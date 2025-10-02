14 комиксов о том, как «я сам решаю» в 20 лет стало «пусть кто-то решит за меня» в 30+

Когда тебе 20 лет буквально за пару минут принимается решение отстричь каре, выйти замуж за того парня или уехать с ним же автостопом на море. А потом тебе исполняется 30 и что-то меняется: категоричность немного улетучивается, все чаще хочется советоваться с родными и вообще делегировать как можно больше ответственности кому-то другому. Тут комиксы о взрослении и ситуации, которые многим знакомы. Вспомним, как это было и посмеемся над тем, как есть сейчас.