15 историй из жизни с таким поворотом, что любой сценарист обзавидуется
Иногда жизнь подкидывает такие повороты, что даже самые предсказуемые истории внезапно разворачиваются иначе. Ты уверен, чем все закончится — ведь сам через это проходил и слышал подобное сотни раз. Но реальность внезапно меняет курс, и история уходит туда, где и представить себе финал было невозможно. В этой подборке — цепляющие истории от реальных людей, которые поделились ими в соцсетях.
- Вечер, уже темнеет. В дверь яростно стучатся. Смотрю в глазок — сосед. Открываю, он: «Вы только не ходите выбрасывать мусор — там змея!» Естественно, мы с мужем побежали позырить на змею (слабоумие и отвага). Слышим из мусорного контейнера шорох. Глядим, а там что-то длинное, полосатое. Оно изгибается и при этом громко чавкает, урча от удовольствия. Подходим ближе — змея пушистая. В итоге я выудила из мусора кошака. Вонял он так, что чуть не стошнило, но на нем был ошейничек с биркой, на которой номер телефона. Созвонилась с владельцами животного. Оказалось, живут на соседней улице. Принесла им это благоухающее чудо. «Зараза! Мы его неделю ищем, а он по помойкам лазит! Иди сюда, мой маленький!...» — и женщина убежала мыть кота. Ее муж нас отблагодарил. Вот так мы поймали «змею». © Unknown author / Pikabu
- К нам приехала роженица из глубинки. Выдали мыло и бритву, спросили: «Сами побреетесь или помочь?» Она от помощи отказалась и ушла в ванную.
Забеспокоились, когда прошло подозрительно много времени. Тут девушка вышла из ванны с бритой головой. Она просто побрилась налысо! Даже не спросив, зачем. Заведующей стало плохо... © Медицинские байки / VK
- Мама моего друга вышла замуж за дальнобойщика. Тот мужчина был довольно приятным парнем, хорошо к ней относился, заботился о ней материально. Брак был счастливым, но примерно через год ей позвонили три женщины из разных регионов и рассказали, что они тоже его жены! Такого новобрачная вынести не смогла. Все эти женщины взяли и одновременно подали на развод. © orbitaldragon / Reddit
- Я закончила школу с золотой медалью, поступила в хороший универ на бюджет, переехала в столицу, где начала сама обеспечивать себя благодаря хорошей работе, на которой меня каждый год стабильно повышают и очень хвалят. Несколько лет назад я открыла свой бизнес, благодаря которому смогла обеспечить еще и свою семью, которая осталась жить в деревне. Регулярно высылаю им деньги, чтобы они ни в чем себе не отказывали. Но я все равно не стала такой же крутой, как дочь тети Светы — маминой подруги. Просто она в свои 28 уже три раза развелась и сама воспитывает двоих детей. А у меня даже парня нет... © Карамель / VK
- Эта девушка была одной из моих первых пациенток. Она стояла в списке ожидания на трансплантацию кишечника. Мы тщательно расспрашивали ее обо всех нюансах здоровья: чем болела, когда, есть ли хронические заболевания и так далее. На все вопросы она отвечала, что ничем не болела и вообще, здоровее нее не бывает. Наконец, спрашиваем: «Вы принимаете какие-нибудь препараты на постоянной основе?», и пациентка такая: «Ой, да ерунда: пью лекарства от волчанки». © absencefollows / Reddit
- Свекровь удумала картошку посадить. Взяла в аренду участок, 115 км от города, 25 соток. Я сказала, что в этом не участвую. Приехали на место: я загорать, муж с мамой — пахать. Все лето туда мотались. Пришло время выкапывать это добро. Встали в 4 утра, приехали, заходим на участок, а там все перепахано. Сперли картоху.
Свекровь потерю перенесла стоически. Помянула урожай, повздыхала немного. Расстройство выдавал только нервный тик. На следующий год, когда подруга предложила снова взять участок в аренду, свекровь сказала: «Ой, Лен, ну его к черту! Не стоит это того. У нас за зиму всего один мешок картошки уходит!» © Zharkushy / Pikabu
Вот у меня один год картошечка "золотая" была. Попросила знакомого на машине помочь довезти два мешка картошки с рынка. Как раз был завоз и цены низкие. Он пообещал, но не приехал. Потом позвонил, извинялся, сказал что на следующей неделе обязательно приедет. А на следующей неделе цена подскочила вдвое. Ладно, я всё равно купила и ему за бензин тоже заплатила. Картошка вся в мокрой земле была, я рассыпала на балконе, подсушить. А ночью вдруг мороз ударил. Балкон не утепленый. Под балконом улица, потому что наш второй этаж, а на первом балкона нет. А я утром с температурой и ангиной лежу и не могу выйти, картошку в дом перенести. И попросить некого. Муж в отъезде был на заработках. Я неделю болела. Картошка, та что на полу была померзла. Из 50 кг "выжило" только примерно 10 кг. Больше не закупала картошку на зиму.
- Я однажды перестроила психологию и благодаря этому погасила кредит в размере 400 тысяч. Для начала написала крупным шрифтом свою зарплату (на тот момент 40 тысяч), а снизу в столбик свои расходы за три предыдущих месяца. Обобщила расходы в группы, чтобы понять, куда уходит больше всего денег. Солидная сумма уходила на питание — в районе 20 штук. Около 5-6 косарей — на уход за собой, столько же на ежемесячные расходы и коммуналку.
Я составила план бюджетного питания с использованием куры и гречи. Перестала ежемесячно тратиться на ногти и ресницы. Поменяла тариф связи на более дешевый.
Узнала график скидок на заправке. Продала в интернете ненужные вещи — одежду и мелкий бытовой хлам. Прикинула, что можно сдавать одну из комнат в двухкомнатной квартире. И, наконец, сделала главный и самый продуктивный шаг — позвонила маме и попросила у нее 400 штук на погашение кредита. © CrazyPupocheK / Pikabu
- Знакомая попросила помочь ей с организацией свадьбы. Я ей сразу сказала, что жених у нее — маменькин сынок, и свекровь все время будет лезть в их жизнь. Но невеста верила, что как только они скажут «да», жених из маминой корзиночки превратится в идеального мужа. Ну что ж, свадьба состоялась. Через несколько месяцев пара поехала в свадебное путешествие. У знакомой были баллы, с помощью которых можно было повысить класс авиаперелета. Молодожены приехали в аэропорт, а там их уже ждала свекровь. Муж заявил, что они с мамой полетят в бизнес-классе, а невеста — в экономе. Затем он поделился планами на проживание в отеле: он с мамулей будут в номере для молодых, а жена — в дешевом номере с односпальной кроватью. Их брак продлился полгода. © RottweilerBridesmaid / Reddit
- Муж ушел на корпоратив. В полночь я собралась спать и позвонила спросить, скоро ли он будет. Муж сказал, что выезжает через полчаса. Ну ок. Я легла и уснула. Проснулась через 2 часа — мужа в кровати нет. Звоню — не отвечает. Позалипала в планшет и легла спать дальше. Просыпаюсь в 4 утра. Мужа в кровати нет. Звоню — не берет. Просыпаюсь в 6 утра — все то же самое. В итоге встаю в 8 утра. Не выспалась, волнуюсь. Иду на кухню, включаю кофемашину и начинаю звонить мужу снова. И тут голос из-за спины: «Мне тоже кофе сделай». Я чуть в окно не вышла! Оказалось, что муж действительно выехал через полчаса, как и говорил, пришел домой и лег спать в другой комнате, чтобы не будить меня. А на звонки не отвечал, потому что выключил звук на телефоне и проснулся только от шума кофемашины. © Истории из Жизни / VK
- У нас химичка была злющая. Ее реально боялись. Дети не были готовы к такому уровню злобы. А она любила цветы в горшках. Если кто-то нечаянно задевал цветок, начиналось ужасное. Короче, через несколько лет после окончания школы я ее встретила в магазине растений, где наша Татьяна Гурьевна работала продавцом. И она улыбалась людям! В том числе, и мне. Это был шок. © berenica20 / Pikabu
- Еду домой с работы на маршрутке. А водители просят заранее и громко называть свою остановку. Уже подъезжаем к моей, а я в уме перебираю, что мне нужно купить в магазине — мясо, фрукты, молочку. Подхожу к двери и произношу: «Порошок». Водитель на меня покосился, но остановился и двери открыл, наверное, от греха подальше. © NnEeVvAa / Pikabu
- Я работаю преподавателем. Недавно посмотрел видос, там мужчина спрашивает у двух девчонок: «Какая последняя буква алфавита?» Были разные ответы: и «а», и «б», и «т». В итоге, когда он сказал, что правильный ответ — «я», в ответ прозвучало: «Но ты же не буква!» Я подумал, что не может быть таких людей и это видео фейк. Сомнения пропали, когда я спросил у своей группы подростков, какая последняя буква в алфавите. © Палата № 6 / VK
- Живем с женой 8 лет, двое детей. Закрались у меня подозрения, установил диктофон в ее машине. На пятый день прослушки записал, как супруга исповедалась подружке о своих похождениях налево, все в красках и с подробностями. Подозрения подтвердились. Тут же, как прослушал запись, вытащил жену с работы, сказал, что у меня для нее очень большой сюрприз, который ей очень понравится. Привез ее домой и с ходу в лоб высказал всю правду. Произошло у нас обнуление, сейчас начали все сначала. Часами можем разговаривать и нежничать. Гармония. © Подслушано / VK
В советской школе нас долго учили, что Я это последняя буква алфавита, имея в виду, что коллектив на первом месте, а собственное Я на последнем. Жалкие врунишки, в русском алфавите Я как раз на первом, помните - аз буки веди...Я буквы знаю !!!🤣🤣🤣
- Едем в такси, видим — девушка бежит за троллейбусом. Водитель говорит: «Подвезем ее, догоним троллейбус». Я киваю, мол, давай. Подхватили девушку. Пока ехали, разговорились. Оказалось, ей в тот же офис, куда и мне. Видели бы вы ее лицо, когда я поприветствовал ее в отделе по набору персонала. Мы провели собеседование и подобрали ей вакансию. Но она мне так понравилась, что сегодня пригласил ее на свидание. © Палата № 6 / VK
- Бывший разместил мою фотографию и номер на сайте знакомств и все это сделал показательно, перед общими друзьями, чтобы доказать, что даже там я никому не нужна. Через минуту туда мне написал парень. Я ответила, оказалось, он молодой бизнесмен, что понятия не имеет, где можно познакомиться с нормальными девушками, и его занесло на сайт знакомств. Разобщались, через неделю встретились. Уже третий месяц вместе и завтра едем в Дубай. Друзья до сих пор стебут моего бывшего, ну а я что, я благодарна ему! © Палата № 6 / VK
Молодой бизнесмен не имеет понятия где познакомиться с девушками... Свежо питание, но сериться с трудом...🤣🤣🤣