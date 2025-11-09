20+ любимых киногероев, которые в мультяшной версии стали еще очаровательнее
Кажется, мы уже видели эти фильмы десятки раз, знаем каждую реплику и даже музыку наизусть. Но стоит взглянуть на них по-новому — и сердце снова замирает. Мы представили наши любимые фильмы в виде мультиков: с мягкими линиями, яркими красками и толикой волшебства. И, честно говоря, будто снова пережили все эмоции, как в первый раз.
«Карнавал»
«Служебный роман»
«Морозко»
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
«Любовь и голуби»
«Бриллиантовая рука»
«12 стульев»
«Вам и не снилось...»
«Москва слезам не верит»
«Карнавальная ночь»
«Приходите завтра...»
«Три плюс два»
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
«Девчата»
