14 историй от учителей, которые помнят своих учеников даже спустя десятилетия

Всем кажется, что для учителей мы были лишь очередным именем в журнале или безликой строчкой в отчете. Но правда в том, что педагоги годами хранят в памяти наши голоса, лица и даже самые нелепые выходки. Некоторые ученики оставляют в их душе такой глубокий след, что учителя вспоминают их с теплой улыбкой даже спустя много лет, словно та самая последняя перемена была только вчера.