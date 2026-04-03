16 жизненных снимков от туристов, которые увидели известные места без прикрас и фильтров

Мы можем годами мечтать своими глазами увидеть тот самый пляж из рекламного ролика или знаменитую площадь из кино, но часто в реальности все оказывается не так, как мы представляли. В этой статье мы собрали снимки достопримечательностей, которые открылись туристам с совершенно неожиданной стороны.

«Как увидеть цветение сакуры без толп туристов? Достаточно прийти в местный парк или на набережную, подальше от популярных мест. Особенно утром, когда еще никого нет»

«Река Каньо-Кристалес в Колумбии считается одной из самых красивых в мире из-за уникальных разноцветных водорослей на дне. Да, не так ярко, как в интернете, но все равно красиво!»

«Я ехал 11 часов, чтобы повторить эту красивую фотографию, которую увидел в интернете»

Кипарисовая роща, озеро возле поселка Сукко. Ожидание и реальность

«Пересекли Сахару на поезде, перевозящем железную руду»

«Приехал в место своей мечты в Исландии. Но как сделать фото без толпы? Я дождался темноты, поставил камеру на штатив, забрался повыше и замер на 15 секунд. Готово!»

«Путешествовали по Исландии и нашли этих ребят, укрывающихся от ветра»

«Памуккале. Ожидание и реальность»

«Мой рецепт, как сфотографироваться на переходе Эбби-роуд с обложки альбома The Beatles без толпы — выйти из гостиницы в 5 утра»

«Нам обещали, что озеро Вулисмени (Крит) такое кристально чистое, что мы увидим мирно проплывающих на 10-метровой глубине морских черепах! И где они?!»

© Dr.Shaya / Pikabu Вера Рогатнева 5 часов назад Сейчас это озеро недалеко от города Бенна Луа,в Андалуссии Испания, полное до краёв. В прошлом году я могла по его дну гулять в любую сторону, а там где куст бассейн для водопоя животных, куст высотой 3м. Ответить

«В Венецию я больше ни ногой!»

«Снял египетские пирамиды с необычного ракурса»

«Проделали долгий путь пешком до вершины, чтобы увидеть Мачу-Пикчу»

«Посетил знаменитый Каса-Батльо в Барселоне»

«Пешеходная дорожка „Путь в небо“ на горе Хуашань, Китай. Вчера мы прошли по ней»

«Храм Хаконе в Японии: ожидание и реальность»

