16 человек вспомнили истории первой любви, от которых сердце тает, как снежинки в ладошках

Это было особое время — Вселенная сжималась до размеров школьного коридора, а счастье измерялось случайной встречей по дороге домой. Мы собрали здесь самые разные истории о первой любви, многие из которых начались еще в школе или детском саду, а закончились совсем по-разному. А некоторые из них и вовсе нашли продолжение сквозь долгие годы!