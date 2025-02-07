18 человек, у которых культурный отдых пошел слегка не по плану

Истории
1 день назад

Бывает, что долгожданная культурная вылазка может закончиться весьма неожиданно. То любимый ребенок во время оперного действа выдаст такое, что весь зал от хохота ляжет, то сами артисты что-нибудь учудят. А герою одной из историй в этой статье и вовсе захотелось понюхать музейный экспонат. В общем, предлагаем срочно начать читать и параллельно вспоминать свои истории о приобщении к прекрасному.

  • В давние времена приехал в наш город театр кукол, но оплошал и нa афишах забыл указать, что спектакль для взрослых. А обрадованные мамы мигом раскупили билеты, и в указанный день у входа собралась большая толпа с детьми. А с ними не пускают! Был «эль скандаль» разгневанных мам с администрацией театра. Через полчаса приняли решение всех старше 6 лет пустить и начать. Не знаю, убирали ли там что-то нa ходу артисты, но спектакль показался мне очень веселым. Мы, дети, вели себя, как шелковые. © ФьюАлка / ADME
Шуршилла
2 дня назад

Скорее всего, "Божественная Комедия" или как-то так. Не по Данте, конечно, но был в те времена какой-то такой спектакль в кукольном театре. Выступали и куклы, и живые актеры.

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  • Несколько лет назад ходили в Петербурге в театр на комедийный спектакль. Начинается действие и тут у одной девушки звонит телефон. Она судорожно начинает его отключать. Через проход от ее места встает бабулька интеллигентного вида и начинает от души ругать ее. Все замерли. Мы сначала подумали, что это так задумано, действие перенесено в зал. Но нет... После антракта две девушки пробирались на свои места уже после третьего звонка. И снова встает эта бабулька со словами: «Ах вы, такие-растакие!» © Olga Berdysheva / Dzen
  • Было мне 7 лет. Родители потащили меня в драмтеатр. Сидели мы в первом ряду, я как завороженный наблюдал за сценой. И тут героиня махнула в зал рукой и выдала: «А вот и Коля с цветами идет». Артисты мужественно пытались не ржать, когда я развернулся, даже на кресло встал и в зал начал всматриваться, мол, где там Коля. © Erny «Hall Daddy» / Dzen
  • Мне было пять лет, когда мама купила билеты на «Травиату». Места были отличные, полный зал. И вот Виолетта поет прощальную арию, около нее скачет тенор. Но тут весь зал начал давиться от смеха, потому что я выдала на весь зал звонким шепотом: «Мам, а бабушка курочку принесла?» Это мне стало скучно и я вспомнила, что вроде бабушка приносила нам курицу и она, скорее всего, в холодильнике лежит, надо маму попросить, чтобы приготовила. К счастью, никто из зрителей на маму не зашипел и не отчитал ее. А ей было очень неудобно. © Екатерина Бузынина / Dzen
  • Каждый год в октябре мы с друзьями ездим в Шарм-эш-Шейх. В этом году оказалось, что неподалеку от нашего отеля открылся музей Древнего Египта. Было решено посетить данное заведение. Огромный комплекс, все очень красиво и монументально, залы с каменными барельефами и витринами. В витринах — мумии крокодилов, овечек, кошек, соколов и прочей живности. Затейливо жили древние египтяне.
    На втором этаже обнаружились две старинные лодки из папируса, не в витрине, но окруженные надписями, что их нельзя трогать. Вообще и категорически! Тут мой друг Руслан повернулся ко мне и сказал: «Думай обо мне что хочешь, но я сейчас понюхаю лодку». И понюхал. Он сказал, что она пахнет старыми книгами. Естественно, я тоже стал нюхать лодку. Действительно пахло старыми книгами. Мы стояли и нюхали лодку, погружаясь в атмосферу Древнего Египта. За этим занятием нас и застал удивленный охранник музея. Мы сделали вид, что ничего не происходит, и продолжили осмотр.
    В любом случае, оно того стоило. © Miamoto1710 / Pikabu
  • Было дело, работала я в театре. Родители возжелали посмотреть спектакль. И сына моего 5 лет привели. Взяли с него слово, что будет вести себя хорошо. Первый акт ребенок отсидел идеально, шел к концу второй. Вот главный герой падает и делает последний вздох. Зритель напряженно молчит. И в этой тишине на весь зал звонкий детский голосок вдруг выдает: «Сережу жалко!» (Героя звали Гарибальд, а актера — Сергей). Кто-то из зрителей, естественно, прыснул или даже взоржал в голос, но все быстро сориентировались, и зал разразился аплодисментами. За кулисы после спектакля я заходила с красными ушами. А главный герой меня чуть не укокошил, потому что сам едва удержался, чтобы не рассмеяться.
  • Моей любимой старшей сестре на тот момент было 4 года, меня еще на этом свете не было. И вот мама совершенно случайно берет билеты в местный драматический театр. Раз спектакль вечерний, он ну вот совсем не для детей. Хоть и с цензурой. А сестру оставить было не с кем. А билеты? А вожделенный спектакль? Посему мама берет дочь с собой. Все было изумительно до того момента, когда в спектакле не появились мужчина и две женщины, одетые ну очень откровенно. И тогда моя драгоценная сестра, увидев это безобразие, начала хлопать в ладоши и кричать: «А люди-то в неглиже!» Смешно было всему залу. А мама моя почему-то быстро сбежала. С сестрой, разумеется. © alogistmag / Pikabu
  • Были на концерте с сыном, года 4 ему было. В саду абонементы давали. Мол, классическая музыка, нужно ребенка развивать. Второй ряд, все видно и слышно. Перед концертом музыканты очень долго настраивали инструменты. Наконец вышел дирижер, поклонился, взмахнул палочкой, наступила тишина... И тут мой громко так: «Ну наконец-то закончили. Ерунда, а не музыка». Концерт начали через минуту — после того, как музыканты отсмеялись.
  • Пришла в театр, мои билеты провели при входе. Тут подходит пара и говорит, мол, это наши места. Я начинаю доказывать, что нет, мои. Уверенная в своей правоте зову администратора. Оказывается, я перепутала дату и пришла на неделю раньше. Спасибо администратору, нашла для меня одно свободное место. © katjirueva
  • Ходили мы не так давно на классическую музыку. Антрепренер всех сразу попросила выключить телефоны (для тех, кто просто запамятовал) и предупредила, что произведение такое-то в 3-х частях. Между этими частями аплодировать не принято. Казалось бы, должна быть культурная публика... Но телефоны звонили раз 10. У одной бабки вообще телефон пиликал минут 5. Сначала она не понимала, что у нее, потом пыталась заглушить сумку, затем долго в ней копошилась. На звонке у нее отнюдь не Шуберт был. Ну и, конечно же, во время каждой паузы раздавались аплодисменты. © gurupinhead / Pikabu
  • В одном театре застала интересную идею. Когда во время представления кто-то включал телефон, то ему в экран откуда-то сверху начинали светить красной лазерной указкой. Такое персонифицированное внимание очень напрягает, и человек мгновенно выключает телефон. © Palma.Upala / Pikabu
  • Знакомый пригласил меня на концерт. При встрече он подарил лично мне большой букет цветов. Все было хорошо, мы сидели по центру во втором ряду, я с края. Ближе к завершению концерта артист спустился в зал и начал собирать цветы от поклонников. Он так увлекся, что начал вырывать у меня букет, но я крепко вцепилась и не отдавала. Он улыбнулся и пошел дальше, а следом за ним шли его помощники и забрали все-таки букет. Мой друг возмутился и попытался объяснить, чьи это цветы. Его выдворили в фойе, я побежала за ним. Тут вышел охранник и вручил мне большую красивую корзину цветов. «Это не мое», — сказала я, но никто не слушал. «Извините, пожалуйста», — неловко и застенчиво произнес этот охранник и ушел. Больше с цветами на такие концертные площадки я не хожу. © Janinaandlife / Pikabu
  • Больше не хожу на оперу — первый раз был таким скучным, что мне хватило. Единственный запоминающийся момент случился, когда мужчина на сцене внезапно свалился. От неожиданности я выдала: «Ух, елки-палки!» Бабули, сидевшие рядом, лишь улыбнулись. Кажется, для них это тоже было самое интересное за вечер. © nezendeya
  • Я однажды была в опере, и там, оказывается, есть бегущая строка под сценой — поясняется, чего они поют. Смешно, когда пафосная голосовая рулада, и поза, и лицо, а сверху перевод примерно такой: «А че это за баба к тебе заходила симпатичная такая?» © pechenkagoa
  • Как то раз меня одногруппница уговорила сходить с ней на оперу и сесть в партере. Ладно. Садимся, и я ей рассказываю: «Яна, я всегда беру балкон. Звук прекрасен, все видно. И вариант хорош тем, что если кто-то на сцене фальшиво поет, есть вероятность не добросить тухлое яйцо». Поржали с ней. Но. Когда первое сопрано запела и взяла верхние ноты, я услышала фальшивые звуки. И не только я. Часть людей рядом с нами затихла. А у меня улыбка сошла с лица. Я надеялась, что это у нее временно от волнения. Но нет. До конца представления в верхних нотах она фальшивила. Было ужасно. Впечатление смазалось, и я ушла с плохим настроением из театра. Обычно идешь после и пританцовываешь, вспоминая моменты. А тут — забыть и все. © x_amerskla
  • В новогодние праздники в семейной программе развлечений был поход в наш местный театр на балет «Щелкунчик». Все хорошо, режиссура и декорации спектакля приближены к версии знаменитой постановки Григоровича, наши артисты очень стараются. И тут вижу у одной исполнительницы огромное жирное пятно на левой штанине ярко-зеленого костюма. Видно было даже с 6 ряда партера. Все, точка, впечатление от спектакля испорчено. А еще обижаются, что зритель пошел не тот. © Любовь / Dzen
  • Пошли мы, три подружки-студентки, в театр в Новосибирске. Купили билеты на Стравинского. Достаточно сложная с непривычки музыка. Слушаю, на бегущую строку не смотрю и понимаю, что со сцены звучит: «Ежики, ежики, е-ежики!» И тут моя подружка не выдерживает и тоже задает вопрос: «А почему они про ежиков поют?» Мне пришлось срочно выходить в фойе, было очень смешно. © Света Назарова / Dzen
  • Студенческий спектакль «Пигмалион». Племянник в роли Генри Хиггинса выходит на сцену, говорит: «Здравствуй, мама». Моя сестра в зале вытянулась в струнку и выдала срывающимся голосом: «Добрый вечер». На сцене и в зале минуты две поржали, спектакль продолжили. © Светлана С. / Dzen

Что бы еще почитать? Вот подборка историй на самые разные темы.

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