15 примеров народной смекалки, которая плевать хотела на все инструкции
Бывает, что обычная бытовая ситуация вдруг ставит нас в тупик и лишает дара речи. Но находятся люди, которые вместо паники включают смекалку и находят неожиданные решения. Их методы, конечно, не всегда выглядят логично или привычно. Зато результат неизменно радует — ведь главное, что это работает.
«К нам приезжали родственники. В итоге на телевизоре сбили все настройки из-за беспорядочного нажимания кнопок на пульте. Решение было найдено»
- Это гениально! Какова была их реакция? © Unknown author / Reddit
- Как бы сказать. Они немного обиделись, но и посмеялись. © Sea_Ganache620 / Reddit
«Сушу свои штаны в номере отеля»
«Стиралка начала протекать, но денег на ремонт нет. Пока выкрутился так»
- Да это же гениально! © MaddogOfL****s / Reddit
Когда дело мастера боится
- Еду в автобусе. Все места заняты. Сидит какой-то парень с портфелем, но постоянно ерзает и соскальзывает с пластикового кресла, которое сильно разболталось. И тут он вскакивает, достает из портфеля шуруповерт и вгоняет намертво несколько саморезов в сиденье. Молча все обратно убирает в портфель и спокойно едет еще несколько остановок. © Satisfactionbee / Pikabu
Быстрая замена «дворнику»
«В общественной бане стоят такие ограничители расхода воды. Стоишь перед ним — вода льется, отошел — прекращается»
«Подошел мальчик низкого роста. Я думал, что он поднимет руку, чтобы датчик сработал, но он поступил умнее. Я в шоке просто».
Очень надежно, спору нет
Я видела как буксируют легковушку на белой веревке. Такая кручёная веревка толщиной 5мм, легко распускается на волокна, из нее еще вязали раньше пудельков на бутылках. Веревка была в несколько раз сложена и, пока я наблюдала, вела себя хорошо.
Когда воспользовался моментом на все 100%
- Наблюдал сегодня утром эпичную картину во дворе: приехали люди в спецодежде. Начали ходить по двору, что-то замерять и обводить мелом большие ямы. Сели в машину и уехали. И тут выходит из подъезда мужик в тапочках и начинает обводить еще и ямы поменьше. Ждем бригаду рабочих. © Rapapipap0u / Pikabu
«Сломалась защелка на крышке рисоварки. Пришлось импровизировать»
Чем привлекли? Я на аэрогриле хотела укрепить шнур на крышке, но силикон из клеевого пистолета тает от нагрева, стекает и застывает сосульками.
«Очень удобно! Сразу вижу, кто зашел. При разговоре даже не всегда поворачиваюсь»
Нет ничего невозможного
- Купил квартиру от застройщика. В выходной день через сторожа была возможность попасть на объект. Заметил, что на стенах прораб мелом писал задания для рабочих. Так вот, установить джакузи я не просил, но проводку в нужные мне места протянули. © gerrGaliyn / Pikabu
«Закончились листы бумаги А4. В магазине дорого, аж 900. А вот формат А3 всего по 1000. В итоге из одной пачки получилось две, ведь А3 вдвое больше А4»
«Недавно был в кафе. В туалете увидел гениальный способ крепления крышки унитаза»
- Блестяще! © Ruskih / Reddit
«У меня сломалась подставка лампы. Ничего страшного, ведь я мастер по дереву»
Со смекалкой никогда не пропадешь, даже по пути на работу
- Теперь я понял, что означает фраза: «Куплю машину в начале пробки». Только что я попал в пробку. В итоге просто припарковал каршеринг, прошел немного пешком и снова взял машину в аренду, но уже в самом конце пробки. © St.Karter / Pikabu
Порой в жизни именно нестандартный подход оказывается самым действенным. А такие находчивые люди напоминают нам, что из любой ситуации можно выбраться с улыбкой. Как, например, в статье с примерами поистине народной смекалки, которые хоть в блокнот записывай, чтобы не потерять.