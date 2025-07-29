20+ людей, чьи коллеги и начальство умеют добавить огоньку в рабочий день

Работа съедает львиную долю нашей жизни. А по факту мы порой с коллегами и начальством проводим больше времени, чем с любимыми и родными. А уж если человек трудится на нескольких работах сразу, будни и вовсе превращаются в один бесконечный квест с неожиданными поворотами судьбы буквально на каждом шагу.