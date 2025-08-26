16 случаев, когда дизайнеры немного перемудрили с интерьером
40 минут назад
Иногда дизайнеры так увлекаются креативом, что здравый смысл остается где-то далеко позади. Мы собрали примеры, когда с дизайнерскими идеями явно перемудрили и получилось скорее смешно, чем удобно и практично.
«Прикиньте, заселился в номер, а тут такая картина! Внимание на дверцы!»
- У меня приступ морской болезни от одного взгляда на это. © NEBanshee / Reddit
«Пользоваться зеркалом? Нет, не слышали»
- Мне потребовалось время, чтобы понять, о чем идет речь. © Player_1409 / Reddit
«Вот такие лавочки установили у нас в аэропорту»
- Наконец-то можно будет устроиться в абсолютно неудобной позе! © AdamantEevee / Reddit
«Люблю расслабиться, понежиться вдоволь в кровати»
«Признаюсь, найти квартиру номер 102 было сложновато...»
«Ах, если бы только существовал способ сделать так, чтобы кусочек пиццы выглядел как буква „А“»
«Отличное местечко, чтобы полюбоваться видом»
«На этой детской площадке весьма оригинально подошли к замыслу игры в крестики-нолики»
Хм... Вот тут точно неудачный дизайн мешает комфортной жизни
«Нажмите „1“ для вестибюля, „L“ для конференц-зала — кажется, все логично»
«Я не могу зарядить телефон, если переключатель не включен, но переключатель также включает лампу»
Скрытая опасность лампы-ананаса
«Мне потребовался год, чтобы найти выключатель для вентилятора в ванной»
Бассейн фонтана возле ТЦ слишком мал, из-за чего там легко поскользнуться
«Зацените туалет в моем универе»
- Дизайнер хоть что-то слышал о личных границах? © Wonderful_Store7793 / Reddit
«Друг провел рум-тур по арендованному жилью. Вот какой у него вход в ванную»
Мне плохо уже от взгляда на это (я боюсь лестниц, особенно нестандартных)
-
-
Ответить
- Два слова: «Ужас» и «Нет». © Puzzled_Mirror_4510 / Reddit
Причуды дизайна попадаются и среди онлайн-покупок, и вот несколько типичных примеров тому, в известном стиле «что заказывали — что приехало».
Фото на превью Ok-Frosting-1892 / Reddit
