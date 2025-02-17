15 примеров народной смекалки, которые хоть в блокнот записывай, чтобы не потерять

Кажется, что герои этой статьи где-то нашли альтернативную инструкцию к этой жизни. Иначе откуда у них появились такие ловкие способы справляться со всевозможными трудностями? Кстати, кое-какие из этих лайфхаков оказались настолько удобными и действенными, что мы их и сами с удовольствием взяли на заметку.

Сюрприз из мусорного мешка

Однажды разругался со своей девушкой. Денег было немного, но очень хотелось сделать ей сюрприз и помириться. Друзья выручили: запихнули меня в 200-литровый мешок для мусора, привязали сверху бант, сделанный из такого же мешка. Когда она подошла, я выскочил с криком: "Давай мириться", — держа в руках шоколадку и плюшевого жирафа. Помирились. © Подслушано / Ideer

"Вот как моя девушка поступает с яйцами: обрывает упаковку, чтобы сэкономить место в холодильнике"

Это реально тест на IQ, когда мы обнаруживаем, что мы середнячки, а где-то есть настоящие гении. © MaxxDash / Reddit

"Моя девушка придумала крутой лайфхак для микроволновки! Разогревает сразу несколько тарелок"

Оригинальная напоминалка для мужа

Мой муж хорош во всем, вот только не запоминает наши годовщины, а я, как и любая девушка, люблю внимание. Сильно огорчалась, когда он снова забывал. Ну вот натура у него такая и никак ее не изменить. Но я нашла способ! Теперь в ночь перед праздником всегда дарю ему подарок. Поэтому с утра у него есть время придумать для меня какой-нибудь приятный ништячок. Я рада, обид нет, и все довольны. © Подслушано / Ideer

"Я добавляю в готовящееся печенье синий пищевой краситель, чтобы мои соседи по комнате не съели его"

Как скрыть от посторонних, что только что проснулся

Есть у меня один лайфхак, которым иногда пользуюсь. Если я сплю, и мне звонят те, кому не надо знать, что я еще в постели, всегда говорю шепотом. Будто я нахожусь там, где не могу говорить громко. Всегда работает. Так я скрываю сонный голос, а люди не наседают долго в разговоре. © Подслушано / Ideer

"Медицинские перчатки можно использовать для упаковки вместо ​​пленки с пузырьками"

Хоть что-то теперь мотивирует

Подсела на видеоигру, играла целыми днями. Теперь ловлю себя на мысли, что реальность я воспринимаю как набор квестов. Дела, связанные с работой и учебой — в категории "основные" и выполняются в первую очередь. Покупки, встречи, кафешки — дополнительные квесты. Сначала думала об этом неосознанно, потом решила обернуть в свою пользу. В ежедневнике теперь вместо скучных напоминаний у меня записаны разные "квесты" по категориям. © Подслушано / Ideer

"Вот такой регулируемый по высоте стол в гостинице"

«И в квартире чисто, и лентяй во мне доволен»

У меня дома все время было жутко грязно из-за того, что лень донести мусор до пакета на кухне, и все эти фантики, бумажки и прочее валялись по всей квартире. Но я нашла гениальное решение: теперь в каждой комнате стоят несколько маленьких коробочек, в которые я кидаю мусор, а потом все разом выношу в основную мусорку и расставляю обратно. © Подслушано / Ideer

"Мой муж часто теряет мелкие вещи, а у нас есть кольца с опалами. Поэтому я сделала ему вот такую застежку, чтобы он не посеял свое кольцо, когда моет посуду"

"Купите дешевые цветные наклейки, чтобы облегчить себе жизнь"

"Всем, кто не успел купить еды в дорогу, посвящается"

Так получилось, что я и моя коллега оказались в поезде на полтора дня без еды. Цены в вагоне-ресторане нас неприятно удивили, но есть хотелось. И так родилась простая идея: ведь можно же заказать домой еду, так почему нельзя на вокзал к вагону? Итого: выбрали ближайшую длинную остановку поезда, набрали в поисковике «пицца-роллы-доставка» в этом городе, созвонились с оператором, назвали номер поезда, вагон и через полтора часа счастливые и довольные ели вкусную пиццу и запивали счастье чаем. Как нам сказал курьер, не первый раз такой заказ прилетает. © chakichun / Pikabu

Как без проблем поменять лампы по гарантии

Ататалья 3 дня назад Ещë и до вагона нести? Хорошо, если вокзал небольшой, но даже там есть досмотр, надземные и подземные переходы. Бедный курьер, искренне жаль его. - - Ответить

Дома перегорели две лампы в потолочных светильниках. Магазин дает гарантию и обещает поменять без проблем. Везу в магазин. Они требуют чек. Хм, ну ладно, чек остался в истории операций. Говорят, что одну лампу примут, а вторую нет, так как она без коробочки. Прошу поменять хотя бы одну. Меняют. Я достаю новую лампу из коробочки, кладу в коробочку перегоревшую лампу и прошу поменять вторую. Лицо продавца надо было видеть. © abadonnanet / Pikabu

«Рабочий способ. Туфли кожаные, итальянские»

Увидел я в сети пост, где девушка рассказывала, как можно разгладить складки на обуви, и тут же решил протестировать этот способ. Итак, берем туфли — кожаные, итальянские, возраст примерно 4-5 лет, пихаем внутрь носки и утюжим 2-3 минуты через мокрое полотенце. Результат сами видите. © moiseyka / Pikabu

Бонус: не все лайфхаки действительно работают

Пару месяцев назад подарил любимой розы. Она потом в телефоне всякие лайфхаки смотрела и нашла видео, в котором обрезают черенки розы, втыкают в картофель, в итоге цветок начинает расти. Не вопрос, говорю, сейчас все будет. Мол, картошки много, черенков много, такой цветник тебе устрою! До сих пор ржу. Черенок розы засох, а я - гордый обладатель куста картохи. © Septerracote / Pikabu