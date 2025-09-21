17 спонтанных покупок, о которых люди ни разу не пожалели
У спонтанных покупок не самая лучшая «репутация». Считается, что импульсивно мы обычно покупаем что-то совсем ненужное, что потом пылится в шкафах или выбрасывается на помойку. Но герои нашей статьи на собственном опыте выяснили, что это не всегда так. Каждый из них поддался порыву и купил то, о чем потом ни капельки не пожалел.
«Лучшая спонтанная покупка в моей жизни! Еще и фотосессию с ней смогли устроить»
- Как же это смешно, не могу! © Unknown author / Reddit
«Мой парень взял и с бухты-барахты купил кошке шапку. А ведь я предупреждала, что ей это не понравится»
- Фотография говорит сама за себя. © Lazy-Thanks8244 / Reddit
«Импульсивная покупка. Он раскладывается в кровать, я в восторге!»
«Мой муж оправдал спонтанную покупку кресла-мешка тем, что „это же для собаки!“»
- Мне неприятно это говорить... но я полностью согласна, что это была необходимая покупка. © fruitbootboogie / Reddit
«Купил эту парочку, потому что стоили они дешево. По серийному номеру я узнал, что в интернете эта мебель стоит намного-намного дороже»
«Спонтанная покупка тумбы по акции. Оригинальные бирки еще сохранились!»
- Мне нравится, потому что это не обычный скучный стол. Он действительно крутой. © Sparkle5783 / Reddit
«Сегодня в секонд-хенде не удержался и купил французскую миску 50-х или 60-х годов»
- Обожаю эту мисочку! Отличная находка. © destructionandbliss / Reddit
«Импульсивно взял эту лампу. Она была жутко грязная, но я ее отмыл. Сначала думал, что она сломана, а потом понял, что у нее сенсорное управление, красота!»
«Импульсивная покупка фигурки из литой бронзы или латуни. Полая, но тяжелая. Она выглядит добротно и качественно»
Не латунь точно. Латунь желтоватая, бронза - зеленоватая .Чугун. Или чугуний? :)
«Купил его только потому, что он понравился мне внешне. Но этот фотоаппарат оказался вполне приличным, хотя я-то думал, что просто для красоты его где-нибудь поставлю»
«Спонтанная покупка»
«Не могу поверить. Я импульсивно купил инструмент и спустя полгода все еще играю на нем. Кто бы мог подумать, что это будет не гитара, на которой я пытался научиться играть 6 раз»
«Итак, вчера в 2 часа ночи я купила дорогие семена в интернете. Мой 5-летний племянник сказал, что я потратила деньги впустую. Но посмотрите, каким прекрасным будет растение, когда вырастет»
Хороша. Аглаонема. А я вчера купила себе цветущий кустик розы в Дикси. Их почти не покупают, и стоят себе засохшие, унылые. Вот спасла одну.
«Я ничего не купил себе на это Рождество, но не смог удержаться от импульсивной покупки этого малыша Йоды»
«Купила этого мишутку, потому что у меня был плохой день. Прочитала стихотворение, которое к нему прилагалось, и расплакалась. Он будет жить на моем столе и помогать мне в моих творческих начинаниях. Люблю его»
Если тебе грустно, то просто обними меня.
Все будет хорошо.
Может быть, ты просто не знала,
Что я рядом, чтобы поддержать тебя.
«Чем больше я на него смотрю, тем больше он мне нравится!»
- По выражению его глаз можно понять, что вы ему тоже нравитесь. © Naomitr / Reddit
«Спонтанно купила в секонд-хенде и уже подумывала сдать назад. А потом я заглянула внутрь, а там этикетка Dior»
Теперь только наизнанку носить, чтоб видно было, что не хухры-мухры 🤣
- Этот костюм будет выглядеть очень мило с обтягивающей водолазкой и сапогами до колена. © nobelprize4shopping / Reddit
- Так, я куплю его у тебя! © Unknown author / Reddit
А что классного вы когда-нибудь покупали спонтанно? Делитесь в комментариях.