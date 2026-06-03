Слон и моська ???🤣🤣🤣 У меня по улице тоже такой брутальный мужик прогуливает такую мелкую собачонку, крыску...Так умильно это выглядит...🤣🤣🤣
17 крохотных котиков, в которых уместилась тонна обаяния и харизмы
Ну что может быть милее котенка? Эти пушистые комочки могут спать в самых невероятных позах, устанавливать свои порядки с первого дня и кричать на весь дом, требуя внимания. Эти мягкие пушистики приносят в нашу жизнь маленькие радости. В нашей подборке вас ждут самые трогательные кадры и теплые истории, которые гарантированно поднимут настроение!
«От этой фотографии моего парня с нереально крошечным котенком у меня всегда становится тепло на душе»
«Нашла красотку на улице. Обычно мы с моим парнем просто временно забираем бездомных животных и находим им любящие семьи, но теперь она станет частью нашей семьи. Моя малышка, Тоффи»
- Тебе повезло! Это же, скорее всего, мейн-кун. © habibisalem / Reddit
«Мой новый коллега прямо сейчас буквально спит на рабочем месте, но он слишком милый, чтобы жаловаться на него в отдел кадров»
«Чарли и его плюшевый брат»
«Нашли ее. Проведя с ней 5 дней, мы поняли, что вполне можем обходиться минимальным количеством сна. Теперь, когда жениху удается покормить ее из бутылочки, мы оба можем выспаться и не просыпаться каждые 2–3 часа»
Тоже выкормил одного с пипетки Матерной ( это смесь для грудничков) Здоровый котяра вырос! Черный! Бегемотом звали...🤣🤣🤣
«Поехала в Мексику. Вернулась с этим маленьким парнем»
«На этих фотографиях ей 4–5 месяцев. Это котенок из приюта. Она была вся в грязи, блохах и клещах, когда мы ее забрали, но с тех пор она сильно подросла»
«Я от нее просто без ума»
- Пусть этот котенок снимется в рекламе. Ей срочно нужен «мяу-агент»! © Unknown author / Reddit
«Я помогаю местному приюту для животных и взяла на воспитание помет, в котором один котенок с карликовостью. Она в два раза меньше своих сородичей!»
«Как мой котенок спал с нами в свою первую ночь дома»
«На моих воротах висит очень четкая табличка „Вход запрещен“, и тем не менее... у меня появился посторонний»
Он слишком маленький, чтобы прочитать надпись, да еше навереяка высоко повешенную
«Моя жена остановила движение на шоссе, чтобы поймать эту кроху. Познакомьтесь с Кики!»
«Бильбо Бэггинс успешно устроил себе второй завтрак»
«Двухнедельный найденыш мешает мне работать»
«У Пастины двадцать два пальца на лапках и нет кнопки выключения»
«Мой новый малыш обожает сидеть у меня в кармане»
«Первый день на пляже»
- Он выглядит не слишком довольным. © xgabipandax / Reddit
- Да, он впервые увидел песок и быстро понял, что тот прилипает к мордочке, если зарыться в него. Мы гуляем весь день, а ему все еще нужно регулярное кормление, так что будем надеяться, что скоро он начнет получать удовольствие от пляжа. © Bowla1916 / Reddit
А вот еще подборочка фото больших котов-добряков, глядя на которых понимаешь, что счастья много не бывает.
Комментарии
я сильная независимая женщина! не нужны мне твои любящие объятия и тёплые пледы))))
это я только привезла Шатзи домой, она драматично выбрала место для сна.... ну, или там дома ей это было привычно, тогда её жалко). была укрыта, облюблена, согрета🥰