18 человек, у которых культурный отдых пошел слегка не по плану

Скорее всего, "Божественная Комедия" или как-то так. Не по Данте, конечно, но был в те времена какой-то такой спектакль в кукольном театре. Выступали и куклы, и живые актеры.
-
-
Ответить
Бывает, что долгожданная культурная вылазка может закончиться весьма неожиданно. То любимый ребенок во время оперного действа выдаст такое, что весь зал от хохота ляжет, то сами артисты что-нибудь учудят. А герою одной из историй в этой статье и вовсе захотелось понюхать музейный экспонат. В общем, предлагаем срочно начать читать и параллельно вспоминать свои истории о приобщении к прекрасному.
Скорее всего, "Божественная Комедия" или как-то так. Не по Данте, конечно, но был в те времена какой-то такой спектакль в кукольном театре. Выступали и куклы, и живые актеры.
Что бы еще почитать? Вот подборка историй на самые разные темы.