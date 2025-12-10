14 комиксов про любовь, от которых хочется не только умилиться, но и прыснуть со смеху

Любовь и отношения — это не только романтические прогулки и вздохи при луне. Это постоянное столкновение миров мужчины и женщины. Порой трогательное, а порой уморительное. Мы решили, что будет здорово нарисовать об этом легкие комиксы, а помог нам с этим искусственный интеллект. Возможно, некоторые сценки покажутся вам до боли знакомыми.

Все изображения в статье созданы при помощи искусственного интеллекта.

Как здорово, когда забота в отношениях не только не исчезает с годами, но и переходит на новый уровень

ФинтУшами 16 часов назад календарики вроде сейчас в телефонах. мужук в телефон залез и давай женский календарь смотреть, да?? - - Ответить

Влюбленные порой совсем не прочь подшутить друг над другом

ФинтУшами 16 часов назад после первого такого обоих в сад. бабу за злобную морду, мужика за тупые шутки - - Ответить

Сначала галантность, потом — честный бартер

Когда для него ты красивая всегда, и при полном параде, и в домашней обстановке

Тому, кто хочет порадовать свою вторую половинку, никакие преграды не страшны

И да, порой кулинарные шедевры сопровождаются погромом на кухне

ФинтУшами 16 часов назад вместе готовить, вместе отмывать, не дожидаясь, пока засохнет - оптимально - - Ответить

В начале отношений мысль, что вторая половинка может увидеть тебя не при полном параде, может пугать. Со временем это проходит

Настоящая забота — это когда узнав, что ты болеешь, твоя вторая половинка тут же бежит к тебе на помощь

Приоритеты меняются, любовь — нет

Александр 13 часов назад через 5 лет мужик уже научен опытом, руки по другому складывает😂 - - Ответить

Со временем мы понимаем, как выглядят доказательства любви

Да, в начале отношений мы все немного волонтеры

ФинтУшами 16 часов назад зачем строить из себя то, чем не являешься?? чтобы потом интереснее было объяснять, что это не так? - - Ответить

Говорят, романтика в отношениях с годами исчезает. Но это не так, она просто становится немного другой

Ну, а это просто классика жанра

Melancholy 17 часов назад Чуть позже мужчина заметно вырос - - Ответить

Иногда вторые половинки так уморительно наводят порядок, что просто невозможно на них сердится