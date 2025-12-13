Поражаюсь такой "незамутненности" некоторых индивидов. Конечно, коллега ведь для тебя одной халявщицы купил целую коробку эклеров. А мужику в другой раз не надо клювом щёлкать и не выкладывать вкусняшки на всеобщее обозрение.
17 рабочих недоразумений, которые начинаются с мелочи, а заканчиваются всеобщим смехом
Если вы хоть раз отправляли не то письмо не тому адресату, видели опечатку, которая меняла смысл всей презентации, или слышали смех из-за стены, не понимая причины, — поздравляем, вы живете в обычном рабочем коллективе. Каждый из нас, кто хоть день провел в офисе или команде, знает: работа — это мир, в котором обычная мелочь, помноженная на усталость или невнимательность, превращалась в грандиозный и радушный цирк.
Мы сами прошли через это и собрали 20 подлинных историй, в которых вы сможете почувствовать себя в безопасной зоне и от души посмеяться над чужими (и, возможно, своими) провалами. Листайте, чтобы узнать, какой абсурд таит в себе рабочая атмосфера!
- Мой коллега поначалу производил впечатление холодного и расчетливого человека, который считает себя лучше других. Он всегда был одет с иголочки, но при этом не выглядел вызывающе, а вел себя высокомерно. Я думала, что такому человеку, должно быть, сложно найти жену, ведь он казался слишком требовательным. И тут однажды я заметила, что он носит яркие носки, которые не подходят к его образу. Я удивилась, ведь он всегда одевался так аккуратно и строго. Оказалось, что он носит такие носки постоянно. Я поняла, что ошибалась насчет него. За последний год узнала его чуточку лучше, мы сблизились. На самом деле он оказался очень веселым и забавным человеком с тонким чувством юмора, вовсе не злой и не чсв-шный. © Не все поймут / VK
- Купил коробку эклеров, на работе с чаем попить. Пришел, положил на стол. И тут одна сотрудница подошла и жадно посмотрела на эклеры:
— Ты один собираешься всю коробку съесть?
— Да не, бери сколько хочешь...
Она (после продолжительной паузы):
— Так ты что, даже одного не будешь? © foxrivero / Pikabu
«Он недоволен работой своего папочки»
- Еще в 90-х в отделе моей жены был один общий ноутбук, чтобы люди могли работать из дома по мере необходимости. Но половина ее отдела находилась в Северной Каролине, а другая половина — в Калифорнии. Поэтому, если им нужен был ноутбук, они должны были отправить его по почте через всю страну тому, кому он был нужен, за 4 или 5 дней до этого. © RoboNinjaPirate / Reddit
- Заболел немного, кашель, все дела. Решил остаться дома, чтобы коллег в офисе не заражать. И вот дела: обычно в 18:00 я закрываю ноут и ухожу, а тут уже почти 22, я сижу, читаю чаты, отвечаю людям, и не испытываю ощущения законченного дня. Потерял 4 часа личной жизни. Короче, не люблю я из дома работать. © tolec / Pikabu
«Моя новая портниха трудолюбива и мила»
Мало того,что трудолюбива и мила, так ещё какая красавица. Правда карандаш держит не той стороной, но она же красавица, ей простительно.
- Устраивался как-то на работу и получилась такая ситуация.
Позвонил по объявлению, а там трубку не взяли. Минут через десять перезванивают, а дальше диалог:
— Здравствуйте, вы звонили?
— Да, по поводу работы звонил.
— А вы отклик на сайте оставляли?
— Нет, но он автоматом ставится, когда звонишь по объявлению.
— Вам нужно оставить отклик, чтобы мы посмотрели ваше резюме и потом перезвонили.
— Но вы уже перезвонили.
— Эээ...
Секунд пять молчания на осознание.
— А, ну да. Приезжайте завтра на собеседование. © TallFallOn / Pikabu
- Сегодня при вопросе к юристу, на каком этапе рассмотрение моего проекта, услышал прелестный ответ: «Я уже попыталась открыть посмотреть ваш проект». © PolAnd1234 / Pikabu
«Завел друга на работе»
- Наш директор вместе с главбухом как-то придумали расписывать работы каждого рабочего по минутам — типа чтобы те не отлынивали. Но сегодня они пробили днище дна! Директор потребовал согласованный тремя специалистами, начиная с главного инженера, чертеж дымовой трубы. Т.е. просто шесть метров трубы диаметром 89 мм на бумаге. Еле удержался, чтобы не спросить его: в натуральную величину? Для чего оно им, интересно? Варианты есть? © SeniorClerK / Pikabu
- К нам на работу прибилась кошечка — зимой ее спасли из-под капота машины, да так и осталась в офисе. Оборудовали ей лежанку, место для лотка и мисок, она вальяжно ходит по всем кабинетам, а на выходных и по ночам она живет на вахте у охранников. У сотрудников теперь есть право на «кошачий перерыв» — каждый может на несколько минут отойти, погладить кошку, передохнуть и продолжить работать. Даже работать стали лучше. Такое вот благотворное влияние усато-хвостатых на продуктивность труда! © Подслушано / Ideer
«Стажеры в офисе моего друга, несомненно, люди уникальные»
А нам в институте говорили, что на производстве должен быть согласованный чертёж любой детали 🤔
Это я к истории о трубе
- Когда моего менеджера не было на месте, я оставляла его картонную фигурку в офисе, и люди заходили туда, шутили с ним, разговаривали и фотографировались с ним. А когда он возвращался, то так радушно смеялся над этим! © Unknown author / Reddit
- Дичь от работодателя:
— Нельзя ходить в джинсах. Можно в шортах, сланцах, тапочках, хоть в трусах, но строго запрещено ходить в джинсах!
— Нельзя ходить с распущенными волосами.
— Считалось дурным тоном уходить с работы ровно в 18:00. Начальник всегда сидел до 19–20 и очень косо смотрел на тех, кто ровно в 6 двигал домой. © chizhovp / Pikabu
«Вот что было сегодня в офисе»
Перевод: «Бесплатно».
- Я работаю в одной из медицинских организаций. Когда все сотрудники уходят домой, они, разумеется, прощаются друг с другом. И вот во время одного из таких прощаний с коллегой-анестезиологом я случайно произнесла: «До свидания, Анестезия Афанасьева». Мне было очень неловко и даже немного стыдно, все же не первый год с человеком работаю... А она еще и старше меня... Повезло, что в итоге мы просто поржали и пришли к выводу, что нам всем нужно чуточку больше отдыхать. © Не все поймут / VK
- На работе хорошо общались с коллегой. Виделись только в офисе, но никогда вне. Мне этого хватало, никогда не хотел развивать общение дальше. Но вчера она прошла мимо и тихо сказала: «Спасибо за цветы». А я ей цветы никакие не дарил. И вот теперь она на меня с надеждой смотрит и ждет продолжения. И кто-то еще из офиса смотрит на нее и ждет продолжения. Не знаю, как это разрулить, чтобы не испортить наше хорошее общение и чувства ее тайного поклонника. © Подслушано / Ideer
Надеемся, что эти подлинные истории помогли вам почувствовать себя в той самой «безопасной зоне», где можно от души посмеяться над ошибками других и, конечно, над своими собственными провалами. Рабочий мир полон стресса, но именно такие нелепые моменты делают рутину выносимой, а коллектив — по-настоящему живым.
Теперь, когда вы убедились, что в рабочем абсурде вы не одиноки, настала ваша очередь. Поделитесь своими историями в комментариях!