16 добрых историй про бывших отличников и двоечников о том, что не школьные оценки наполняют жизнь счастьем
Мало кто сразу после школы знает, кем он хочет быть. Одни люди сразу идут в профессию, другим же требуются годы, чтобы найти свое призвание. Поэтому школьные оценки на сто процентов не определяют наше будущее. Здесь — теплая подборка про бывших одноклассников с ноткой светлой ностальгии. Не важно, кто ты: двоечник, троечник или отличник, самое главное, это иметь свою голову на плечах. Тогда и свой путь найдется.
- Был у нас в классе один заядлый двоечник. Все учителя за голову хватались и переживали, кем же он станет в жизни. Парень-то был добрый, но с учебой у него ну никак не ладилось. В итоге забил на это дело и уже с 10 класса пошел работать грузчиком. Прошло несколько лет, решили устроить встречу одноклассников. И тут заходит он: одет с иголочки, дорого, с золотыми часами. Оказалось, парень после школы взял и отучился на ювелира. И сейчас он лучший мастер в своем городе, делает невероятные ручные работы! У нас половина ребят сразу же начали выпрашивать его номер телефона. Вот и говорите после этого, что школьные оценки хоть на что-то в этой жизни влияют.
- Бывшая одноклассница оказалась соседкой по даче. Ну, сидим с Маришкой за чаем, она и говорит: «Помнишь Людку?» А это тихоня из параллели, у которой учеба вообще не шла. Вроде, она на швею пошла? Маринка хмыкнула. Моя челюсть упала, когда Маришка открыла мне видео. А там девушка в стразах и перьях вытанцовывает. Причем так плавно! А это Людка. Такая она уверенная в себе! Бросила она свой колледж, стала работать в шоу-балете и колесит по миру. В Токио была, в Европе. Это самая удивительная трансформация среди моих одноклассников.
Да, на танцах можно аработать, у меня знакомая препод восточных тануев, так летом она е3дила в Турцию и работала танцовицей для туристов
«На школьном дворе с однокашниками, весна 1993 года»
- Я был троечником, а вот кем стали медалисты из моего класса: преподом в универе, инструктором по pole dance (танцы на шесте), журналистом. Не сказать, что живут богато или сделали какую-то крутую карьеру, хотя, возможно, они счастливы. Кажется, что статистически, троечники вроде меня или чуть поумнее, устроились в жизни лучше всего. Либо открыли бизнес, либо имеют неплохую работу. Интересно, а как сложилась жизнь ваших отличников.
- Единственный из одноклассников-отличников, с которым я относительно недавно виделся, партнер в аудиторской конторе. Имеет коттедж в поселке в паре километров от МКАД. Очень неплохо себя чувствует. Умные и трудолюбивые всегда могут добиться успеха.
- У нас в классе была вечно растрепанная девочка, училась на тройки. Не блистала ни талантами, ни знаниями. Прошло несколько лет, и вдруг получаю от нее смс: «Давай встретимся». Согласилась. Божечки, я ее сначала не узнала! Поболтали от души, и оказалось, что она стала известным репродуктологом, заведующей отделением и обожает свою работу. Просто умница! А семья какая! В общем, рада за нее.
Репродуктолог — это же мед? Там нужны и интеллект и железная задница. Сомнительно, что такая девочка могла поступить в мед, и, уж тем более, его закончить.
- У нас главный двоечник кое-как восемь классов закончил. Ушел на железную дорогу, понемногу обучился на производстве. Сейчас машинистом тепловоза работает, с зарплатой, которая бывшим отличникам только снится.
«Купил на блошином рынке старую пленку, отсканировал ее — оказалось, это серия фото учеников 9 класса из Ленинграда 1972 года. Решил поделиться»
- Расскажу про наших двоечников. Один — профессиональный баскетболист. Второй с конца по успеваемости — в IT работает. Третьего батя к себе под крыло взял, сейчас у него все отлично, по наследству бизнес достанется, да и человек он отличный, до сих пор общаемся и видимся раз в пару месяцев. И из них троих высшее образование только у третьего.
- Я был отличником в школе последние два года. Одни пятерки. Кстати, еще и призовые места в олимпиадах по физике и математике. В университете был отличником и лучшим студентом первые четыре года из шести. Потом стал троечником, и закончил совсем не с красным дипломом. Есть свой небольшой бизнес. Успехи небольшие, более 20 человек у меня не работало. Но семья всегда жила в достатке, что радует. По моему опыту, бывают отличники-зубрилки. А бывают другие: на понимании, и на настойчивости, когда идут к цели. Если цель — хорошие показатели в учебе, то они будут. А когда цель меняется, как у меня вышло после четырех курсов, то будут успехи в достижении новой цели, а по учебе будет провал.
- Двоечник (я) получил вышку, но кандидатскую защищать не стал. Написал книгу, сейчас работаю редактором. Отличник занимается мелким бизнесом: продает картошку.
- Я тот, кто вечно прогуливал и не делал домашку. Так получилось, что связался с английским и пошло. Работаю репетитором. Переехал в Сочи. Снимаю квартиру, взял машину (пока кредит). Вроде все ок в жизни.
Школьницы в 1970-х носили модные прически
- Я отличником был в школе, пара универов, переехал с семьей в Питер из захолустья, перевез туда же родителей своих и жены. Работаю генеральным директором холдинга, небольшого, но нам хватает.
- В школе был троешником, в универе на красный диплом шел. Но не вытянул: одна тройка у вредного препода все перечеркнула. Он, кстати, не мне одному красный зарубил из группы. По жизни стал коммерсантом, доход — 7 знаков.
- Отличников у нас было трое. Один — стал хирургом, сейчас работает в Чехии. Второй — преподавателем в вузе. Третий — безработным. Хорошистов было около 12 человек. Я стал бизнесменом, как и двое других. Один — прокурором. Двое — риелторы, один — музыкант. Про остальных не знаю.
Троечников было 7. Двое мелкий бизнес открыли. Один телохранитель. Один — детский тренер. Один — депутат. Про других не в курсе.
Двоечников было двое. Одна вышла замуж за ирландского бизнесмена. Другой стал полковником милиции.
«Школьный двор. Весна 1993 года. Между двумя Наташами — девочка Аля, которая мне очень нравилась. Но я так и не нашел в себе смелости за все школьные годы признаться ей в своих чувствах»
- Такой случай знаю. Парень-програмист закончил диплом на «три», а сейчас он самый оплачиваемый специалист у нас в фирме (крупной). Сам рассказывает, что год работал в каком-то институте за копейки. Потом ему обидно стало, что он такой обормот. Так он за год все повторил-выучил, занимаясь по много часов в день. И стал хорошим спецом. Никогда бы никто не поверил, но и такое возможно!
- У всех одноклассников по-разному сложилось, например, отличница и красавица превратилась в запущенную домохозяйку с массой комплексов. А отъявленный негодяй и двоечник в спортшколе занимается с трудными подростками, и многие родители ему искренне благодарны за наставление на путь истинный.
- Девчонки-отличницы стали обычными домохозяйками с кучей детей, одна из них работает в детском саду воспитателем. Хорошисты — пацаны и девчонки — работают в офисах секретарями, банковскими служащими, в небольших юридических конторках, ну а я программист. Троечники и двоечники в большинстве своем занялись торговлей, открыли свои палатки с китайской одеждой, некоторые преуспели в этом и уехали за границу, а некоторые девчонки пристроились в салон красоты парикмахерами, маникюршами.
О, парад успешных успехов. Слёт руководителей отделов и директоров, бывших двоечников, прогульщиков и разгильдяев. С пренебрежением говорящих обо всех остальных, неруководителях и негенеральных директорах. Основная мысль - учение зло🤦♀️.
Комментарии
Один мои одноклассник-двоечник живёт как в фильме: "украл, выпил - в тюрьму", другой нигде не работает, спился, побирается. Из моих учеников-двоечников ни одного предпринимателя с зарплатой "в семь знаков" тоже нет. Просто честно работают, воспитывают своих детей. Понятие успешности у всех разное: для кого-то это высокая зарплата, у кого-то любимая работа, у кого-то крепкая большая семья.
Вывод из этой статьи: у каждого свой путь, независимо от оценок.
Расскажу историю одного из моих одноклассников. Парень был не то что умный, практически гений математики. Он не был зубрилой, вот бывает дан людям талант - это его случай. После 11 класса закинул далеко аттестат, не пошел ни в какой универ. Работал официантом.
Троечник или отличник - не показатель. У нас были разные ребята. И троечники, и хорошисты. Две медалистки - поступиили в ВУЗ по одному экзамену, отучились, даже пытались по спецухе работать. В итоге - просто обычные среднестатистические работницы. Ещё одна медалистка - сейчас в айтишке. До этого 10 лет отпахала главбухом - вела фирму родителей и несколько ещё на аутсорсе. Позицинирует себя как леди, которая сама себя сделала. Не, ну молодец, конечно, но когда мы с ней очень тесно и откровенно побеедовали, мол, как это не побоялась уйти из одной сферы в другоую, отучиться год платно, при этом не работая и находясь в развод, всё оказалось просто - её родители взяли на год на содержание, вместе с дочкой. И курсы оплатили. Да, она сейчас в шоколаде, хорошо зарабатывает, но вот честно, не было бы этой поддержки от родителей после развода, потянула бы она это всё?
Про нашего бизнесмена-троечника вообще молчу, в 23 года на пустом месте бизнес не развивают, особенно если он тесно связан с работой папеньки... Да, были те, кто себя с нуля сделал, зам гендира по развитию ритейл-сети, там пап-мам не было, зато была харизма, бешеная коммуникабельность и работоспособность, и понимание того, что интересно, а что не очень, что нужно, а на что можно забить. Но у этого чувака, по-моему, только одна тройка в аттестате была, и то по предмету типа МХК или астрономии.