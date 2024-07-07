20+ счастливчиков, которые сходили на шопинг и урвали джек-пот

Все уже привыкли, что если заказываешь что-то в интернете — может прийти неведомое нечто, да и маркетологи часто приукрашивают свой продукт на упаковке. Но бывает и наоборот: копеечные сережки оказываются бриллиантовыми, а реальность оказывается круче всех рекламных картинок. И такие истории — просто бальзам на душу.

«Выклянчила скидку, купила его за копейки. А оказалось, что это редкий зеленый бриллиант и от его реальной цены у меня просто инфаркт. Больше $8 000!»

© jnseel / Reddit Ольга Курпякова 6 дней назад Редкий зелёный бриллиант и цена всего 8 000 $ ? Да, там каратов 10-12 зелёного бриллианта. Зелёные - одни из самых редких цветов бриллианта. 1 карат такого зелёного будет стоить не менее 350 000 $ за карат. Так что только камень такого размера будет стоить не менее 3 500 000 $ - только камень плюс золото, работа ювелира - или это не зелёный бриллиант или какая-то путаница с ценой. - - Ответить

Индивидуальный заказ свадебных фигурок по эскизам невесты

«Рисую я плохо. Боялась, что при заказе по эскизам швея не поймет, какие нужны куклы для свадьбы. Но когда получила готовых зайцев, у меня заслезились глаза. Мастер добавила деталей: румяна, колье, пуговки. Сделала костюм жениха из более фактурной ткани — вельвета. Их лапки сгибаются, парочка может сидеть, стоять и ходить! Я чувствую, что их шили с душой и сердцем».

«Заказал глазки для игрушек и поделился ссылкой на магазин с читателями одного из форумов. Пакет слева — покупка, остальные — подарок»

«Эта брошь — мой белый кит: 14 карат золота и розовый коралл за $ 3,99. Вместе с ней в комплекте золотая булавка из белого золота 10 карат и винтажный кулон с рыбой от Mignon Faget»

Когда тратишь в 100 раз меньше, чем планировал

«Пришел в магазин за переходником для гарнитуры. Как оказалось, остался последний экземпляр за ₽ 990. Чтобы продать залежавшуюся продукцию побыстрее, для владельцев скидочной карты сделали специальную цену — ₽ 699. Когда товар пробили на кассе, в чеке отобразилось всего ₽ 9,5».

Двойная удача: цена и внешний вид

Аппетитно и вкусно!

Брошь в виде щуки, сделанная по эскизу

«Индивидуальный заказ. Кондитер сказала мне, что было сложно правильно начертить пятиугольники и соединить их без зазоров. Но результат того стоит!»

«Сначала показалось, что упаковка прозрачная»

«Заказала торт, похожий на любимую игрушку дочери. Подарок понравился настолько, что сначала имениннице было жалко его есть»

«В кондитерской моей жене дали кексы бесплатно, чтобы ей было легче определиться с выбором заказного торта»

«Это лучшее печенье, если вам нравится сочетание кокоса, карамели и шоколада. Мой муж пристрастился к нему!»

Шоколад с фундуком или фундук в шоколаде?

Это очень вкусно!

«Ожидал одну штуку вместо двух. Полная победа!»

Девушка пошла на блошиный рынок за сумкой и купила винтажную модель 1950 года за $ 6

Легкий способ приготовить вкусный ужин за несколько минут

«Я часто замечал, когда ездил в Японию, что товары выглядят точно как на упаковке»

«Мне понравилось изображение коровы, и я решила попробовать это мороженое. Оно идеально»

Ольга Курпякова 6 дней назад Да, "Коровка из Кореновки" и моё любимое мороженое. У них кроме шоколадного пломбира есть ещё обычный пломбир и крем-брюле. - - Ответить

«Купила сережки за копейки, а это настоящие бриллианты! Ювелир назвал их цену и я ошалела»

«Итоговая стоимость: $4 682»

Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.