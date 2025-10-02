14 комиксов о том, как «я сам решаю» в 20 лет стало «пусть кто-то решит за меня» в 30+

Когда тебе 20 лет буквально за пару минут принимается решение отстричь каре, выйти замуж за того парня или уехать с ним же автостопом на море. А потом тебе исполняется 30 и что-то меняется: категоричность немного улетучивается, все чаще хочется советоваться с родными и вообще делегировать как можно больше ответственности кому-то другому. Тут комиксы о взрослении и ситуации, которые многим знакомы. Вспомним, как это было и посмеемся над тем, как есть сейчас.

В юности решаешь, что натуральный цвет тебе не идет, а потом, что тебе идет — решают другие

Наоборот, те кто все перепробовал знают что хотят, а чего не хотят)))

Когда считаешь себя самой модной, но со временем без совета не обойтись

Раньше собирать плейлисты приходилось вручную, зато теперь это уже не так важно

Ненавижу радио, даже если там будет 1 нлрмальная песня, то вокруг нее час тупого трындежа и рекламы. И песни все только про любоффь, других тем нет.

Маски для лица из клубники и домашний маникюр — это хорошо, но лучше довериться специалистам

Только хорошего попробуй найди, купить хорошую книгу приятнее чем отдавать деньги за ноготочки, да еще и с ними разговаривать нужно.... Нет, спасибо, я дома под киношку ногти подпилю и масочку намажу.

И мастер-шефом стать, кажется, не так сложно, но нужно ли?

Чем больше свечек на именинном торте, тем меньше желания печь его самой

Но на день рождения таки да, согласна))) но и тут дело не в желании, а в деньгах

Со временем начинаешь ценить и простые подарки

И вроде взрослая, и сама все знаешь — но мамины советы помогают всегда

Личные планы — это хорошо, но семейные становятся важнее

«Я сама решу, с кем встречаться» превращается в «Мам, мне нужен твой взгляд»

Чтобы хорошо отдохнуть, необязательно все-все делать самой

Будучи взрослым понимаешь, что порой довериться другому — лучшее решение

Конечно, интересно все уметь, но еще интереснее —быстро увидеть результат

Можно и не знать, какую профессию выбрать, но вырасти нужно постараться хорошим человеком

Как видите, со временем все мы становимся немного мудрее и немного ленивее. И это абсолютно нормально. Главное в этой жизни — покой, умиротворение и здоровье, а решения за нас с удовольствием примут другие.

Так как я не согласна с утверждением, на котором построены комиксы, то они кажутся высосанными из пальца.
Впрочем, так и есть, теперь, когда комиксы рисует ии, их можно клепать каждый день, и запас тем явно истощается.

