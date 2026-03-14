15 душевных фото и историй от людей, чья забота о животных согревает лучше любого пледа

Сняла у бабульки двушку, и прям очень дешево! Довольная, как слон! Утром собиралась на работу, сделала бутер с колбасой и отошла в ванную. Когда вернулась, смотрю — колбаса на полу, а хлеба нет! У меня пупырышные мурашки, я-то одна дома! Тут сзади скрип, я поворачиваюсь и вижу, как на дверце кухонного шкафа сидит голубь и во все глаза смотрит на меня. Я давай шикать на него, чтобы он к окну летел, кое-как выгнала из квартиры. На следующий день история повторяется, только голубей уже двое...Короче, благодаря общительной бабе Жене из соседней квартиры, выяснилось, что сердобольная бабуленция, у которой я сняла жилье, долгое время кормила голубей на балконе. Даже домик им там соорудила, чтобы птички зимой не мерзли. Я поначалу напрягалась конечно, но потом просто натянула москитные сетки, чтобы они в дом не лезли, а на балконе им красивые кормушки поставила.