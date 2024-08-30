18 человек, которых внезапная правда о близких сразила наповал

Пожалуй, у каждого человека есть свои секреты. Мы зачастую думаем, что уж о близких-то нам известно все, но порой жизнь преподносит такие сюрпризы, что мама не горюй. И когда тайное становится явным, случается всякое.

Хорошая родня — на вес золота, ведь нередко бывает так, что близкие по крови люди оказываются абсолютно чужими по сути. И тогда выясняется, что построить с ними нормальные отношения — это та еще задачка со звездочкой.