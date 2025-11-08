В 40 - мам, смотри, Константин Иванович, простатит, инвалидность по зрению, Валерии Петрович, предыдущая жена ушла, ходит под себя, сидел за грабёж.
16 комиксов, которые докажут, что в 30+ фраза «я сам» звучит как угроза
В 20 лет мы готовы были свернуть горы. В 30+ — заплатить любые деньги, лишь бы не сворачивать ничего, кроме одеяла. Мы собрали 16 уморительных комиксов, которые точно показывают, как юношеский энтузиазм превращается в мудрое «только не я».
А вы тоже в юности кричали: «Мама, ты ничего не понимаешь в любви!», а теперь вместе выбираете, с кем пойти на свидание?
С возрастом наши приоритеты заметно меняются
В 20 лет ты доказываешь гостям, какой ты крутой повар. В 30+ ты пять минут прячешь коробки из-под доставки и потом весь вечер принимаешь комплименты за «свой» ужин
В обоих случаях девушка живёт одна, детей нет, любовники приходящие
А вот к покупкам у нас теперь особый подход: семь раз отмерь, один раз... а, нет, еще раз подумай!
Ой, в посудный отдел стараюсь не заходить потому что знаю свою слабость к посуде - обязательно что-нибудь куплю, хотя посуды в доме навалом. Есть такая посуда которой даже ещё не пользовалась, а купила просто потому что понравилось. Иногда раздариваю.
Можно и не знать, какую профессию выбрать, но вырасти нужно постараться хорошим человеком
Будучи взрослым, понимаешь, что порой довериться другому — лучшее решение
Блюдо дня - "блюдодня". Обычно спихивают новичкам что-то дорогое и невкусное, то что другие уже попробовали и больше не заказывают.
Маски для лица из клубники и домашний маникюр — это хорошо, но лучше довериться специалистам
девочки, начавшие делать маникюр в юности, к 30 годам не испытывают никакой нужды в специалистах, рука-то набита, даже у криворучек типа меня.
а вот педикюр удобнее в салоне, факт
И мастер-шефом стать, кажется, не так сложно, но нужно ли?
Раньше собирать плейлисты приходилось вручную, зато теперь это уже не так важно
никогда не собирала плейлистов. я просто загружаю десятка 3 групп из личной аудиотеки - и слушаю, пока не захочется поменять на другие 3 десятка ))
Чем больше свечек на именинном торте, тем меньше желания печь его самой
Конечно, интересно все уметь, но еще интереснее —быстро увидеть результат
Не слышал никогда, чтобы кому-то ремонт закончили раньше. Всегда возникают какие-то неучтенные проблемы.
Когда считаешь себя самой модной, но со временем без совета не обойтись
гхм... мне подросток скидывает фото из примерочной, чтобы я помогла с выбором. и может аргументированно объяснить, что ему не так
Со временем начинаешь ценить и простые подарки
В юности решаешь, что натуральный цвет тебе не идет, а потом, что тебе идет — решают другие
моему стилисту не нравится мой зимний чёрно-синий, она так радовалась, когда минувшей весной я решила на лето его смыть и покраситься ближе к натуральному. ) я её уже предупредила мимоходом, что в декабре опять чёрно-синий будет, ведь какого я буду цвета, решаю только я и немножко судьба в случае с новыми красками ))
в юности ходила родного цвета, он меня всегда устраивал
Чтобы хорошо отдохнуть, необязательно все-все делать самой
С возрастом хочется, что бы кто-то принял решение за тебя, а не вот это вот все
Комментарии
Возрастные рамки не реальные. Сейчас в 20 лет большинство молодых людей инфантилы, полагаются на родителей. И вообще это возраст приобретения образования и специальности. А к 30ти годам люди уже более самостоятельные, опытные.