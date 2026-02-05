В школе я весь день провёл,
14 историй от учителей, которые помнят своих учеников даже спустя десятилетия
Всем кажется, что для учителей мы были лишь очередным именем в журнале или безликой строчкой в отчете. Но правда в том, что педагоги годами хранят в памяти наши голоса, лица и даже самые нелепые выходки. Некоторые ученики оставляют в их душе такой глубокий след, что учителя вспоминают их с теплой улыбкой даже спустя много лет, словно та самая последняя перемена была только вчера.
- Работаю в школе. Сижу как-то на перемене в кабинете, жду, когда мои четвероклашки вернутся. Тут ко мне подходит одна ученица и спрашивает: «А у вас муж есть?» Я кивнула. Она не отстает: «А дети?» Ну, я честно ответила: «Пока нет». Она на пару секунд задумалась, посмотрела в окно, а потом так уверенно выдает: «Я знаю почему. У вас же есть мы! Целый класс». Она-то и не догадывалась, что кроме них у меня еще пять классов и гора старшеклассников в придачу. Так что, по ее логике, я теперь официально многодетная мать с парой сотен детей!
- На днях задала детям домашку. Все сдали тетрадки, я унесла их домой, проверила и на следующий день возвращаю. И тут один мальчик возмущенно так спрашивает: «А почему вы мне тройку поставили?» Объясняю: «Так там куча ошибок. Ты разбери их, чтобы потом не повторять». И тут он, совершенно не смущаясь, выдает на весь класс: «Так это мама писала! Пойду ей покажу тогда!»
- Работаю в школе. Как-то на уроке у своих второклашек спрашиваю, кто кем хочет стать. Ответы посыпались самые обычные: врачом, учителем, космонавтом. Доходит очередь до одной девочки. Спрашиваю: «А ты кем хочешь стать?» Она такая: «Хочу быть как мама!» Уточняю: «Здорово! А кем она работает?» И тут она выдает: «Она не работает. Она обычно дома сидит, отдыхает. Потом мы с ней по магазинам ходим, а потом...», и пошло-поехало. Смотрю я на свои стопки тетрадей, на классный журнал и думаю: «Эх, милая, я бы тоже очень хотела быть, как твоя мама!»
- Работала я в начальной школе. Была у меня девочка Анечка, которая каждый день шептала мне на ухо свои «секретики». Обычно это было что-то вроде «у нашей кошки родились котята» и так далее. Но однажды она подошла, серьезно посмотрела на меня и прошептала то, от чего у меня похолодело внутри: «Вам не идет эта помада, она делает вас грустной». Я в тот день действительно была расстроена из-за семейных проблем, но, разумеется, на уроках никак этого показывала, ведь все личное я умею оставлять за порогом класса. Удивительно, как такая малышка смогла разглядеть за цветом помады моё внутреннее состояние.
- Я спросила своих студентов, кем они хотят стать через 10 лет. Многие ответили по делу, но больше всего мне понравился ответ одного студента: «Я просто хочу быть счастливым». О, как же мы все этого хотим! © ToughCraft8677 / Reddit
- Я не совсем учитель, но еще со средней школы подрабатываю репетитором по математике. Как-то раз была у меня ученица, которая умудрялась выдавать правильные ответы почти на любые задачи, но совершенно не понимала, как она к ним пришла. Она просто знала решение, и все. Но ее школьный учитель, несмотря на верные ответы, постоянно влеплял ей двойки. Два года мы занимались по два часа в неделю, и все это время я учил ее записывать то, что у нее в голове. Хорошее было время. Сейчас она учится в физмат классе и в моей помощи больше не нуждается, но мы до сих пор общаемся. © SujaTM / Reddit
- Однажды моя ученица сказала что преподавателя английского сразу заметно по внешности и манерам, они отличаются не только от учителей по другим предметам, но и от представителей других профессий в целом. Могу сказать то, что изучение любого языка меняет человека, чем глубже он изучает определенный язык, тем больше он проникается культурой, мышлением и менталитетом этой страны. © nurzhan_ielts
- Однажды мой ученик перевел слово «candles» как «сандали». В этот момент я едва сдержал смех. © tadhayrapetian
- Однажды на уроке ученица 13 лет случайно увидела мой пирсинг уха, обычно скрытый волосами, а наутро звонит ее мать: «Марина Васильевна, ну как можно? Вы для Сони эталон женственности, она теперь тоже хочет пирсинг. Ну вы хоть поговорите с ней, зачем ей это». «Соня, твоя мама просила с тобой поговорить». «Про пирсинг?» «Да, она считает, что рано, но если очень хочется чего-то, то надо стоять на своем. Тебе правда так сильно хочется, что не подождать пару лет?» «Ладно, придется ждать». © pianomarine
- Работаю в школе. Типичная молодая строгая училка на два года отработки. Недавно узнала, что старшеклассники дали мне прозвище Гермиона. Аж отлегло. Надеюсь, это все же комплимент. © Подслушано / Ideer
- Работаю в школе. На днях обратила внимание на второклассника, который целовал руку своей однокласснице, стоя на лестнице школы, и говорил: «Прости, что я так долго болел, теперь ты не будешь сама носить свой тяжелый портфель». Кажется, это лучшее, что я видела. © Подслушано / Ideer
Сумки в начальных классах большие и весят много. А разница в силе между мальчиком и девочкой в этом возрасте не так велика, как будет через несколько лет. И вот я понимаю, что мальчик джентльмен. Но носить двойную тяжесть в таком нежном возрасте не есть гуд
- В школе я работаю всего около года и до сих пор привыкаю к нагрузке: дети выматывают, проверок куча, но сам процесс мне правда нравится. Недавно пятиклассники писали у меня контрольную по географии — ничего сверхъестественного, тесты и одна задачка. Под конец урока я вспомнила, что дома меня ждет еще гора тетрадей от других классов, и на свою голову отдала стопку работ одному из учеников, попросив проверить. На следующий день я была в шоке — почти у всех «отлично». Заподозрить бы неладное, но я сначала просто похвалила класс. А уже после урока увидела, как дети по очереди подходят к тому самому мальчику и щедро закидывают ему в рюкзак жвачки. Я позвала его поговорить, он сразу все понял, опустил голову и тихо признался: «Извините... они просто увидели, как я забираю тетради. А я очень, ну очень люблю жвачки». © ШКогвартс / VK
- Я работаю учительницей физики, в последнее время ученики практически перестали ходить в школу. Не то, чтобы с моих уроков иногда позволяли себе убежать, а так вообще могут появиться 2-3 раза в месяц. Короче, чаще стали пропускать уроки. Что мы только не делали и не придумывали, чтобы хоть как-то поощрить детей. В прошлом месяце сообщили всем, что в школе будет день без рюкзаков, то есть каждый должен принести учебники и тетради в чем-то, что не рюкзак. И что вы думаете, пришла практически вся школа, потому что все дети хотели показать, насколько они креативные и смешные. Честно говоря, получилось у них очень хорошо и все учителя заценили. Особенно понравилось, что пришли даже те ученики, которых чаще встретишь случайно на улице, нежели в классе. Теперь осталось лишь придумать что-то такое же прикольное и увлекательное еще раз. © ШКогвартс / VK
- Я первый год работаю учительницей и считаю себя достаточно строгой. Ученики часто молодых учителей не воспринимают всерьез, а мне наоборот хотелось, чтобы они относились ко мне с уважением. Вот только что-то пошло не так. Если 5-6 класс еще любят подурачиться со мной, потому что маленькие, то старшие классы для меня стали открытием. Я долгое время не понимала, почему они считают меня своей подружкой и разрешают себе немного халявить. Как-то разговаривала с одной 10-классницей и она сказала: «Так вас же все любят и вообще никто не боится, потому что вы всегда в прикольных носках приходите. Не может быть злым и плохим человек, у которого есть носки со 101 далматинцем и с текстом „Я душнила“, как минимум». Так вот в чем дело. © ШКогвартс / VK
Завлекать учеников в школу... Там все детки мажоры, что ли, которые уверены, что родители все равно их в Великобританию учиться отправят.
Не школьная история. Мама преподавала английский язык в техническом вузе. Занятие. Читают рассказ на английском: два джентльмена из города приехали в деревню и спрашивают местного мальчугана: "Почему на этих деревьях яблоки, а на этом их нет?" - "Это дуб".
Прочитали, посмеялись, начали другую тему. Вдруг в заднем ряду громкий смех. Мама спрашивает у смеющегося студента, почему он смеётся. -"Ой, он, - кивает на соседа - такой смешной анекдот рассказал про двух джентльменов". Тут уж все повалились от смеха.