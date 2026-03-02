20 пушистиков, которые выросли и украли наши сердечки

Мы удивляемся тому, как быстро растут чужие дети, когда встречаем на улице знакомых и видим, что их малыши, которые вчера сидели в коляске, уже выше родителей. С нашими хвостатыми друзьями происходит то же самое. Вроде бы, вот только вчера крошечный пушистик осваивался в доме, а спустя всего ничего, он уже занимает полдивана. Не верите? Милости просим взглянуть на мимимишные доказательства.

«Моя малышка Уиллоу в 8 дней с момента рождения и в 11 месяцев»

«Разница между фото — 10 месяцев»

Вот это перемены! Выглядит, как король! © karaszoo / Reddit

«Мой большой медвежонок»

«Мой Хан в свои 5 недель и в 6 месяцев»

«Мой дворняжка Марвин в 8 недель и в 1 годик»

«Моя малышка Пуддинг выросла и теперь ведет себя на приеме у ветеринара лучше всех»

«Малыш кане-корсо, который весит почти 60 кг, очень любит сидеть на коленочках»

«Этот пупсик потерял всю свою семью сразу после рождения. Он очень болел, но со всем справился»

«Божечки! Не могу поверить, что он когда-то был таким крошечным»

«Моя девочка Дейзи в возрасте 3 месяцев и в день, когда ей исполнился целый год!»

«На первой фотке дитенку всего 2 недели, а на второй — уже 13. Вымахал в котяру»

«Наш спасенный пупсик в 3 недели и в 1 год»

Был непонятный мохнатый комок, а сейчас — роскошный красавец!

«Это Стелла, и она — любовь всей моей жизни»

«Мусю подбросили в приют вместе с сестрами. Оттуда я забрала ее на передержку. Это ее фото в 9 недель и в 1 год»

«Наши 2 месяца и 10»

Боже мой! Ты чем его кормил? © Ecuagirl / Reddit

«10 недель и 10 месяцев. И он еще подрастет»

«Ровно год назад Блинчик появился у нас дома. И он подрос с тех пор»

«Пумба в свои 7 недель и 10 месяцев. Он такой очаровашка! А еще просто обожает обнимашки»

«Это мой Джейк. Слева ему 12 недель, а справа — 1 год и 6 месяцев»