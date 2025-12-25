16 человек вспомнили истории первой любви, от которых сердце тает, как снежинки в ладошках

Это было особое время — Вселенная сжималась до размеров школьного коридора, а счастье измерялось случайной встречей по дороге домой. Мы собрали здесь самые разные истории о первой любви, многие из которых начались еще в школе или детском саду, а закончились совсем по-разному. А некоторые из них и вовсе нашли продолжение сквозь долгие годы!
- Моя бабушка Алла разошлась с молодым человеком в 17 лет по глупости. Встретились случайно, когда им было за 70. У обоих уже умерли супруги. Созваниваются каждый день и ходят друг к другу в гости. Он поставил у себя ее портрет и зовет жить вместе. Говорит, что всю жизнь любил. Детей у него нет, в телефонной книжке один номер — та самая Аллочка, первая школьная любовь. Вот как бывает. © maria.dombrovska
- В старших классах играла Снегурочку. Дедом Морозом был мой одноклассник Петька. И вот выбегаю я на сцену и тут же понимаю, что полушубок сзади перекрутился, а я на всю школу сверкаю колготками. Стою вся пунцовая, и тут Дед Мороз как заорет: «Тепло ли тебе, девица?» И с этими словами Петька втопил ко мне, на ходу скидывая с себя тулуп. Зал заулюлюкал, мы кое-как доиграли сцену. А этот утренник вся школа еще долго вспоминала, как шоу, где Дед Мороз со Снегурочкой по очереди раздетые бегали. Вот тут-то я на Петьку посмотрела совсем другими глазами. Влюбилась в своего рыцаря. Отношения у нас в итоге не сложились, но с того утренника мы с ним стали хорошими друзьями.
- В детстве ходили с мальчиком Мишей смотреть на звезды. Уходили на самую окраину, на поле — там лучше созвездия видно. Даже за руки не держались. Миша мне что-то рассказывал. А я смотрела на него и думала: «А ведь мне даже не противно будет взять его грязные носки и постирать руками!» Наверно, это и есть любовь, подумала я тогда. © Cool story / VK
«Еще 27 лет назад я обошел всех пацанов. Мы с женой познакомились во втором классе»
- Послали меня как старосту вызвать маму одноклассника-прогульщика в школу. А он мне так нравился! Прихожу — никого. Знаю, что мама его приходит поздно. Оставила ему записку с предупреждением. И тут вдруг на следующий день я узнаю, что к нему внезапно приехал папа, который с ними не живет. Не застав никого дома, прочитал ту самую записку. Утром отец был в школе. Мальчик несколько дней со мной не разговаривал. И, возможно, эту историю я бы уже забыла, но чуть позже с тем мальчиком мы стали встречаться. Вместе уже 23 года, двое пацанов растут. © gopiha / Pikabu
- Работаю учителем английского у малышей. Дети меня обожают, но второклассник Марк — особенно. Весь учебный год задаривает меня поделками, прибегает поболтать. И вот вчера утром прибежал, смотрит на меня задумчиво и выдает: «Скажите, может быть у вас есть дочка, Александра Владимировна?» Браво, Марк, 10/10 за грамотную оценку проблемной ситуации и ее решение. © aleksiberia / Pikabu
«4-летний я со своей будущей женой»
- Работала в детском саду и наблюдала следующую картину у своих четырехлеток. Весь день Гриша и Вика играли вместе. В какой-то момент Гриша в порыве резко целует Вику в щечку. Поцеловал и сам обалдел, стоит весь алый. А Вика вдруг выдает: «Ну все, теперь мы поженимся». © klepka.zaklepka / Pikabu
- Выхожу из вагона метро, десять вечера, за мной увязывается какой-то парень. Я быстрее — он быстрее. Я на высоких каблуках, уже лечу на пятой скорости. В итоге он догоняет и выдает такое, что я дар речи теряю от неожиданности: «Девушка! Мне просто необходим ваш номер телефона. Вы так похожи на мою первую любовь из детского сада». Любовь из детского сада, блин! А я уже испугаться успела. © Cool story / VK
«Он явно безумно влюблен в свою жену»
- Мы не встречаемся с ним уже почти десять лет. Вживую виделись последний раз лет шесть назад. Но каждый день рождения получаю от него самое искреннее, самое долгожданное поздравление. И он от меня такое же. Эх, первая любовь. © Подслушано / Ideer
- Переехала в новый город. Работу нашла только в соседнем городке. Стою после работы на остановке, останавливается парень на машине, предлагает подвезти. Понимаю, что это обычный подкат. Не согласилась, но он сказал, что это любовь с первого взгляда и мы все равно встретимся и будем вместе.
Через месяц нашла работу уже рядом с домом. А еще через неделю увидела этого парня. Оказывается, он работал торговым представителем и приехал к нам в магазин за заявкой. Разговорились, вечером пообещал приехать, проводить домой. Заехал, проводил до подъезда. Смеется. Спрашиваю, что смешного? Говорит, живу в доме напротив. Итог: четыре года вместе, три женаты, растет сын. Верьте в свою судьбу! © Мамдаринка / VK
- Первый мальчик, с которым я гуляла, моя первая любовь, на первом свидании сделал мне комплимент: «У тебя волосы цвета крепкого черного чая. И сама ты, как чай, можешь взбодрить, успокоить, добавить уюта и тепла. Жизнь без тебя, как жизнь без чая — холодна и неуютна». Много времени прошло с тех пор, со многими мужчинами я встречалась, но я никогда не получала комплимента лучше! © Не все поймут / VK
«Я познакомился с ней, когда мне было 11, она была моей первой девушкой, моей первой любовью, моим первым поцелуем. А теперь она — моя жена»
- Делал сегодня уборку в шкафу, и наткнулся на свой старый MP3-плеер. Кайф, а там музыка, которую я слушал году еще в 2011. Сразу такая прорва воспоминаний в голове: эти песни я слушал когда мы с пацанами играли. Эта песня была хитом и ее играли во всех заведениях. А этим рэпом я вдохновлялся, когда писал стихи для своей первой любви. Не думал, что воспоминания будут такими яркими только от музыки. Вроде и чувствую грусть, а вроде и теплую ностальгию. Уже третий день задумчиво прослушиваю свои старые плейлисты. Раньше было очень удивительно и по-особенному. © Не все поймут / VK
- 11 класс. Нервы на пределе, у всех завышенные требования и ожидания. Довели. Стою в школьном коридоре, текут слезы, звонит парень, обманываю завуча, сбегаю с уроков. Мы катались по городу, сходили в кино, наелись всяких вкусностей. Это был самый теплый весенний день, пропитанный беззаботностью, влюбленностью, звонким смехом и широкими улыбками. Это был лучший день и лучший поступок со стороны мужчины за всю мою жизнь. Это была моя первая любовь. © Подслушано / Ideer
- Я сидела на кухне в старой футболке, о которую только что вытерла руки после посуды. Волосы в беспорядке, кружка с дешевым чаем. Еще и приболела, сижу с соплями. Он посмотрел на меня, как будто впервые. И сказал: «Люблю тебя». Просто так, как факт. Не за что-то, не зачем-то. Просто потому что. И я поняла, что, наверное, именно так это и должно звучать. Когда ты даже не ждешь. © Не все поймут / VK
«У нас с моим парнем была годовщина, и я подарила ему цветок с любовной запиской. Считаю, что мальчики тоже заслуживают подобной романтики»
- Первая любовь настигла меня в лагере. Было нам лет 12 обоим. Увидела его и с первого взгляда. Оказалось взаимно. Любовь у нас была просто бешеной. Тогда не было ни интернета, ни сотовых, обещали переписываться письмами. Приехав из лагеря ужасно скучала, места себе найти не могла. Этим же летом он нашел меня в огромном городе. Была безумно счастлива. Все спрашивала как он меня нашел, говорит сердце подсказало. Мне уже 48. Счастлива в браке. © Подслушано / Ideer
- Мне 15 и у меня первые серьезные отношения. Мы гуляли теплым летним днем по городу, как внезапно зарядил ливень. Забежали на остановку переждать дождь, но он не прекращался, и вот вода протекла в мои кеды через дырку в подошве. Молодой человек тут же, заметив это, поставил меня на свои белоснежные кроссовки и обнял меня крепко-крепко, а потом, когда дождь стих, отнес меня на плечах домой. Уж 20 лет прошло, с тем парнем давно расстались и потеряли контакт, но до сих пор ничего более романтичного и трогательного для меня не делали. © Подслушано / Ideer
- Начали встречаться с будущей женой еще будучи подростками. Молодые, кровь кипит, все вокруг нам говорили, что это пройдет, ибо первая любовь, она почти никогда не бывает навсегда. Даже после нашей свадьбы не все родственники верили в то, что мы будем вместе, многие пророчили нам развод в ближайшие полгода. Мне говорили некоторые, что я захочу других ощущений, захочу кого-то другого, а я не понимал их. Как можно хотеть кого-то другого, когда ты смотришь в ее глаза и понимаешь, что готов утонуть прямо там! Когда смотришь на любимую и понимаешь, что тебе не нужен никто другой, кроме нее. Когда она рядом, то весь мир может сойти с ума, но тебе будет все равно, потому что она — это и есть твой мир. 15 лет вместе, а любовь все сильнее и сильнее. © Мамдаринка / VK
«Сделал предложение любви всей моей жизни на том самом месте, где у нас было первое свидание»
