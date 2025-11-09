20+ любимых киногероев, которые в мультяшной версии стали еще очаровательнее

20+ любимых киногероев, которые в мультяшной версии стали еще очаровательнее

Кажется, мы уже видели эти фильмы десятки раз, знаем каждую реплику и даже музыку наизусть. Но стоит взглянуть на них по-новому — и сердце снова замирает. Мы представили наши любимые фильмы в виде мультиков: с мягкими линиями, яркими красками и толикой волшебства. И, честно говоря, будто снова пережили все эмоции, как в первый раз.

«Карнавал»

«Служебный роман»

«Морозко»

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

«Любовь и голуби»

«Бриллиантовая рука»

«12 стульев»

«Служебный роман»

«Вам и не снилось...»

«Москва слезам не верит»

«Карнавальная ночь»

«Приходите завтра...»

«Три плюс два»

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

«Бриллиантовая рука»

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

«Карнавал»

«Любовь и голуби»

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

«Москва слезам не верит»

«Девчата»

Современные технологии помогают на многое взглянуть по-новому. Вот, например, мы с помощью нейросети сделали 19 пугающих мультгероев милыми — и они покорили наши сердца.

