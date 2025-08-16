Оказывается это игрушка-антистресс. Из неё, чтобы успокоиться, надо выдёргивать нитки.
А потом для антистресса ребёнок будет выдёргивать шерсть из домашних животных.
14 онлайн-покупок, после которых остается только смеяться, чтобы не заплакать
4 часа назад
Интернет-шопинг давно стал частью нашей жизни, особенно когда хочется сэкономить время и силы. Но, как показывает практика, за красивыми фото на сайтах часто скрываются совсем не те чудеса, что мы ожидали. В этом материале — истории онлайн-покупок, которые пошли не совсем по плану.
«Смотрите, какую игрушку мамуля подарила моей дочке»
Оказывается это игрушка-антистресс. Из неё, чтобы успокоиться, надо выдёргивать нитки.
- Я было подумал, что это для собаки! © alwaysfatigued8787 / Reddit
«Купил я тут лейку местного производства, лучше дизайна и не придумаешь, скажите?»
- Ну что сказать, дизайн 100% антипроливайка! © ActivityOk9255 / Reddit
«Заказала палетку теней в интернете и вот что пришло»
поэтому я косметику по интернету и не заказываю (только уходовую), и то иногда шампуни протекают
- Специальный комплект для смоки-айз? © 2olley / Reddit
«Купил книжку онлайн — открываю, а она с 31-й страницы начинается»
«Заказали еду через из местной бурриточной. Принесли наш заказ... и еще где-то кило сырой говядины»
- Где-то сейчас бедный повар с ума сходит, пытаясь понять, куда подевался килограмм мяса. © grudginglyadmitted / Reddit
«Надо было сразу сообразить, что заказывать живые растения через интернет — плохая идея»
«В онлайн-доставке появились „мини-сосиски в тесте“... На практике оказались как-то не очень»
«Заказал две футболки одной и той же марки, одного и того же размера»
«Букет, который я заказала для мамы»
- Пожалуйста, скажи мне, что тебе вернули деньги! © rachiechu888 / Reddit
«В кафе мне сказали, что у их напитков теперь новый вид и новая, улучшенная формула!»
- Ну, если прищуриться, отойти метра на три и повернуться спиной — то вообще не отличишь. © Friedrich_98 / Reddit
«Слева — что заказала моя жена. Справа — что она получила»
«Выписала кроссовки, а у них у каждой — свой размер!»
«Заказала туфельки. Получила вот такую посылку»
- Дождись теперь принца и будет комплект! © Chevy_Suburban / Reddit
«Заказ из интернета пришел прямо с магазинной биркой»
А вот еще 20+ случаев, когда ожидание и реальность разошлись как в море корабли.
Фото на превью Maybe****YourselfBud / Reddit
