19 эпичных родственничков, от которых хочется сбежать к лемурам на Мадагаскар

Не совсем понятно с "мама наругает". Если верить маме, то она почти не ругает, почему тогда ребенок так верит бабушке, а не родной неругающейся маме? Мама совсем с ребенком не общается? Может я ханжа, но в таком возрасте главным авторитетом у ребенка родные родители, если это не так, то вина самих родителей, что допустили такую ситуацию