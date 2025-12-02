15 историй из жизни с таким поворотом, что любой сценарист обзавидуется

Вот у меня один год картошечка "золотая" была. Попросила знакомого на машине помочь довезти два мешка картошки с рынка. Как раз был завоз и цены низкие. Он пообещал, но не приехал. Потом позвонил, извинялся, сказал что на следующей неделе обязательно приедет. А на следующей неделе цена подскочила вдвое. Ладно, я всё равно купила и ему за бензин тоже заплатила. Картошка вся в мокрой земле была, я рассыпала на балконе, подсушить. А ночью вдруг мороз ударил. Балкон не утепленый. Под балконом улица, потому что наш второй этаж, а на первом балкона нет. А я утром с температурой и ангиной лежу и не могу выйти, картошку в дом перенести. И попросить некого. Муж в отъезде был на заработках. Я неделю болела. Картошка, та что на полу была померзла. Из 50 кг "выжило" только примерно 10 кг. Больше не закупала картошку на зиму.