Пройдите по ссылке, там столько красивых фото. Сюда поместили, на мой взгляд, самое неудачное
16 жизненных снимков от туристов, которые увидели известные места без прикрас и фильтров
Мы можем годами мечтать своими глазами увидеть тот самый пляж из рекламного ролика или знаменитую площадь из кино, но часто в реальности все оказывается не так, как мы представляли. В этой статье мы собрали снимки достопримечательностей, которые открылись туристам с совершенно неожиданной стороны.
«Как увидеть цветение сакуры без толп туристов? Достаточно прийти в местный парк или на набережную, подальше от популярных мест. Особенно утром, когда еще никого нет»
«Река Каньо-Кристалес в Колумбии считается одной из самых красивых в мире из-за уникальных разноцветных водорослей на дне. Да, не так ярко, как в интернете, но все равно красиво!»
«Я ехал 11 часов, чтобы повторить эту красивую фотографию, которую увидел в интернете»
Меня бы переполняли эмоции от возможности прикоснуться к этим прекрасным зданиям
Кипарисовая роща, озеро возле поселка Сукко. Ожидание и реальность
«Пересекли Сахару на поезде, перевозящем железную руду»
«Приехал в место своей мечты в Исландии. Но как сделать фото без толпы? Я дождался темноты, поставил камеру на штатив, забрался повыше и замер на 15 секунд. Готово!»
«Путешествовали по Исландии и нашли этих ребят, укрывающихся от ветра»
«Памуккале. Ожидание и реальность»
«Мой рецепт, как сфотографироваться на переходе Эбби-роуд с обложки альбома The Beatles без толпы — выйти из гостиницы в 5 утра»
«Нам обещали, что озеро Вулисмени (Крит) такое кристально чистое, что мы увидим мирно проплывающих на 10-метровой глубине морских черепах! И где они?!»
Сейчас это озеро недалеко от города Бенна Луа,в Андалуссии Испания, полное до краёв. В прошлом году я могла по его дну гулять в любую сторону, а там где куст бассейн для водопоя животных, куст высотой 3м.
«В Венецию я больше ни ногой!»
Не понимаю феномена Венеции. Имя красивое, пропаганды много, но никогда меня туда не тянуло. А вот в Патагонию, например, очень хочется
«Снял египетские пирамиды с необычного ракурса»
«Проделали долгий путь пешком до вершины, чтобы увидеть Мачу-Пикчу»
«Посетил знаменитый Каса-Батльо в Барселоне»
Бывает. Реставрация тоже нужна. В новостях недавно была информация- рухнула часть какого-то замка в одной из испанских провинций,хорошо туристов ещё не было.
«Пешеходная дорожка „Путь в небо“ на горе Хуашань, Китай. Вчера мы прошли по ней»
Отличное средство от запора и депрессии! Да ещё заменяет целый вечер хороров.
«Храм Хаконе в Японии: ожидание и реальность»
Бонус
Надеюсь, их хоть как-то укрепили, чтоб совсем не свалились на головы посетителей?!
- Когда мы путешествовали по Италии, друзья посоветовали не тратить время на Пизанскую башню и вместо нее посмотреть на 2 падающие башни в Болонье. Они оказались гораздо круче! Представляю вашему вниманию — Азинелли и Гаризенда. Эти две средневековые башни — яркий пример гонки тщеславия, запечатленной в архитектуре. В XI–XII веках Болонья была «городом башен» — их было больше сотни. Богатые семьи пытались перещеголять друг друга в соревновании «чья башня выше». В результате почва под тяжестью сооружений проседала, и они начинали крениться. Башня Азинелли — самая высокая из падающих башен Италии и наклонена больше чем на 2 метра, а Гаризенда, стоящая рядом — на 3.
- А вот и еще несколько статей с любопытными фото от путешественников:
- 20+ фотокарточек из путешествий, которые оценят те, кому уже оскомину набили кадры с морем и пирамидами
- 11 раскрученных туристических мест, которые на фото захватывают дух, а вживую могут огорчить
- 20+ туристов, которые просто хотели сделать фотографию на память, а получили настоящее сокровище