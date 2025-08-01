17 парней и девушек, в чьих глазах, кажется, поместилась целая вселенная

Народное творчество
25 минут назад

Мы в ADME всегда находимся в поиске необычной красоты. Поэтому мы тщательно отобрали на Reddit фотографии людей, чьи глаза доказывают: для восхищения не нужны никакие ухищрения и макияж. Приготовьтесь, будет интересно! В этой подборке вы не увидите смоки-айз или идеальных стрелок — только природную магию взгляда. Эти глаза похожи на целые галактики или штормовые облака с молниями, и от них просто невозможно оторваться.

«Как считаете, какого они цвета?»

«Какого цвета мои глаза?»

«Раньше я так завидовала владельцам ярко-голубых глаз. Даже линзы носила. Теперь учусь любить свои!»

  • Ого, выглядит как настоящие звезды в твоих глазах! © ozifrage / Reddit
  • Одни из самых красивых глаз, что я видел! Они как мини-вселенная. © BusyAvocado7712 / Reddit

«Я считаю, что мои глаза серые, хотя многие говорят, что голубые»

«Мне всегда говорили, что они карие, а как вы думаете?»

«Люди говорят, что мои глаза — самые ярко-голубые из всех, что они когда-либо видели»

«У меня самая некрутая гетерохромия. Один глаз светло-коричневый, другой темно-коричневый»

  • Не круто? Я думаю, это супер-круто! У тебя красивые глаза. © PavlovaToes / Reddit

«Как бы вы назвали этот цвет?»

«Дети надо мной смеялись, но я действительно полюбила свои „ведьмины глаза“»

«Оцените мои глаза»

«Светло-коричневый? Ореховый? Медовый?»

  • Господи, люди, которые говорят, что карие глаза скучные или некрасивые, такие глупые. Какие красивые карие глаза! © Mostlymadeofpuppies/ / Reddit

«Как бы вы описали мои глаза?»

  • Твои глаза напоминают мне бурю. У тебя такие маленькие молнии. Очень круто! И еще, может быть, самый темный синий из возможных? Никогда не видела такого темно-синего. © EasyGap**96 / Reddit

«Мой глаз»

«Как бы вы назвали цвет моих глаз?»

«Как только люди замечают цвет моих глаз, они не перестают говорить о них»

«Мне говорили, что на свету мои глаза похожи на бриллианты»

«Какого цвета мои глаза?»

  • Самый восхитительный цвет глаз, который я когда-либо видела! © lolikayy / Reddit
Фото на превью Worldly_Resist5862 / Reddit

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