18 человек, у которых культурный отдых пошел слегка не по плану

Бывает, что долгожданная культурная вылазка может закончиться весьма неожиданно. То любимый ребенок во время оперного действа выдаст такое, что весь зал от хохота ляжет, то сами артисты что-нибудь учудят. А герою одной из историй в этой статье и вовсе захотелось понюхать музейный экспонат. В общем, предлагаем срочно начать читать и параллельно вспоминать свои истории о приобщении к прекрасному.