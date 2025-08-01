17 парней и девушек, в чьих глазах, кажется, поместилась целая вселенная
Народное творчество
25 минут назад
Мы в ADME всегда находимся в поиске необычной красоты. Поэтому мы тщательно отобрали на Reddit фотографии людей, чьи глаза доказывают: для восхищения не нужны никакие ухищрения и макияж. Приготовьтесь, будет интересно! В этой подборке вы не увидите смоки-айз или идеальных стрелок — только природную магию взгляда. Эти глаза похожи на целые галактики или штормовые облака с молниями, и от них просто невозможно оторваться.
«Как считаете, какого они цвета?»
- Это, пожалуй, одно из самых крутых фото, что я видела. © feline_riches / Reddit
«Какого цвета мои глаза?»
- Красиво. Похоже на узор калейдоскопа. © BooksCatsViqueen / Reddit
«Раньше я так завидовала владельцам ярко-голубых глаз. Даже линзы носила. Теперь учусь любить свои!»
- Ого, выглядит как настоящие звезды в твоих глазах! © ozifrage / Reddit
- Одни из самых красивых глаз, что я видел! Они как мини-вселенная. © BusyAvocado7712 / Reddit
«Я считаю, что мои глаза серые, хотя многие говорят, что голубые»
- Я бы сказала, что они серо-зеленые. © whatevergirl8754 / Reddit
«Мне всегда говорили, что они карие, а как вы думаете?»
- Красиво! Напоминают осенние листья. © LEDHtenOh2 / Reddit
«Люди говорят, что мои глаза — самые ярко-голубые из всех, что они когда-либо видели»
«У меня самая некрутая гетерохромия. Один глаз светло-коричневый, другой темно-коричневый»
- Не круто? Я думаю, это супер-круто! У тебя красивые глаза. © PavlovaToes / Reddit
«Как бы вы назвали этот цвет?»
- Самые красивые глаза на свете! © KarissaPatrice / Reddit
«Дети надо мной смеялись, но я действительно полюбила свои „ведьмины глаза“»
«Оцените мои глаза»
- В твоих глазах — целый мир. © Doogevol / Reddit
«Светло-коричневый? Ореховый? Медовый?»
- Господи, люди, которые говорят, что карие глаза скучные или некрасивые, такие глупые. Какие красивые карие глаза! © Mostlymadeofpuppies/ / Reddit
«Как бы вы описали мои глаза?»
- Твои глаза напоминают мне бурю. У тебя такие маленькие молнии. Очень круто! И еще, может быть, самый темный синий из возможных? Никогда не видела такого темно-синего. © EasyGap**96 / Reddit
«Мой глаз»
«Как бы вы назвали цвет моих глаз?»
- Сочетание синего и зеленого. Абсолютно потрясающе. © Appropriate_bil1982 / Reddit
«Как только люди замечают цвет моих глаз, они не перестают говорить о них»
- Но они ведь такие красивые! © Longjumping-Try9632 / Reddit
«Мне говорили, что на свету мои глаза похожи на бриллианты»
- И это был самый честный комплимент! © JumpyPumpkin9526 / Reddit
«Какого цвета мои глаза?»
- Самый восхитительный цвет глаз, который я когда-либо видела! © lolikayy / Reddit
Фото на превью Worldly_Resist5862 / Reddit
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