17 спонтанных покупок, о которых люди ни разу не пожалели

30 минут назад

У спонтанных покупок не самая лучшая «репутация». Считается, что импульсивно мы обычно покупаем что-то совсем ненужное, что потом пылится в шкафах или выбрасывается на помойку. Но герои нашей статьи на собственном опыте выяснили, что это не всегда так. Каждый из них поддался порыву и купил то, о чем потом ни капельки не пожалел.

«Лучшая спонтанная покупка в моей жизни! Еще и фотосессию с ней смогли устроить»

«Мой парень взял и с бухты-барахты купил кошке шапку. А ведь я предупреждала, что ей это не понравится»

«Импульсивная покупка. Он раскладывается в кровать, я в восторге!»

«Мой муж оправдал спонтанную покупку кресла-мешка тем, что „это же для собаки!“»

  • Мне неприятно это говорить... но я полностью согласна, что это была необходимая покупка. © fruitbootboogie / Reddit

«Купил эту парочку, потому что стоили они дешево. По серийному номеру я узнал, что в интернете эта мебель стоит намного-намного дороже»

«Спонтанная покупка тумбы по акции. Оригинальные бирки еще сохранились!»

  • Мне нравится, потому что это не обычный скучный стол. Он действительно крутой. © Sparkle5783 / Reddit

«Сегодня в секонд-хенде не удержался и купил французскую миску 50-х или 60-х годов»

«Импульсивно взял эту лампу. Она была жутко грязная, но я ее отмыл. Сначала думал, что она сломана, а потом понял, что у нее сенсорное управление, красота!»

«Импульсивная покупка фигурки из литой бронзы или латуни. Полая, но тяжелая. Она выглядит добротно и качественно»

Lena L
6 минут назад

Не латунь точно. Латунь желтоватая, бронза - зеленоватая .Чугун. Или чугуний? :)

-
-
Ответить

«Купил его только потому, что он понравился мне внешне. Но этот фотоаппарат оказался вполне приличным, хотя я-то думал, что просто для красоты его где-нибудь поставлю»

«Спонтанная покупка»

«Не могу поверить. Я импульсивно купил инструмент и спустя полгода все еще играю на нем. Кто бы мог подумать, что это будет не гитара, на которой я пытался научиться играть 6 раз»

«Итак, вчера в 2 часа ночи я купила дорогие семена в интернете. Мой 5-летний племянник сказал, что я потратила деньги впустую. Но посмотрите, каким прекрасным будет растение, когда вырастет»

Курага
22 часа назад

Хороша. Аглаонема. А я вчера купила себе цветущий кустик розы в Дикси. Их почти не покупают, и стоят себе засохшие, унылые. Вот спасла одну.

-
-
Ответить

«Я ничего не купил себе на это Рождество, но не смог удержаться от импульсивной покупки этого малыша Йоды»

«Купила этого мишутку, потому что у меня был плохой день. Прочитала стихотворение, которое к нему прилагалось, и расплакалась. Он будет жить на моем столе и помогать мне в моих творческих начинаниях. Люблю его»

Если тебе грустно, то просто обними меня.
Все будет хорошо.
Может быть, ты просто не знала,
Что я рядом, чтобы поддержать тебя.

«Чем больше я на него смотрю, тем больше он мне нравится!»

  • По выражению его глаз можно понять, что вы ему тоже нравитесь. © Naomitr / Reddit

«Спонтанно купила в секонд-хенде и уже подумывала сдать назад. А потом я заглянула внутрь, а там этикетка Dior»

Melancholy
23 часа назад

Теперь только наизнанку носить, чтоб видно было, что не хухры-мухры 🤣

-
-
Ответить

А что классного вы когда-нибудь покупали спонтанно? Делитесь в комментариях.

Фото на превью IMNOTDEFENSIVE / Reddit

