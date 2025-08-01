17 парней и девушек, в чьих глазах, кажется, поместилась целая вселенная

Мы в ADME всегда находимся в поиске необычной красоты. Поэтому мы тщательно отобрали на Reddit фотографии людей, чьи глаза доказывают: для восхищения не нужны никакие ухищрения и макияж. Приготовьтесь, будет интересно! В этой подборке вы не увидите смоки-айз или идеальных стрелок — только природную магию взгляда. Эти глаза похожи на целые галактики или штормовые облака с молниями, и от них просто невозможно оторваться.