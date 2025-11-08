16 комиксов, которые докажут, что в 30+ фраза «я сам» звучит как угроза

В 20 лет мы готовы были свернуть горы. В 30+ — заплатить любые деньги, лишь бы не сворачивать ничего, кроме одеяла. Мы собрали 16 уморительных комиксов, которые точно показывают, как юношеский энтузиазм превращается в мудрое «только не я».

А вы тоже в юности кричали: «Мама, ты ничего не понимаешь в любви!», а теперь вместе выбираете, с кем пойти на свидание?

С возрастом наши приоритеты заметно меняются

В 20 лет ты доказываешь гостям, какой ты крутой повар. В 30+ ты пять минут прячешь коробки из-под доставки и потом весь вечер принимаешь комплименты за «свой» ужин

А вот к покупкам у нас теперь особый подход: семь раз отмерь, один раз... а, нет, еще раз подумай!

Можно и не знать, какую профессию выбрать, но вырасти нужно постараться хорошим человеком

Будучи взрослым, понимаешь, что порой довериться другому — лучшее решение

Маски для лица из клубники и домашний маникюр — это хорошо, но лучше довериться специалистам

И мастер-шефом стать, кажется, не так сложно, но нужно ли?

Раньше собирать плейлисты приходилось вручную, зато теперь это уже не так важно

Чем больше свечек на именинном торте, тем меньше желания печь его самой

Конечно, интересно все уметь, но еще интереснее —быстро увидеть результат

Когда считаешь себя самой модной, но со временем без совета не обойтись

Со временем начинаешь ценить и простые подарки

В юности решаешь, что натуральный цвет тебе не идет, а потом, что тебе идет — решают другие

Чтобы хорошо отдохнуть, необязательно все-все делать самой

С возрастом хочется, что бы кто-то принял решение за тебя, а не вот это вот все