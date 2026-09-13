20+ историй про продавцов и покупателей, у которых после покупки остался багаж теплых воспоминаний

Хочется заметить, что эта история в разной интерпретации появляется на АDME уже несколько раз. Здесь убрано только то, что женщина развелась с мужем, и Юрий жил в районе метро "Автово" в Санкт-Петербурге, а незадолго до этого он расстался с девушкой, и не захотел больше жить в этой квартире. (Память у меня хорошая).