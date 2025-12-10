календарики вроде сейчас в телефонах. мужук в телефон залез и давай женский календарь смотреть, да??
14 комиксов про любовь, от которых хочется не только умилиться, но и прыснуть со смеху
Любовь и отношения — это не только романтические прогулки и вздохи при луне. Это постоянное столкновение миров мужчины и женщины. Порой трогательное, а порой уморительное. Мы решили, что будет здорово нарисовать об этом легкие комиксы, а помог нам с этим искусственный интеллект. Возможно, некоторые сценки покажутся вам до боли знакомыми.
Все изображения в статье созданы при помощи искусственного интеллекта.
Как здорово, когда забота в отношениях не только не исчезает с годами, но и переходит на новый уровень
Влюбленные порой совсем не прочь подшутить друг над другом
после первого такого обоих в сад. бабу за злобную морду, мужика за тупые шутки
Сначала галантность, потом — честный бартер
Когда для него ты красивая всегда, и при полном параде, и в домашней обстановке
Тому, кто хочет порадовать свою вторую половинку, никакие преграды не страшны
И да, порой кулинарные шедевры сопровождаются погромом на кухне
вместе готовить, вместе отмывать, не дожидаясь, пока засохнет - оптимально
В начале отношений мысль, что вторая половинка может увидеть тебя не при полном параде, может пугать. Со временем это проходит
Настоящая забота — это когда узнав, что ты болеешь, твоя вторая половинка тут же бежит к тебе на помощь
Приоритеты меняются, любовь — нет
Со временем мы понимаем, как выглядят доказательства любви
Да, в начале отношений мы все немного волонтеры
зачем строить из себя то, чем не являешься?? чтобы потом интереснее было объяснять, что это не так?
Говорят, романтика в отношениях с годами исчезает. Но это не так, она просто становится немного другой
Ну, а это просто классика жанра
Иногда вторые половинки так уморительно наводят порядок, что просто невозможно на них сердится
И вот еще несколько статей с комиксами, которые могут вас заинтересовать:
Какая ситуация из комиксов оказалась про вашу пару? Делитесь в комментариях!