канючит. В какой-то момент она останавливается и чуть ли не на весь рынок выдает:
— Саша, да куплю я тебе конфет, потерпи пять минут, а!
Работа работой, но к вечеру красивой быть надо
Есть специальные шёлковые шапочки как раз для таких случаев. Удобно в такой выбежать в магазин, особенно, если вечером - мероприятие и нужно быть при параде.
- У мамы был день рождения. Решили, что я напеку блинов, а мама купит большую банку красной икры и так отметим с чаем. Я пеку, мама возвращается из магазина с большой красивой банкой икры и хохочет, остановиться не может. Рассказывает:
— Выбрала банку с витрины. Говорю продавщице. Она подзывает другую продавщицу, та открывает витрину, берет банку и вежливо мне:
— Идемте к кассе.
Мама удивилась:
— О, какой сервис у вас, покупателей до кассы провожаете! И сами покупку несете!
На что ей продавец ответила с улыбкой:
— Все для дорогих покупателей.
— А если я куплю банку черной икры? — решила уж до конца любопытствовать мама.
— Если вы купите банку черной икры, мы подхватим вас на руки вместе с банкой и донесем до кассы со всеми почестями!
Я так в 2023 году маленькую баночку чёрной икры покупала - до кассы икру нёс продавец из рыбного отдела. Потом уже, в этом рыбном отделе установили кассу, и икру - чёрную и красную, и рыбу, и крабов стали пробивать на этой кассе.
- Сходила в любимый магазин косметики. Там работает Оксана — строгая и неулыбчивая дама. Беру помаду, а она вглядывается: «Вы же всегда другую марку берете». Говорю, что с парнем разлад, стал невнимательным, пришлось экономить. Она хитро смотрит и протягивает цветы в вазе: «Держите, мне они даром не нужны, а вот вам настроение поднимут. Пусть ваш день станет чуточку светлее». Такой искренней поддержки и тепла от незнакомого человека я точно не ожидала.
С парнем разлад, он стал невнимательным и ей пришлось экономить. Какая здесь связь между его невнимательностью и ее нуждой в экономии???
Когда ты самая мягкая булочка в отделе
Угу, и с вами обязательно что-то случится, если вы купите в этом магазине еду. Сами со своими питомцами целуются, а коту нельзя в магазин 🤦🏼♀️
- Есть у нас на местном рынке бабушка, которая с утра и до вечера ходит, продает пирожки, уходит, берет новую партию и заново. Я хорошо ее запомнил в детстве, потому что мой дедушка продавал рыбу, а я ему помогал. Мы постоянно брали у нее пирожок с картошкой, и он был невероятно вкусным! На днях ходил на рынок, чтобы продуктов купить, давно там не был, с детства еще. Иду, а тут эта бабушка идет. Замечает меня, улыбается, начинает обнимать. Столько лет прошло, а она как будто не постарела. Взял у нее несколько пирожков и понял, что они тоже ни на капельку не изменились. Такие сочные, пышные и вкусные... Вкус детства.
- Гуляли мы с друзьями по городу, увидели девушку с тележкой мороженого, решили купить. Продавец спрашивает:
— Вам с курицей или свининой?
Мы ошеломленно переглянулись, а девушка на полном серьезе повторяет:
— Так с курицей или свининой?
Проходит секунда, и продавец начинает смеяться. Оказывается, подруга попросила девушку на час пораспродавать мороженое, а она работает в кафе, в котором продают шаурму. Вот она на автомате нам и ответила.
Хочется заметить, вот к чему приводит неправильное изложение истории - вместо того, чтобы написать: "девушка попросила подругу заменить её на час и распродать мороженое" - получилось "подруга попросила девушку на час пораспродавать мороженое" (с)
Мужчина продавал компьютерное кресло и получил неожиданное предложение об обмене
- Овощи и фрукты всегда покупаю только в одном месте. Меня подкупает не то, что женщина-продавец помогает с выбором помидоров и огурцов. Даже не то, что там все самое свежее и вкусное. В самом конце покупки, когда выбор сделан, деньги заплачены, продавец, как бы незаметно докладывает в один из моих пакетов или грушу, или яблоко, или банан. Как бы такой небольшой комплимент. Помимо этого, они еще и гибкие. Как-то покупаю у них. Заходит женщина. Продавец сразу кричит:
— Бача!
Из подсобного помещения выходит мужчина с улыбкой на все лицо. Женщина огляделась по сторонам и поняла, что он улыбается только ей. Она непроизвольно стала улыбаться тоже. Мужчина аккуратно приобнял ее и сказал:
— Где же ты была все это время?
Это было сказано так по-доброму и с таким юмором, что все заулыбались, включая меня. Не надо говорить, что женщина потом скупила половину их магазина.
А зачем нужна помощь в выборе огурцов и помидоров? Сам же выбираешь, неужели кто-то не знает разницу между хорошим огурцом и не очень?
- Купил черные круглые очки. Очень понравились. Прохожу мимо шаурмы на рынке, вдруг какой-то из продавцов кричит:
— Эй, уважаемый! Везде по 120, а тебе по сто! Очень очки раритетные!
Через три месяца иду той же дорогой. Голос на весь вещевой:
— Брат! Шаурма по сто, я обещал! А очки где?
— Дома забыл. Вот у тебя память! Тут же тысячи проходят за день!
— Очки раритетные, искал себе такие тут, нету..
Слово за слово, познакомились. И вот уже 5 лет Фаяс заворачивает мне шаурму.
Креатив от местных продавцов
- Детство мое выпало на те времена, когда о сетевых магазинах и не знали. Начало 2000-х, небольшой поселок. Было у нас на тот момент 3 магазина. В двух работали тети, к которым мы захаживали очень редко. И был еще магазин «Все для вас». Работала там сама хозяйка. Как же мы любили к ней ходить. Всегда улыбается, приветливая, желает хорошего дня. Продавала нам по 4 конфеты, которые были на развес, выходило это на сущие копейки. По несколько вафель. И все это с улыбкой на лице. Когда в других магазинах нам просто отказывали от таких «огромных» покупок. Прошло много времени, там уже работают другие продавцы, тоже улыбаются. Когда приезжаю на свою малую родину, всегда стараюсь зайти в этот магазин, потому что иногда выходит работать хозяйка. Это как одно из теплых воспоминаний детства.
- Захожу с недельку назад в магазин. На карте сотен пять, наличка вся дома, до зарплаты пара дней. Покупаю стандартный набор: хлеб, огурец-помидор, фрукт какой-то, жвачку. Протягиваю карту, а там средств недостаточно. Продавщица, очень милая и симпатичная дама лет тридцати, предлагает записать в тетрадку. Я ей поясняю, что мне специально идти нести деньги будет неудобно, не по пути, а случайно — не знаю, когда получится. Недавно зашел в этот магазин. Прикупил разного, попросил закрыть продуктовую ипотеку. Продавец та же самая.
— Да не нужно, жена твоя рассчиталась.
— Это она молодец, конечно, только она живет за тысячу верст с другим мужем.
— Я в курсе, я твой профиль в соцсетях видела. Я рассчиталась, ревизия у нас была. Я теперь твоя жена!
Посмеялись знатно, но телефончик взял.
Когда пришел на рынок, а там вот такая красота — туфля выходного дня
- Захожу в магазин. На кассе уже примелькавшаяся девчонка лет 25. Передо мной пара бабушек, набравших запасов. Одна бабушка очень долго ворчала на каждую мелочь, перебирая покупки. И то ей не то, и это не так. Девушка вся покраснела, и видно было, что устала за смену. Дошла очередь деда. У деда было мало покупок, но дед успел в присутствии не ушедшей бабушки сказать кассиру, чтобы она не обращала внимания на таких людей. Говорит, что она достойна того, чтобы ей цветы дарили каждый день. Девушка-кассир прям растаяла. Видно было, что ей очень приятно от сказанного. Буквально через минут 10 появляется этот дед с букетом красивых цветов и заходит в магазин. Подходит к этой девушке, что-то говорит и девушка принимает цветы, после чего дед уходит оттуда, проходя мимо меня с довольной улыбкой. Что тут скажешь, мужик сказал — мужик сделал.
- Я когда в Америку первый раз прилетел, пошел в магазин воды купить и продуктов. Подхожу на кассу, рассчитываюсь картой. На кассе продавщица спрашивает меня:
— Тебе кэшбэк нужен?
Я удивился от вопроса, подумал, что это какая-то подарочная акция или купон, и радостно кивнул. Она достает из кассы купюру и подает мне. Я забрал покупки и в недоумении пошел в отель. Думаю: «Вот это сервис, только прилетел, а мне уже подарки дарят». А потом узнал, что здесь так называют обычную выдачу наличных с карты при покупке.
Вот такую прелесть пользователь увидела в одном из магазинов. Главное — выполнить нормы
"Это было бы смешно, когда бы не было так грустно" (с) Интересно, что это за магазин такой в котором практикуется такое?
- Был у меня магазин сладостей. Прихожу однажды и застаю забавную сцену: покупательница очень просит взвесить ровно 100 граммов карамели. Продавщица убирает конфету — 98г, добавляет — 106 г. Покупательница переживает: «Мне бы ровно сто!» Я с улыбкой вмешалась: «Давайте оставим 106 граммов, а лишние 6 граммов будут за счет заведения». Женщина прям расцвела, заулыбалась вся. Поблагодарила и ушла в отличном настроении.
- Зашел вчера в магазин за лейкой для гигиенического душа. Стою у витрины, рассматриваю разные варианты. Тут голос продавца сзади:
— Вам нужно это! — и показывает на одну из моделей.
А я действительно к ней присматривался.
— Как вы догадались?
— Я давно работаю в этом отделе. Вы наверняка сначала взяли самую дешевую из тонкого пластика?
— Ага.
— И она сломалась через неделю.
— Ага.
— Потом эту, чуть подороже? Продержалась пару месяцев?
— Ага!
— А сейчас вы выбирали между хорошей, латунной и той, что я показал. Алгоритм постоянный, все так. Берите эту середину, переплачивать за премиум-бренд нет никакого смысла.
Да, покупатели часто удивляются тому, что продавцы знают, что им нужно. Но хитрость не велика - люди в основном ведут себя одинаково в одинаковых обстоятельствах.
А если вам по душе такие истории, то ловите светлую подборку историй с рынков и магазинов:
Комментарии
Весёлая подборка. Много выдуманных историй, но есть кое-что и от читателей Адме. Спасибо, улыбнулась 😀