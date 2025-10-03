Дададад, пассажиры Alaska Airlines не дадут соврать - двери в полете не открываются
17 ироничных комиксов, которые доказывают: за улыбкой бортпроводника — железное терпение
Многие романтизируют профессию бортпроводника, но на самом деле это гораздо больше, чем красивое небо и самолеты. За профессиональной улыбкой и отточенными движениями скрываются непростые будни, полные испытаний. Мы собрали ироничные комиксы, которые с юмором и сочувствием показывают, что на самом деле происходит за кулисами этой непростой профессии.
Особенные вопросы требуют особого юмора
Отдых отдыхом, но правила безопасности никто не отменял
А вы тоже встречали пассажиров-экспертов, которые с умным видом объясняют очевидное?
Тот самый момент, когда ты перехитрил авиакомпанию, но теперь главный твой враг — это ты сам и твои семь слоев одежды. А как же это долго обдумывалось в голове!
Некоторые пассажиры подходят к выбору напитков так, будто от этого зависит судьба человечества
А вас тоже бесит, когда самолет только коснулся полосы, а люди моментально вскакивают и начинают вытаскивать багаж? А через 15 минут возмущаются, почему так долго стоят в проходе...
Мы успешно приземлились в международном аэропорту Бен-Гурион. Благодарим вас за выбор авиакомпании Эль-Аль.
Просьба не отстегивать ремни, оставаться на своих местах и не включать телефоны до полной остановки самолета.
Тем, кто сидит, желаем хорошего дня и добро пожаловать в нашу гостеприимную страну.
Тех, кто уже толпиться в проходе, мешая бортпроводникам и друг другу, и треплется по телефону, поздравляем с Ханукой и добро пожаловать домой!"
У бортпроводников талант сохранять олимпийское спокойствие. Но иногда и у них может случиться сбой
На борту самолета есть два состояния: «Скоро будут кормить» и «Когда уже наконец будут кормить?!» Третьего не дано
Встречались ли вам пассажиры, которые просят принести им попить с таким пафосом, будто это Мишленовский ресторан?
Бывало ли, что летите без настроения, а встреча с любимым бортпроводником превращает полет в праздник?
Бортпроводник всегда найдет выход даже из самой сложной ситуации
У каждого бортпроводника есть скрытый талант: они — способны впихнуть чемодан, ручную кладь и даже невпихуемое в багажную полку
Я много раз встречал пассажиров, которые то и дело лезут к бортпроводникам со странными вопросами... Но у них всегда найдется что сказать — иронично или вежливо
А самое главное — остроумно!
Высший пилотаж бортпроводника — это умение с абсолютно серьезным лицом отвечать на самые странные вопросы
Когда приходится включать режим «Капитан Очевидность», но делать это с профессиональным спокойствием
А вас тоже бесит, когда самолет приземлился, а вокруг овации, как на концерте?
Не понимаю возмущений по поводу аплодисментов. Все же полет - штука нервная. И снять напряжение, немного похлопав - хороший метод. Плюс в маршрутке можно спасибо и словами сказать водителю (я, кстати, часто говорю), а в самолете как поблагодарить всю команду сразу? Только похлопать. Не, можно еще, как в детском лагере всем вместе проорать "спасибо нашим пилотАм, за то, что долетели нас".
Комментарии
Странно что не вспомнили про полет 12 часов и ломку курящих... В одном таком полете недавнем курящий выпускал дым в унитаз, буквально через минут 20 полета и годый думал не заметят. В итоге стюардессы запротоколировали во всеуслышание ( в последствии ему выписали штраф) и пригрозили, что если он или кто то из присутствующих еще раз закурит, то придется садится в ближайшем аэропорту и с курящего будут по суду возмещены издержки за экстренную посадку.