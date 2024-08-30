От таких любителей и любительниц проверки устраивать надо держаться подальше для собственного душевного равновесия
18 человек, которых внезапная правда о близких сразила наповал
Истории
9 часов назад
Пожалуй, у каждого человека есть свои секреты. Мы зачастую думаем, что уж о близких-то нам известно все, но порой жизнь преподносит такие сюрпризы, что мама не горюй. И когда тайное становится явным, случается всякое.
- Мои родители вместе уже 28 лет. Недавно папа учудил: он пересматривал семейные фото и вдруг решил, что я не его дочь, мол, жена ребенка нагуляла! Начал маме претензии высказывать. Ну, я вмешалась и предложила сделать ДНК-тест. И тут выяснилось, что на самом-то деле мама никого не нагуляла, все нормально, папа мой, просто он что-то перепутал, не так посчитал и думал, будто раскрыл страшную тайну. В итоге полинял на несколько тысяч за тест и успокоился. © Карамель / VK
- Моя родная сестра — довольно закрытый человек, и любые новости из нее нужно доставать щипцами. Она ничего не скрывает, просто некоторые события считает слишком незначительными, чтобы о них рассказывать. Раньше мы встречались чаще, но сейчас я подолгу живу в другом городе, мы не виделись почти 3 месяца. Приехала к ней в гости с ночевкой, раздеваюсь и понимаю, что в квартире чего-то не хватает, как-то тихо и пусто.... Спрашиваю: «А где твой муж?» А она и говорит: «Так мы уже 2 месяца как развелись». Если что, они были вместе почти 6 лет, но она даже не подумала, что это важно. Зато она могла позвонить и рассказать, что купила новый набор конструктора или что видела ежика. © Мамдаринка / VK
- Случайно увидела у мужа в телефоне сообщение от ника Котенок, мол, скинь мне 5 тысяч на карту. Я обалдела! Там в переписке сердечки, признания в любви, подарочки. Ну, я терпеть не стала, собрала ему чемоданы. А муж пальцем у виска покрутил и говорит такой: «Ты в себе вообще? Это не любовница, а дочка моя от первого брака, Катя, ей уже 13. Вот хочет какие-то курсы по ведению блога пройти, попросила денег». Офигеть, как быстро растут чужие дети! А я-то уже почти на развод подала.
- Моя жена очень сильно заболела, неизлечимо. Она приняла свою судьбу и, кажется, даже рада этому. Я провожу с ней каждую минуту и стараюсь быть рядом в любой ситуации. Вместе мы воспитывали 9-летнюю дочь. И тут она призналась мне, что никогда не любила меня по-настоящему. Вышла замуж, чтобы выбраться из бедности, и воспринимала наши отношения как роман между соседями. А я считал ее любовью всей своей жизни. Помимо того, что я боюсь ее вскоре потерять, так еще и начал чувствовать себя обманутым. Я пытаюсь вновь завоевать «ее любовь», но безуспешно. Как бы я хотел, чтобы она не говорила мне правду. © ThrowRA_Flying-Tea03 / Reddit
- Я выросла без отца и ни разу в жизни его не видела. Но в детстве он часто звонил мне, а потом даже писал соцсетях. Он присылал открытки, подарки, всегда интересовался, чем я живу, как у меня дела. Уже потом, когда мне было около 16 лет, я узнала, что я ни разу в жизни не общалась с настоящим отцом. Оказывается, что со мной по телефону общался один знакомый мамы, которого она подговаривала мне звонить. А в соцсетях со мной общалась мама — просто создала фейковую страницу. До сих пор не знаю, как к этому относиться. © Карамель / VK
- Поняла, что мой мужчина — тот еще фрукт. Я получаю зарплату и трачу ее на еду, бытовую химию, кошку, нашу одежду и прочие бытовые расходы. А он, как оказалось, питается в ресторанах на обедах и тратит в кофейнях по тысяче в день, вечерами ходит в бары, покупает себе всякие цацки, например, какую-нибудь мышку компьютерную за 16 тыс. При этом ни разу не покупал еду домой. Он платит половину за квартиру, а я, помимо этого, еще за еду и химию. На себя ничего не остается. Зато когда мы съезжались, он сказал: «Давай платить за хату пополам? Так у меня будет больше денег, чтобы тебя радовать вкусняшками, подарками и поездками!» Живем вместе два года. Ни разу за два года ничего не подарил. Букет чая на день рождения. И все. © Подслушано / Ideer
- Мы женаты уже 14 лет, у нас трое детей. Он всегда был хорошим мужем и товарищем. Но как-то раз я заметила, что он сидит и слушает грустные любовные песни. Спросила, все ли нормально. И тут он признался, что долгое время продолжал любить свою бывшую. Даже после нашей свадьбы. Оказалось, что он познакомился со мной и женился только для того, чтобы отвлечься и переключиться на кого-то. Я обалдела. Ведь получается, что наше знакомство и чувства были ложью, и он использовал меня, чтобы забыть свою бывшую. И тут муж добавил масла в огонь фразой: «Извини, но я правда начал в тебя влюбляться через несколько лет после свадьбы». Может быть, я преувеличиваю, но мне больно осознавать, что ему потребовалось много времени, чтобы полюбить меня. © Otherwise_Rain_8433 / Reddit
- Недавно съехались с девушкой, живем в студии. И как-то заметил у нее странность: после того как она смывает унитаз, что-то тихонько бормочет. Я спрашивал, но она лишь отнекивается. Решил подслушать под дверью. И оказывается, она там говорит: «Молодец! Ты хорошо справилась!» © Подслушано / Ideer
- С женой были вместе 8 лет, 3 из них — в браке. Пару месяцев назад сказала, что не ходила на день рождения своей подруги, а вместо этого познакомилась с парнем и изменила мне. Я сказал, что не прощу, и начал собирать вещи. Она закатила истерику, мол, решила проверить наши отношения на прочность, и оказывается, что я ее не люблю, раз не простил измену. Потом показала видео на телефоне, на котором она на дне рождения той самой подруги. Говорит, хотела проверить мою реакцию. © Подслушано / Ideer
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- Моя мама 10 лет назад закрутила роман с каким-то женатым мужиком. Как только папа узнал об этом, он ушел от нее. Но это не остановило маму — она продолжила встречаться с новым ухажером. Все это время он обещал, что разведется, чтобы остаться с моей мамой. Мне это надоело, поэтому я сама нашла его жену в соцсетях и написала ей. Она оказалась милой женщиной, которая даже не подозревала об изменах мужа. Сказала, что они женаты уже 30 лет. Поблагодарила меня за информацию и заревела. А на следующий день мама перестала со мной общаться. Я старшая дочь, живу отдельно, а мои братья и сестры живут еще с мамой, но они терпеть не могли, когда этот мужик приезжал к ним домой. Но даже они встали на сторону мамы и оборвали со мной общение. В итоге я оказалась крайняя. © throwawaydmylife / Reddit
- Меня воспитывала только мама. Отца своего я не помню, но мама сказала, что он бросил ее еще до моего рождения, даже пожениться не успели. Жили вдвоем, было тяжело, но как-то справлялись. Если нужно было гвоздь прибить или диван передвинуть, то мы просили соседа. В старших классах я говорила маме, чтобы она хоть с кем-нибудь познакомилась, мол, ну нельзя же всю жизнь одной быть. Но она лишь отнекивалась и говорила: «Где я тебе просто так мужика найду в моем-то возрасте». Мне казалось, что она просто привыкла быть одна. И тогда я сказала: «А сосед наш? Он же вроде бы одинокий. Может быть, посидите как-нибудь вечерком?». И тут маму словно переклинило: «Посидели уже один раз!» Я немного удивилась и попросила рассказать. А она мне: «Нечего рассказывать. В зеркало посмотри». И тут я ошалела конкретно! Оказалось, что наш сосед — мой отец, который даже не знает, что за стеной уже 15 лет живет его дочь. Они встречались полгода, а потом он ушел к другой. Мама просит не ворошить прошлое и ничего не говорить соседу, а я не могу молчать, зная, что мой биологический отец про меня даже не знает.
- Бабушка у нас была из детдома. Как-то тетя решила пойти в архив, чтобы узнать хоть какие-нибудь подробности. Единственное, что выяснилось — бабушка на 3 года старше. Из детдома ее выпустили по возрасту, ее помотало всяко-разно по стране, но в итоге вернулась. В детдоме сжалились и «омолодили» ее, чтобы можно было обратно взять. Дедушке она так за всю жизнь об этом и не рассказала. © МегаТанчик / ADME
- Лет 12 назад была в гостях у друзей, проспала последний троллейбус и пришлось остаться ночевать у них, а остальная компания разошлась по домам. Хозяйка квартиры сильно начала откровенничать: «Мне плевать на всю компанию. Я только делаю вид, что мне приятно, когда вы все у меня собираетесь. Я вас всех ненавижу! И тебя тоже». После этого я перестала вообще общаться с ней и всей остальной компанией. Сохранила тот разговор в тайне, чтобы сохранить их дружбу. © Jane Doe / ADME
- Был у меня друг. Лучший друг. Пошли мы с ним как-то в поход на пару дней. Вернулись, а на следующий день он перестал выходить на связь. При личной встрече просто игнорировал, даже не здоровался. Я пытался выяснить причину, но, увы! Прошло почти 15 лет, и тут звонит сам Федя и говорит: «Просто ты решил быть обычным. Это я считал плохим, поэтому не мог дальше общаться». Я все 15 лет ломал голову, почему мой лучший друг просто вычеркнул меня из своей жизни. А оказалось, что у Феди тараканы в голове проснулись. © GutalinMySadness / Pikabu
- Встречался с девушкой в старших классах, но после школы мы расстались и дали друг другу обещание, что если к 35 годам мы останемся одиноки, то поженимся. В итоге так практически и случилось, мы встретились и поняли, что чувства вспыхнули с новой силой. Но через несколько месяцев она пропала. Позвонил ее родителям, но они тоже не слышали от нее новостей целую неделю. Решил позвонить ей на работу. Но когда я представился ее парнем, в ответ услышал: «Вообще-то я ее парень!» Это был ее начальник. Оказалось, что у нее была двойная жизнь. Он давал ей деньги на дорогу, чтобы навестить больных членов семьи — меня. Я также несколько раз давал ей деньги на дорогу. Я нормально общался с ее семьей, поэтому они быстро поняли всю ситуацию. © LordvonHelmut / Reddit
- Была у меня подруга, общались с колледжа, потом вышли замуж, у каждой родились дочки. Продолжали близко общаться, вместе гулять, каждый день почти ко мне в гости приходили. И вдруг перестала она брать трубку и отвечать на сообщения. Через неделю я уже гневное письмо ей написала, мол, что произошло, и чем я обидела. Так она ответила: «Решила поменять образ жизни, а ты же останешься такой же, как есть, поэтому будешь мешать только». Оказалось, что она с мужем решила отказаться от мяса и прочей шелухи. © yasherca / Pikabu
- Недавно мы с девушкой вернулись из отпуска и решили пожить вместе. Съехались. И тут я увидел во всплывающем сообщении у нее в телефоне, что кто-то отреагировал сердечком на ее слова: «Ты же знаешь, что когда я с ним, то думаю только о тебе». © Gartholamewd / Reddit
- В 10 лет я узнала, что мои родные братья на самом деле сводные. Дедушка, которого я любила больше остальных, на самом деле просто сожитель моей бабушки, а троюродная сестра, от которой у меня никогда не было секретов, на самом деле взята из детдома. К чему это я... Именно эти люди сделали всю мою жизнь, в то время как родные даже не интересовались ею. © Подслушано / Ideer
Комментарии
Уведомления
Не стала бы я проверок мужу устраивать, вида: изменила, прости, люблю. Зачем подрывать веру в себя. Конечно, мы уже прожили много лет, но в молодости он бы чемоданчик сразу собрал и свалил.
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