20+ уютных комиксов о работе, в которых так легко узнать себя и коллег

Говорят, что рабочий коллектив — это почти семья. Только вместо бабушек и тетушек — коллеги с утренним кофе, вместо семейных советов — планерки, а вместо «позвони, когда придешь» — бесконечные чаты. Здесь тоже успевают поспорить, помириться, вместе что-то отпраздновать и получить внезапный нагоняй от начальства. Наши комиксы — как раз про маленькую офисную «семейку», в которой многие люди наверняка узнают себя и своих коллег.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Порой строгий начальник оказывается человеком, полным сюрпризов, с непредсказуемым чувством юмора

На корпоративах вообще многие раскрываются с неожиданных сторон, и иногда это дает старт отличной карьере

А уж как на праздничных мероприятиях отрываются модницы! В частности, те, которые делают вид, что выше всего этого

Просто в будни в офисе и других проблем хватает. Особенно, если по соседству сидят любитель греть рыбу в микроволновке и ценительница быстрого маникюра

А еще кажется, в любом офисе есть те, кто забывает помыть за собой посуду

И ловеласы — как же без них? Они считают себя неотразимыми, и почти каждая новая сотрудница попадает под их обаяние

А у вас на работе есть коллега, который по рассеянности собрал целую коллекцию чужих ручек и степлеров?

А хитрецы, которые всегда готовы загрузить других работой, пообещав награду, но в итоге денег от них не дождешься?

Деньги — вопрос животрепещущий. Почти везде есть те, кто не хочет скидываться на праздник. Но зато бежать за накрытый стол — в первых рядах

А вы сталкиваетесь со стереотипами на работе? Например, о том, что руководитель не может выглядеть совсем юным, ведь не все посетители к этому морально готовы

Бруннера 15 часов назад Я тоже не доверяю слишком молодым генеральным директорам - - Ответить

А вот любовь к обсуждению последних новостей в офисе не зависит от пола и возраста

Бруннера 15 часов назад Любовь к обсуждению других не зависит от пола. Это, как говорят антропологи, адаптивный признак - - Ответить

С коллегами отношения могут складываться по-разному. Как же обидно бывает, когда ваши идеи присваивает другой сотрудник!

ФьюАлка 15 часов назад Чаще твой начальник выдаёт твою работу за свою. И так как по кабинетам вышестоящих начальников он ходит без тебя - ты узнаёшь об этом случайно и с большим опозданием. - - Ответить

Зато как же приятно, когда руководитель наконец-то оценил ваши заслуги. Вот только иногда бывает уже поздно

Хорошо, что практически в любом месте работы есть офисные приколисты, которые всегда знают, как поднять настроение коллегам

А вот начальство иногда перегибает палку в желании сплотить коллектив

Умение находить общий язык с бухгалтерией, как правило, приходит с опытом

Кстати, не во всех проблемах виноваты именно коллеги

Долгие вечерние совещания — отдельная проблема для тех, кого дома ждут ревнивые супруги

Бруннера 15 часов назад В стародавние времена наш директор вызывал к себе на совещание всех начальников отделов. И сидели мы там, переливая из пустого в порожнее. Потом он при нас звонил домой и спрашивал, готов ли ужин. Если ему говорили, что готов, он нас отпускал - - Ответить

Утренний страх № 1: в спешке забыть надеть юбку под пальто и в таком виде приехать на работу

Утро понедельника: коллектив дружно зевает. Вторая половина пятницы: уже практически выходной

А повышение по службе нередко получает не самый старательный сотрудник, а тот, кто громче кричит о своих успехах. Ну, или вообще тот, на кого и не подумаешь