20+ людей, чьи коллеги и начальство умеют добавить огоньку в рабочий день
Работа съедает львиную долю нашей жизни. А по факту мы порой с коллегами и начальством проводим больше времени, чем с любимыми и родными. А уж если человек трудится на нескольких работах сразу, будни и вовсе превращаются в один бесконечный квест с неожиданными поворотами судьбы буквально на каждом шагу.
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- Работаю в популярном месте. Работы много, зарплата низкая, и на каждом собрании мы поднимаем эту тему. А владельцы постоянно находят отмазки. В прошлый раз хозяйка выдала: «Вижу, вы все не с кнопочными телефонами ходите. Значит, зарплата у вас достаточная». Так на следующий день мы все дружно пришли с заявлениями об увольнении, потому что ну его нафиг. © Карамель / VK
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- Обещал с сыном сходить на концерт, потому на работе попросил 1 день за свой счет, но никому из коллег не сказал об этом. И когда кто-то снимал концерт, на видео в кадр попало и мое лицо. Как потом сказал начальник, сразу три человека отправили ему это видео с подписью, что я в рабочее время шляюсь где попало. © Подслушано / Ideer
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- Когда я работал в местном общественном центре, один из моих боссов в буквальном смысле слова клал ноги на стойку, подстригал ногти на ногах и подпиливал натоптыши, пока люди пытались с ним заговорить. Мы получили десятки жалоб, но на них никто так и не отреагировал. Он продолжал в том же духе еще целых четыре года! © jumbalayajenkins / Reddit
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Бонус
- Сделала новую прическу, впервые в жизни психанула и бахнула каре. Коллеги были в шоке, целый день хвалили за смелость и говорили, что выгляжу шикарно. Под вечер начальник позвал к себе. Посмотрел на меня, приспустил очки и сказал: «Новая прическа, Валентина? Так не годится, придется вам премию выписать. Молодец, вам идет!» Я была в шоке, а другие коллеги даже не поняли, что за резкий всплеск доброты возник у начальника. Весь прикол в том, что в течение следующих недель многие начали приходить с новыми прическами, в один момент шефа это даже рассмешило, он вышел и при всех заявил: «Вот эти фокусы со стрижками больше не сработают! Я просто наградил нашу сотрудницу за смелость». © Не все поймут / VK
И как бы абсурдно ни выглядели эти переписки, в каждой из них — правда рабочей жизни. И это была лишь первая порция рабочего абсурда. Самое интересное, как всегда, впереди!