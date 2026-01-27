Я вызвала мастера по стиральным машинам. Он пришёл и говорит "сколько лет у вас эта машинка?" Я говорю "пять". Он "нууу, вам нужно новую покупать!" Блин! Так разозлилась! Говорю ему "если бы я хотела купить новую, то не стала бы вас вызывать и выслушивать такие советы!!" Крч, он посмотрел, почистил какой-то там фильтр и машинка работает отлично. Мне потом знакомая сказала, что не надо было его вызывать и платить. Всё сейчас можно в интернете найти. Ну, фиг его знает, я вообще в этом не разбираюсь.
17 человек, чье ангельское терпение в работе с людьми заслуживает как минимум премии, а как максимум — памятник
Мы привыкли думать, что самый тяжелый труд — физический. Но есть невидимая усталость, которая копится не в мышцах, а в извилинах. И с ней помогает справиться супер-способность сохранять спокойствие и доброжелательность под напором самых неожиданных просьб и ситуаций от клиентов. Герои нашей сегодняшней подборки не дадут соврать!
- Работаю в детском садике. Поскольку у меня есть машина, то меня частенько просят что-то привезти-увезти. Завхоз сдала пылесос в ремонт. Нужно привезти обратно — едем вместе. По дороге она ругается, мол, уже и дорогие пылесосы покупаем, а они все ломаются и ломаются. Приезжаем. Приемщица говорит: «Мастер тут написал, что пылесос грязный». Оказалось, что нужно было просто промыть все фильтры. © Екатерина Бузынина / Dzen
- Работаю на заправке, отошел на минутку, а мужик какой-то оторвал заправочный шланг. Ушел платить, возвращается и выдает мне шедевральное: «Это все вы виноваты, потому что не были на рабочем месте». Многое хотелось ему сказать... © Алик Мельник / Dzen
- Пришла печатать фото, стала свидетелем сцены. Дамочка с укладкой и макияжем возмущалась, что ее не могут сразу овально сфотографировать, ведь «у нее именно такая рамка дома». В итоге работники сдались и учудили: показали ей единственные возможные овальные образцы — на памятники. И она как поняла! © Ольга Веселова / Dzen
- Работаю консультантом в крупном рыболовном магазине. Пришел к нам на работу мужик с претензией, что мы обманываем покупателей, пишем на леске 100 метров, а по факту там даже 90 метров нет. Якобы ему на катушку не хватило, и он решил ее измерить. А прикол в том, что этот мужик у нас иногда покупает леску, и перед тем как купить леску, он ее пытается руками порвать. Так поступают и многие другие. Оттого и метров в итоге меньше получается. Мы это все ему объяснили, так он пригрозил нам антирекламой в своем блоге. Мы его вычислили, вычислили его блог, и в блоге он рекомендует людям выбирать леску, пытаясь порвать ее руками. Логика блогера такая: сам непонятно зачем рекомендует другим рвать леску в магазинах, а потом удивляется, почему в магазине длина лески не соответствует заявленному. © Just Story / Telegram
Конечно, минута - это же целая вечность! Как в том анекдоте "тебя только за смертью посылать!"
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Kayomaru / Pikabu
- Работаю в аптеке в ТЦ. Открываюсь раньше всех и закрываюсь позже всех (кроме продуктов). И как же люди не понимают! Откуда мне знать, где тут недалеко диагностический центр? Какие диваны на втором этаже?! И откуда же мне знать, где можно купить самые вкусные роллы? © Подслушано / Ideer
- В 20 лет работала в магазине косметики. Пришла женщина с жалобой: крем для лица пахнет чем-то прогорклым, нужно поменять. Достает баночку. Ну да, пахнет. Стала смотреть, а в этой банке самого крема на донышке, и марку эту уже четыре года как не выпускают. © Элли А / Dzen
- Намедни был вызов ветеринарного врача на дом, повод: посадить кота в переноску.
Приехала, открыла переноску, и кот сам (сам!) в нее залез.
Спрашиваю мальчика (мальчику лет 20). Оказалось, кот тещин, теща на даче, а он за ним только присматривает.
— А вы сами не могли?
— Нет, вдруг бы он на меня обиделся...
— Понятно. С вас 3000 за вызов. © Just Story / VK
- Подъезжаю к ТЦ за клиентом (работал в такси), выходит женщина с кучей пакетов, садится в машину. Едем. Спустя пять минут она как закричит:
— А-а-а-а-а!
Я испугался, спрашиваю:
— Что случилось?
— А я же на своей машине приехала в ТЦ. Везите скорей обратно!
Повез обратно, помог найти машину на парковке, она села в нее и уехала. © Подслушано / Ideer
- Я на кассе, клиент зумерша:
— С вас 389.
— Сделайте 401.
— Зачем?
— Так надо!
Пробиваю 401. Уходит счастливая.
Позже узнаю: если чек больше 400, кэшбэк — 4 рубля, а не 3.
Э — экономика. © KblLLlKa / Pikabu
- Работаю с претензиями в сети мебельных магазинов. Вы не представляете, сколько людей осматривают мебель с лупой и отправляют нам фото шкафов и комодов сзади, где они должны крепиться к стене, сверху (касается шкафов), когда пространство между верхом шкафа и потолком — не больше 20 см. И все жить не могут с таким ужасным браком! © Будни службы поддержки / Dzen
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Skyscrew / Pikabu
- Работал в магазине игрушек. Покупатели часто спрашивали: «А сможет ребенок эту игрушку сломать?» Отвечал им так: «Если творчески подойти к этому вопросу, можно сломать даже лом». © Константин Богоявленский / Dzen
- Работала с джинсами и всем, что с ними связано. Мужчина в примерочной мерял несколько моделей, ему позвонили, он говорил по телефону, снова мерял. В общем, купил сразу трое джинсов, ушел. Я остальные сложила, какие-то повесила. И тут влетает этот мужчина, говорит, что забыл телефон! Иду в примерочную, телефона нет. И вдруг на вешалке «звонят» штаны! Короче, он разговаривал, сунул телефон машинально в карман, джинсы снял, оставил. Но вопрос тут в другом: как я умудрилась не заметить телефон в кармане, когда расправляла джинсы и вешала! © ПАНТЕРА / Dzen
