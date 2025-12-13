18 студенческих историй, после прочтения которых думаешь: «Ох, были времена!»

Народное творчество
2 часа назад
18 студенческих историй, после прочтения которых думаешь: «Ох, были времена!»

Студенческие годы — это отдельная маленькая жизнь, в которой хватает и хаоса, и смеха, и попыток сдать экзамены на одном кофе. Шумные посиделки в общежитии, строгие преподаватели, забытые зачетки — есть что вспомнить. В этой подборке мы собрали реальные истории, которыми пользователи поделились в соцсетях. Они не только поднимут настроение, но и напомнят, что именно такие моменты делают студенчество особенным.

  • Осень. Холодно. Заходит старшак к первокурсникам в комнату. Один первогодка что-то гладит утюгом на своей расстеленной кровати. Старшак: «Балбес, гладить нужно на подоконнике, подстелив покрывало». Первокусник: «Сам ты балбес. Гладь дальше свои подоконники. А я в теплую кроватку сейчас спать лягу». © Наталья Ефремова / Dzen
  • Отмечали какой-то праздник в общежитии, я пошла на кухню готовить пончики, как самое быстрое и дешевое блюдо. Готовила их больше часа точно, ждали меня долго, чайник 4 раза ставили. А я не могла даже дно тарелки закрыть пончиками, каждый, кто заходил на кухню, просил попробовать, и пробовал, несмотря на мои протесты. Только когда наша комната поставила охрану, я смогла нажарить пончиков. Эх, хорошее было время! © Елена Ларина / Dzen
  • У моего сына обалденные голубые глаза. Препод по английскому (технический вуз) сначала долго выясняла, не линзы ли. Когда убедилась, что нет, велела сесть за первый стол напротив себя. Сын в конце семестра получил зачет. Теперь я знаю, что значит фраза «за красивые глаза». © Мара / Dzen
Чадо Брюн
2 часа назад

В первой истории не сразу удалось сориентироваться: про учебное заведение она или про отсидку

-
-
Ответить
  • На носу сдача «Теории государства и права» (я училась на юридическом). Зубрила всю ночь перед экзаменом, тряслась, как осиновый лист. Препод был не сказать чтоб зверюга, но я — перфекционист и весь семестр старалась. Пришла, тяну билет и такая ситуация, что один вопрос я знаю, а другой — вообще нет. Ну, подготовила сколько смогла, иду отвечать. Первый вопрос отбарабанила, на второй только рот открыла — препод мне говорит: «Так лень тебя слушать — ты же всегда все знаешь, иди с миром», и ставит мне пятерку. У меня, блин, аж коленки подогнулись. Мне потом сказали одногруппники, что подумали — завалила! Потому что вышла бледная, как привидение. © Любовь Лебедева / Dzen
  • На 4-м курсе в расписании вдруг поставили физику. Какие-то накладки и нужны были дополнительные часы и зачет по предмету. Препод на первом занятии, откровенно скучая, начал рассказывать взрослым дядям и тетям вещи из школьной программы. Вдруг препод спрашивает сонную аудиторию: «Как называется расстояние, когда мы маятники вот сюда оттягиваем?» «Амплитуда», — отвечаю с места через большую паузу, не выдержав испанский стыд за молчание класса. «Правильно! — обрадовался профессор, — несите зачетку!» Как же неудобно я себя чувствовал, получая свой зачет в полной тишине под ненавидящие взгляды товарищей! © Александр Куканов / Dzen
  • Готовилась в прошлом году к экзамену. Зубрила, как сумасшедшая, проводила бессонные ночи за книжкой и с ручкой в зубах. Сильно волновалась, успокоительное пила, но продолжала вкалывать. Что в итоге случилось? Пришел преподаватель, сказал, что забыл все билеты дома, и позвал нас всех тусить. © Карамель / VK
  • Училась на историческом факультете. Пришла на зачет. Преподаватель сразу заглянул в зачетку: «О, Лидия Михайловна? У меня жена Лидия Михайловна, такая — ух!» Получила сразу зачет, спасибо тезке. © Лика / Dzen
  • Я все учила в универе, потому что мне никогда не везло. По гражданскому праву было 150 билетов, 149 выучила, достала именно 150-й. Сказала сразу, что не готова, и приду на пересдачу. Препод был в шоке, у меня за три года не было даже ни одной четверки, все пятерки. © Анна С. / Dzen
Влад
2 часа назад

Студент имеет права взять второй билет с понижением оценки на 1 баллов.

-
-
Ответить
  • Я и несколько одногруппников выбрали изучать психологию в колледже. И вот настал день экзамена, мы заходим в кабинет, садимся. И тут вдруг профессор, милейшая старушка, включает регги. Все в замешательстве, оглядываются по сторонам. А та объявляет, мол, тест домой заберете, а вместо экзамена будет вечеринка с пиццей. Странный, но самый лучший экзамен! © reffinstraf / Reddit
  • Мой одногруппник был пожарным-добровольцем. Во время экзамена у него зазвенел сигнал тревоги. Парень вскочил, врезался в стену, затем выбежал из класса. А преподаватель такой: «Он решил, что экзамен шибко трудный?» © mpierre / Reddit
  • У меня был замечательный препод по геологии. Помню, как в конце последней лекции курса, он говорит: «Кто писал лекции зеленой ручкой?» Все молчат в недоумении, а он говорит: «Жаль, хотел зачет автоматом поставить». Один наш студент взял и переписал все лекции зеленой ручкой и принес на сдачу зачета. Преподаватель молодец, поставил зачет, как и обещал. © silv2 / Dzen
  • Недавно препод попросил меня задержаться после пары. Ну и стал что-то мне втирать про то, что он счастливо женат, у него трое детей, и вообще я не в его вкусе. Я только глазами хлопала от удивления. Он, посмотрев на мое лицо, выдал: «И хватит так на меня смотреть на парах и вздыхать влюбленно». А я и не на него, а на его роскошные волосы до плеч. Густые, блестят, не секутся. Мечта любой девушки. Ох и поржали, когда я ему правду сказала. © ШКогвартс / VK
  • Упорно готовилась к экзамену. Преподаватель требовал, чтобы мы во время устного ответа положили телефоны перед собой на стол. У меня под прозрачным чехлом было видно наклейку с черепашкой-ниндзя, которую мне подарил младший братик, якобы на удачу. Я положила телефон, а преподаватель вдруг оживился и такой: «Это же мой любимый персонаж! Можно я куплю у вас эту наклейку?» У него прям глаза загорелись. Я отдала наклейку просто так. Начала отвечать на вопросы из билета, но тот слушал меня вполуха, радуясь наклеечке. В итоге после первого вопроса сказал, мол, и так видно, что вы все знаете. Поставил пятерку. Наклейка действительно принесла удачу. © Карамель / VK
  • Препод на экзамене по физике: «Ну начнем. Кто первый, на балл выше». Одногруппница садится, дает пустой лист, зачетку и говорит: «Мне тройки хватит».
    Улыбнулся, поставил. © ольга с. / Dzen
  • Экзамен по математическому анализу. Принимает автор внушительного (по размерам и весу) учебника по фамилии Кирпичникова. Ну и учебник мы, естественно, звали Кирпич. Одногруппник сдает на «хорошо», забирает зачетку и на выходе полой пиджака задевает и сдвигает институтскую парту. У него был вшит карман изнутри, в котором был... правильно догадались, тот самый Кирпич. Препод вслед покосилась, а что сделаешь — оценка поставлена. © Игорь К. / Dzen
  • У нас препод по истории был такой специфический нарцисс. И я не сильно ходила на пары, так как мне было не интересно, но миниум надо было отходить. Сижу я на паре и думаю о своем. Препод видит, что я не слушаю и говорит мне: «Что я только что сказал?» Отвечаю: «Повторите, пожалуйста». Он: «Даже попугай может повторить, а вы нет». Тут я откровенно выпала. Я настолько офигела, что сказала: «Ну и общайтесь тогда с попугаями». Все засмеялись, а я потом зубрила историю и еле сдала ее на 4. © tatsiana_pashkavets
  • Однажды на выпускном экзамене по литературе мне попалось рассказать стих современного поэта. А я ну была совершенно не готова к таким вопросам. Недолго думая, я просто рассказала текст одной из моих на тот момент любимых песен. Сразу же сделала разбор этого стихотворения. Завалилась только на том, что не продумала, кто автор. Но получила 4 за экзамен. Эта четверка до сих пор кажется мне незаслуженной. Я считаю, что можно было бы и пять мне поставить. © anna_kashutskaya
  • Сдавала экзамен. А у меня после — сразу концерт. Подруга дала платье: все золотое, с глубоким декольте, открытой спиной и разрезом от бедра. А экзамен принимал строгий 80-летний профессор. Увидела меня завкафедры — чуть в обморок не упала, но потом закутала меня в свой золотой палантин. И дала совет, который помог сдать на 5. Она сказала: «Ты, главное, когда отвечать будешь, руку на бедре держи». Вот так, в золотом платье и золотом палантине, прикрывая разрез рукой, я и проходила весь экзамен.
    Конечно, сдала на 5!

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее