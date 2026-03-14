Лучше бы стерилизовал по одному пушистику раз в пару месяцев,ведь если их станет больше то никакого корма не хватит.
15 душевных фото и историй от людей, чья забота о животных согревает лучше любого пледа
В мире много людей с таким большим сердцем, что оно вмещает в себя любовь не только к домашним питомцам, но и к тем пушистикам, которым пока не повезло встретить своего человека. Взять к примеру, даму, которая готовит вкусняшки для уличных собак или неравнодушного мальчика, который в свой день рождения решил отказаться от подарков, чтобы помочь животным из приюта.
Для кота самое главное умение в жизни — научиться делать такой взгляд, чтобы двуногий без раздумий забрал его домой
У меня есть кошка, которую я взяла из приюта, и иногда я захаживаю туда, чтобы отвезти кошачьи нужды и бытовую химию, а заодно погладить пушистиков. В один из таких дней на меня уселся большой тяжелый кот, мурлыкал и иногда чихал. Мы с ним час провели в объятиях, но пришло время уходить. Закрываю стеклянную дверь и смотрю в комнату с котами, а там — картина маслом: сидит грустный, не отводит взгляд от меня. У меня аж сердце сжалось. С тяжестью на душе я все-таки ушла. Через пару дней я пишу в приют, спрашиваю не забрали ли Сему, того пухлого котика? Мне отвечают, мол, нет. Я на радостях пишу им, чтобы они никому его не отдавали, так как сама решила забрать толстячка.
«Мой братик, которому исполнилось 11 лет, попросил гостей принести ему на день рождения вместо подарков пожертвования для приюта для животных»
«Взяла на передержку осиротевшего щенка-метиса»
- Не может быть, чтобы получилась такая красота! © LaMami2902 / Reddit
Умный кот — сытый кот
У нас частный дом и трое кошачьих. И они свободно гуляют, потом домой приходят толпой. Соседку встретила, рассказывает: «Прикинь, у нас тут бездомный кот, вроде мейн-кун, но чистенький. Приходит вечером к нам, мы его кормим, такое жалкое лицо у него». Я описала своего кота, она говорит: «Да да, это он! Красивый такой, к тебе тоже приходит, да?» Рассказала ей, что это на самом деле мой кот, а не бездомный. Поэтому он сытый всегда. Я-то думала, что он мышей ловит, а оказывается, хитрюга по соседям ходит и подкармливается. © sfl.qita
«Я уже 18 лет занимаюсь передержкой котят. Недавно мне привезли эту крошечную сиротку. Она просто обожает спать в тапке в виде снеговика»
Когда песик вытянул счастливый билетик
На майский праздниках знакомая выложила сторис, что на остановке бегает бездомная собака в грязи и колтунах и просит помощи у прохожих. Мое сердце дрогнуло, объяснила мужу ситуацию, попросила поддержать и поехать его искать. Так у нас появился малыш Поке, и много новых забот. © lena.toropina
«Продавец в Египте разрешает бездомным кошкам свободно есть сухой корм, которым он торгует»
Хорошие собаки на дороге не валяются, а если валяются, то надо брать не раздумывая
Шел по улице, никого не трогал, тут — БАЦ! Хаски. Красивый, грязный, ласковый и совершенно бездомный. А я так давно хотел себе собаку завести! Довольный привез домой. Первую неделю просто нарадоваться не мог: пес чудесный, да еще и бесплатный! А через неделю он погрыз тапки. Но что там тапок, тьфу. Потом он раздербанил подушку. Обидно, досадно, но ладно. Потом были пожеваны мои кроссовки. Потом зарядка для телефона. Косяки дверей, кровать, диван, кресло... Отвел к кинологу, процесс обучения идет, но очень медленно, а грызет он все очень быстро. Хорошая собака, ласковая, а главное — досталась на халяву... © Не все поймут / VK
«Ночью обещали сильный мороз, поэтому я соорудил домик для уличной кошки»
Про хаски: с питомцами надо заниматься, сюрприз-сюрприз.
А хаски вообще не домашняя порода, ей воля нужна и очень много движения
«Моя собака убежала. Ее увидел на обочине водитель грузовика, который занимался доставкой. Довольная собака весь день каталась на грузовике, а потом он привез ее домой»
Сеть быстрого питания для голубей «Добрая бабушка»
Сняла у бабульки двушку, и прям очень дешево! Довольная, как слон! Утром собиралась на работу, сделала бутер с колбасой и отошла в ванную. Когда вернулась, смотрю — колбаса на полу, а хлеба нет! У меня пупырышные мурашки, я-то одна дома! Тут сзади скрип, я поворачиваюсь и вижу, как на дверце кухонного шкафа сидит голубь и во все глаза смотрит на меня. Я давай шикать на него, чтобы он к окну летел, кое-как выгнала из квартиры. На следующий день история повторяется, только голубей уже двое...Короче, благодаря общительной бабе Жене из соседней квартиры, выяснилось, что сердобольная бабуленция, у которой я сняла жилье, долгое время кормила голубей на балконе. Даже домик им там соорудила, чтобы птички зимой не мерзли. Я поначалу напрягалась конечно, но потом просто натянула москитные сетки, чтобы они в дом не лезли, а на балконе им красивые кормушки поставила.
«Небольшой домик, который я построил для спасенных кошек. Котята обожают бегать туда-сюда, это для них как шалаш на дереве»
Главное, чтобы котики были довольны
Увидела, что соседка из моего подъезда кормит дворовых котиков. Я предложила ей кормить по очереди, потому что я тоже хочу им помочь. Она так удивилась, говорит: «Действительно вы хотите? Просто в наше время такое ощущение, что эти бездомные животные только всех бесят, а не вызывают сочувствие. Я буду рада, если вы тоже присоединитесь». Теперь кормим котов с ней на пару, а многие соседи, как я заметила, и правда не очень довольны этим. © Не все поймут / VK
«Когда я готовлю лакомства для своего песеля, я откладываю половину и отношу в машину, чтобы потом раздавать их бездомным собакам»
Тут в Андалуссии Испания такое объявление. Так что если бы одна тётенька кормила,а другая стерилизовала,то вопросов бы к ним не было.
Главное в этой жизни — найти того, кто готов вместе с тобой выхаживать котят
Я встретила человека, который не против, чтобы я приносила домой бездомных котят, и помогает мне найти им новый дом. Мы встречаемся всего три месяца, но он уже оказал мне шикарную поддержку и с удовольствием помогает. Так же сильно любит животных, как и я. Может, мы даже в будущем откроем свой приют. Пока спасли не так уж и много котиков: Гена, Дима, Саша и Машка уже обрели заботливых хозяев. Пусть у них все будет хорошо! © Не все поймут / VK
