17 человек, чье ангельское терпение в работе с людьми заслуживает как минимум премии, а как максимум — памятник

Я вызвала мастера по стиральным машинам. Он пришёл и говорит "сколько лет у вас эта машинка?" Я говорю "пять". Он "нууу, вам нужно новую покупать!" Блин! Так разозлилась! Говорю ему "если бы я хотела купить новую, то не стала бы вас вызывать и выслушивать такие советы!!" Крч, он посмотрел, почистил какой-то там фильтр и машинка работает отлично. Мне потом знакомая сказала, что не надо было его вызывать и платить. Всё сейчас можно в интернете найти. Ну, фиг его знает, я вообще в этом не разбираюсь.