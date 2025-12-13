18 студенческих историй, после прочтения которых думаешь: «Ох, были времена!»

Студенческие годы — это отдельная маленькая жизнь, в которой хватает и хаоса, и смеха, и попыток сдать экзамены на одном кофе. Шумные посиделки в общежитии, строгие преподаватели, забытые зачетки — есть что вспомнить. В этой подборке мы собрали реальные истории, которыми пользователи поделились в соцсетях. Они не только поднимут настроение, но и напомнят, что именно такие моменты делают студенчество особенным.