23 живых снимка, где питомцы переплюнули актеров по мастерству передачи эмоций
Роберт Паттинсон и Джордж Клуни отдыхают! Дело в том, что иногда, чтобы стать харизматичным актером, достаточно просто родиться пушистой булочкой. В этой подборке мы собрали 23 снимка, на которых домашние и уличные любимцы демонстрируют такой накал страстей, что профессиональным актерам остается только мечтать.
«Здорово, коль не шутишь»
«Нарисовала своего кота в качестве капитана»
«Смотрят так, будто я им денег должна»
«Мой сын и кот любят пазлы по разным причинам»
«Первый раз видит коров!»
«Просто мой кот косплеит Бэтмена как может»
«Мордочка кота, который вырос с двумя карапузами»
«Только взгляните на этот идеальный кадр!»
«Понедельник, 7 утра, еду на работу и вдруг ловлю на себе этот взгляд»
- Как прекратить смеяться?
«Стив еще толком не проснулся, а уже куда-то уходит»
как и бОльшая часть людей в мире, толком не проснувшись, уходит на работу
«Пришли мы в пиццерию, а тут котик. Тот самый клиент, которому никак не угодишь»
«Счастливый мальчуган»
«Приехали на отдых в Турцию. Вот как местный котик отреагировал на наше «кыс-кыс»
«Вот как кот меня ждал»
«Моя кошечка только осознала, что живет с папарацци»
«Я рад, что машины ему нравятся так же, как и мне»
Красавчик, вписался в машину как влитой. Это в зоомагазине была шикарная акция, покупаешь пёсика- машина в цвет, в подарок.
«Когда сказал своему коту, что угощения закончились»
«Сегодня утром мельком взглянула на кота, который „работает“ в приюте для животных... Похоже, этот парень повидал в жизни всякое»
Конечно, повидал - сначала скитался на улице, потом попал в приют, где ему закрыли доступ к свиданиям, а теперь ещё на диету заставили сесть
«Последнее, что видел ролл с лососем»
- Остановите мой ор!
«Мой кот любит завалиться на бок и подставить пузо»
«Мой кот выглядит так, будто позирует для фото на сайте знакомств»
«Я хотела миленько сфоткаться вместе, но мой кот был категорически против»
«Очень мило с их стороны оставить место для меня»
А какие финты выкидывали ваши любимчики? Делитесь фотографиями в комментариях. Что скрывать, сколько не любуйся пушистыми хулиганами — мало! Поэтому предлагаем взглянуть и на эти подборки: