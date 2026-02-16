20 горе-дизайнеров, которые могли бы оправдаться фразой «я художник, я так вижу»

Иногда кажется, что у фантазии дизайнеров просто нет тормозов. Иначе как объяснить вещи, при виде которых хочется воскликнуть: «Это действительно кто-то согласовал?!» В этой подборке — работы, глядя на которые, невольно задумываешься, что же все-таки вдохновляло их создателей.

«Даже не знаю, что хуже — планировка этой уборной или перекошенная сантехника»

Такое ощущение, что дизайнером выступил инопланетянин, которому описали фразу «туалетная комната». © phil_the_builder / Reddit

«В этой гостинице выключатели спрятаны за подушками, так что любое неловкое движение ночью врубает свет»

«В этом гостиничном номере было страшновато. Светильник-черепаха висит над тобой и меняет цвет»

«На диване этого пляжного домика можно одновременно наслаждаться и морской, и туалетной свежестью»

Некоторые дизайнерские ошибки достаются по наследству

Купил дом и вскоре заметил на полочке рядом с входной дверью пустой патрон. Подумал, что не дело, и вкрутил в него лампочку. После первого же открытия двери лампочка разбилась вдребезги. Вот тогда понял, почему же патрон пустой. © rickroy37 / Reddit

«Над этой ванной явно поработал дизайнер из преисподней»

Это что, тканевые обои? Добро пожаловать, плесень. © 3yellowcats / Reddit

«Пытаюсь понять, кто здесь накосячил: дизайнер или строители?»

Да вся фотография — это одна сплошная боль. © Unknown author / Reddit

«Для полного завершения образа здесь не хватает только красных отпечатков рук на стенах»

«Человек, который изобрел черную раковину, видимо, никогда не мыл руки и не чистил зубы»

Некоторые приемы просто не работают

Я как-то останавливался в отеле, где ванная была настолько крошечной, что дверь при открытии сразу упиралась в унитаз. Владелец решил исправить эту дизайнерскую ошибку и не придумал ничего лучше, чем выпилить в двери отверстие в форме унитаза. Все бы ничего, но свет в ванной не выключался, а лампочки были настолько мощными, что сияли, как летнее солнышко. © Ladderjack / Reddit

«Отвращение отелей к дверям в ванные комнаты дошло до абсурда»

«Такая вот раковина в моем отеле в Швеции»

Проектировщик сдал чертеж вверх ногами? © JohnProof / Reddit

«Не самый лучший опыт похода в туалет в моей жизни»

Да о чем они только думали?! © Justin429 / Reddit

«Эпичная дизайнерская ошибка»

Некоторые дизайнерские решения приходится переделывать

Сестра с мужем участвовали в шоу, где приглашенные дизайнеры меняют интерьер в одной из комнат. В результате из их спальни сделали романтическое гнездышко в духе «Тысячи и одной ночи»: шкафы занавесили тканью, а на потолок прилепили ветку с лампочками. Выглядело своеобразно. А через пару месяцев половина лампочек перегорела, ветку они выбросили и ткань вместе с ней. Заодно перекрасили комнату в нейтральный цвет. Из хорошего: на эти дизайнерские изыски они не потратили ни копейки. © RealLivePersonInNC / Reddit

«Заплатили дизайнеру интерьера за оформление гостиной. Неужели это лучший вариант?»

Ну если дизайнер — команда детишек, то да. © DasSassyPantzen / Reddit

«Вот так „разджинскрасили“ стену в отеле»

Дизайнеры порой забывают про бюджет

Решили полностью переделать комнату и наняли для этого дизайнера. Я сразу сказал ей, что у нас ограниченный бюджет: хотелось бы уложиться в $10 000, ну максимум $20 000. Дама сказала, что проблем не будет. Нарисовала проект, мы его утвердили и заплатили ей $5 000 за работу. И вот приходит она тут со сметой на мебель, а там сумма в $65-75 тысяч. Я просто пришел в ярость. Теперь не знаю, что делать: разрывать с ней контракт или требовать, чтобы она заново переделала весь проект. Мы просто в бешенстве. © Unknown author / Reddit

«Муж помешался на вот таких штуках для дома. Запашок там за метр слышно»

«Обклеил ими уже 3 двери и стену»

«Лестница в нашем отпускном домике спроектирована просто „убийственно“»

Как такое вообще допустили?! © oO0Kat0Oo / Reddit