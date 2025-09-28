15+ человек сделали обычный снимок, но случайность превратила его в нечто незабываемое

Бывает, долго выстраиваешь кадр, делаешь миллион фото, а снимки получаются не очень. Герои нашей подборки, возможно, тоже долго готовились к съемке. Но вмешалась случайность — и теперь эти кадры стали поводом для улыбки.

«Решили сфоткаться на выпуском. Батя случайно все запорол»

© Imgur Pohjoinen nainen 23 часа назад Я обычно делаю несколько снимков. Как раз на такой случай: моргнули, лиТСо скривилось и т. п.

Потом выбираю лучший снимок. Слава богу, нынешний фотик позволяет, это не "плёнка", где каждый кадр на вес золота. И даже с плёнкой групповых фото делала несколько, ведь люди не манекены 😊 - - Ответить

Спасибо, я проржался!

Хотите сфоткаться, и без меня?

«В Венеции решили покататься на гондоле. Дома рассмотрели фотки»

«Доверила прохожему сфоткать нас с мужем на фоне достопримечательности. Только потом увидела, что именно он снял»

Фото выглядит романтичным до тех пор, пока вы не замечаете, что кое-кто тут явно лишний

«Наше групповое фото»

«Я не знала, что они там фоткаются! Я думала, просто в окошко смотрят»

«Лучшая фотка из поездки в Лондон. Более „лондонского“ выражения лица вы в жизни не увидите»

«Сестра сегодня получила диплом. Пока отец выковыривал остатки торта из зубов...»

Ну, что тут скажешь. Семью не выбирают!

«Это свадьба моих бабушки и дедушки. 1953 год!»

«Обычно она фоткаться не любит, но для семейного праздника сделала исключение»

«Короче говоря, это пеликан, который пытается сожрать мой телефон»

«Это мы так улыбаемся после десятичасовой поездки на автомобиле в те времена, когда еще не было смартфонов...»

«Каждый раз, когда я пытаюсь сделать милую фотку с котом, он превращается в демогоргона из „Очень странных дел“»

Семейный снимок

«Чем сегодня окончился важный созвон по работе. Ладно хоть начальник с юмором»

«Это я привношу изюминку в свадебные фотки сестры»

«Лазал по горам у озера, спустился к воде сделать красивую фотку, а тут такой фотогеничный товарищ нарисовался»

«Устроили фотосессию в честь рождения дочурки. Теперь у меня есть куча фоток, которые выглядят примерно так»

Собачка просто желает знать, продолжает ли она быть самой главной пусечкой в доме. © O_O—ohboy / Reddit