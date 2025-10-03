17 ироничных комиксов, которые доказывают: за улыбкой бортпроводника — железное терпение

Многие романтизируют профессию бортпроводника, но на самом деле это гораздо больше, чем красивое небо и самолеты. За профессиональной улыбкой и отточенными движениями скрываются непростые будни, полные испытаний. Мы собрали ироничные комиксы, которые с юмором и сочувствием показывают, что на самом деле происходит за кулисами этой непростой профессии.

Особенные вопросы требуют особого юмора

Гороухща не сдаёцца 21 час назад Дададад, пассажиры Alaska Airlines не дадут соврать - двери в полете не открываются - - Ответить

Отдых отдыхом, но правила безопасности никто не отменял

А вы тоже встречали пассажиров-экспертов, которые с умным видом объясняют очевидное?

Тот самый момент, когда ты перехитрил авиакомпанию, но теперь главный твой враг — это ты сам и твои семь слоев одежды. А как же это долго обдумывалось в голове!

Некоторые пассажиры подходят к выбору напитков так, будто от этого зависит судьба человечества

А вас тоже бесит, когда самолет только коснулся полосы, а люди моментально вскакивают и начинают вытаскивать багаж? А через 15 минут возмущаются, почему так долго стоят в проходе...

Гороухща не сдаёцца 20 часов назад Мы успешно приземлились в международном аэропорту Бен-Гурион. Благодарим вас за выбор авиакомпании Эль-Аль.

Просьба не отстегивать ремни, оставаться на своих местах и не включать телефоны до полной остановки самолета.

Тем, кто сидит, желаем хорошего дня и добро пожаловать в нашу гостеприимную страну.

Тех, кто уже толпиться в проходе, мешая бортпроводникам и друг другу, и треплется по телефону, поздравляем с Ханукой и добро пожаловать домой!" - - Ответить

У бортпроводников талант сохранять олимпийское спокойствие. Но иногда и у них может случиться сбой

На борту самолета есть два состояния: «Скоро будут кормить» и «Когда уже наконец будут кормить?!» Третьего не дано

Встречались ли вам пассажиры, которые просят принести им попить с таким пафосом, будто это Мишленовский ресторан?

Бывало ли, что летите без настроения, а встреча с любимым бортпроводником превращает полет в праздник?

Бортпроводник всегда найдет выход даже из самой сложной ситуации

У каждого бортпроводника есть скрытый талант: они — способны впихнуть чемодан, ручную кладь и даже невпихуемое в багажную полку

Я много раз встречал пассажиров, которые то и дело лезут к бортпроводникам со странными вопросами... Но у них всегда найдется что сказать — иронично или вежливо

А самое главное — остроумно!

Высший пилотаж бортпроводника — это умение с абсолютно серьезным лицом отвечать на самые странные вопросы

Когда приходится включать режим «Капитан Очевидность», но делать это с профессиональным спокойствием

А вас тоже бесит, когда самолет приземлился, а вокруг овации, как на концерте?

Элина Че 20 часов назад Не понимаю возмущений по поводу аплодисментов. Все же полет - штука нервная. И снять напряжение, немного похлопав - хороший метод. Плюс в маршрутке можно спасибо и словами сказать водителю (я, кстати, часто говорю), а в самолете как поблагодарить всю команду сразу? Только похлопать. Не, можно еще, как в детском лагере всем вместе проорать "спасибо нашим пилотАм, за то, что долетели нас". - - Ответить