15 крупных покупок, которые подарили владельцам гораздо больше впечатлений, чем они рассчитывали
Дорогостоящие покупки — это всегда маленькое приключение. Иногда они даже идут в комплекте с судьбоносными поворотами и неожиданными впечатлениями. Мы собрали разные истории людей, которые, к примеру, просто купили дом, а потом нашли в нем клад, или вместе с новым авто получили детективную историю со слежкой и погоней. А кто-то даже потратился в «Детском мире», зато теперь обладает настоящим сокровищем.
- Купили несколько месяцев назад квартиру. При первом осмотре заметила, что у владельцев живет красивый рыжий кот. После сделки принимаю квартиру, хозяева съезжают с чемоданами, а кота нет. Спрашиваю, что и как. Оказалось, они его отдали кому-то за ненадобностью, а он там сбежал. Еще такие говорят: «Ой, знали бы, оставили бы вам». Через риелтора узнала все подробнее. Кота звали Афанасий, ему было 13 лет. Я расклеила везде объявления. Через 10 дней нашли рыжего и принесли домой. С моим псом он подружился, и теперь котик живет свою лучшую жизнь. © karina.kitsune
- Я правда старался быть взрослым и рассудительным человеком, но меня сильно манила одна штука, на которую я постоянно «пускал слюни». Я откладывал деньги, экономил, строил собственный бюджет на будущее, планировал чуть ли не каждый день, а позавчера психанул и не выдержал. Заехал после работы в тот самый магазин и купил себе огромный набор «Лего». Сижу второй выходной дома, собираю копию футбольного стадиона Барселоны из конструктора. Да, я взрослый мужик, но у меня наконец-то исполнилась моя давняя детская мечта! © Палата № 6 / VK
- Целый год копила и купила новенький «Лексус»! На радостях стала всех подружек подвозить. Еду как-то на работу, а у меня на хвосте какая-то колымага: я влево — она за мной, я вправо — тоже. Оторваться не смогла, остановилась. Из тачки вылетает здоровый мужик, и я обалдеваю — это муж моей Танюхи! Руками машет и орет: «Ты кто вообще такой? Куда ты Таню постоянно возишь?! Выходи!» Я медленно опускаю тонированное стекло и спокойно говорю: «Привет, Толик». Он на меня смотрит и глазами только моргает нервно. Оказывается, подруга честно говорила, что я ее подвозила, а он не верил. Думал, на такой машине может ездить только какой-то тайный ухажер, вот и устроил слежку.
- Всю жизнь мечтала жить в собственном доме. И вот наконец-то купила участок в деревне, где бабуля живет. Взяла кредит и началось активное строительство. Местные все ходили, глазели. Меня аж гордость переполняла. И тут зашла к бабушке, она там с соседками сидит, смеются. Меня увидели, и одна из них руками взмахнула и выдала: «Оксана, ты ж когда нам мужа своего покажешь? Надо же свадьбу твою отметить!» Стою в оцепенении, вроде у меня даже кандидатов не было. Бабушка соседок выпроводила и шепчет мне: «Ты не обижайся, но никто ж не верит в деревне, что ты сама дом строишь. Вот все лето ходят и спрашивают, что муж у тебя за богатей такой, а я и не отрицаю». В общем, год уже живу в своем домике, машину купила, в деревне, кажется, уже говорят, что я развелась, но муж у меня был хороший и дом мне оставил.
- Купила квартиру, вторичку с ремонтом и мебелью. Через неделю после покупки в замке поворачивается ключ, заходят бывшие хозяева: «А мы решили шкаф и микроволновку забрать». Хорошо, что риелтор нормально договор составил и сделал опись всей мебели и техники. Выгоняла их с полицией, последние деньги отдала за смену замков. Люди только что получили много миллионов и решили еще и так нажиться. © Подслушано / Ideer
- Я купила беговую дорожку и пользуюсь ей почти каждый день. Сегодня утром я пробежала 3 км в пижаме. Мне нравится эта дурацкая, неэстетичная, громоздкая штука. © downthegrapevine / Reddit
- Купили дом в Аргентине. Стали делать ремонт, патио приводить в порядок, выкорчевывать пень в одном из углов. И нашли клад! Настоящий! Я таких эмоций никогда в жизни, наверное, не испытывала. Жалко, что клад был в песо. © dzentay
- С работы ушел с огромным скандалом. Начальство повесило на меня все грехи за неудачный проект, в котором я по сути участия даже не принимал, лишь подключался пару раз как консультант на начальных этапах. Уставший и измотанный я осознал, что нужно что-то менять, и вместо поиска новой работы, я продал трехкомнатную квартиру в столице практически со всем имуществом и уехал в глушь. Там в дикой местности купил дом. Сделал ремонт, облагородил территорию на свой вкус. Сумма оставалась у меня достаточно крупная, так что было принято решение доверить часть знакомому, который знает, как заставить работать деньги и умеет это делать, а на остаток вести спокойную жизнь, пока не пойдет доход. Так прошло 4 года. У меня полностью пассивный доход, привел в порядок свою голову, с внешним миром контактирую по минимуму, в основном когда выезжаю за продуктами. А так веду мирную и спокойную жизнь. Сейчас вот занялся разведением хвойных исключительно в свое удовольствие. © Подслушано / Ideer
- Я по дурости купил большую яхту с каютой за $ 46 тыс. В итоге пользовался ею три раза за последние 4 года. Ее хранение обходится мне в $ 200 в месяц. Я плачу каждый раз, когда думаю об этом. © iwillhavethat / Reddit
- Купили с мужем квартиру. Меня немного смутило состояние территории возле нашего дома. Я пошла по классике: стала сама убирать мусор, стену гаража покрасила. И вот купила черную краску для забора, а то он весь ржавчиной покрылся. Помогать вызвалась только одна соседка — Нино. А остальные только нас приободряли. Особенно мужики. И тут один сосед подходит и говорит: «Ой, какие вы молодцы! Знаете, а вот для того участка я сам найму работников, пусть покрасят». Я радостная кричу: «Ого, Нино, смотрите, как хорошо! Наш пример заразительный! Теперь здесь все станет красивое!» Нино, не отрываясь от покраски забора, выдохнула: «Да трындит он все!» Она оказалась права. © natsuivaleria
- Я сделал 2 из своих худших импульсивных покупки за один день. Я получил свою первую зарплату на первой работе и решил потратить деньги на что-то крутое. Поэтому купил гитару за $ 300. Само собой, я не умел на ней играть. Когда я пришел с гитарой домой, родители начали кричать, что я незрелый и не могу планировать свои расходы. Поэтому я решил купить что-то очень практичное, что докажет их неправоту. Я вернулся домой со сковородой за $ 500. © Loud-n-creepy / Reddit
- Недавно купил дорогущую машину. Перед покупкой думал, что теперь все девушки будут обращать на меня внимание, что я вольюсь в элитное общество, стану уважаемым человеком, любые двери буду ногой открывать. Так и было дня 3-4. До тех пор, пока бензина в баке не осталось 4 литра. Теперь я считаю каждые 100 км. Кажется, скоро пересяду на метро. © Подслушано / VK
- Купил подержанную Тойоту в 1981 году за $ 500. У нее был пробег более 100 000 миль. Четыре года спустя я накопил достаточно денег, чтобы заменить ее на более новую версию с кондиционером и автоматической коробкой передач, поэтому я продал авто по той же цене. Пять лет спустя мне позвонили из полиции штата. Они сказали, что мою старую Тойоту только что кто-то купил, а я все еще являюсь зарегистрированным владельцем (человек, которому я ее продал, так и не закончил передачу права собственности). Я спросил о пробеге, и он был больше 350 000. Насколько я знаю, эта маленькая синяя Тойота с механической коробкой передач все еще носится где-то по шоссе. © qsl498 / Reddit
- Чтобы накопить на первый взнос за квартиру, сильно экономила, урезалась в еде, одежде — во всем. Сыну мясо, а себе гречку. Приобрела квартиру и была счастлива. Потом ремонт, покупка техники. Прошло четыре года, можно вроде выдохнуть и начать покупать «лишнее» — что-то вкусное, одежду. А не могу! Не могу! Настолько эта экономия въелась в меня, что я иду в ТЦ, все обойду и ничего не куплю. И как начать жить нормальной жизнью? © Подслушано / VK
- Я разносчик пиццы и много раз проходил мимо одного дома, который мне очень нравился. Сходил на экскурсию, все круто. В разгар бума на рынке жилья решил исполнить мечту и взял этот дом в ипотеку. Свою ошибку я осознал слишком поздно — нужно было сначала показать дом инспектору. Оказалось, что строение на ладан дышит, хоть это и не заметно. Я мог позволить себе ипотеку, но не мог позволить дорогостоящий ремонт. Урок, который я вынес из этого: не стоит покупать недвижимость, если вы считаете риелтора очень привлекательной женщиной. © Firevine / Reddit
