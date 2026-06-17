16 добрых историй про бывших отличников и двоечников о том, что не школьные оценки наполняют жизнь счастьем

Троечник или отличник - не показатель. У нас были разные ребята. И троечники, и хорошисты. Две медалистки - поступиили в ВУЗ по одному экзамену, отучились, даже пытались по спецухе работать. В итоге - просто обычные среднестатистические работницы. Ещё одна медалистка - сейчас в айтишке. До этого 10 лет отпахала главбухом - вела фирму родителей и несколько ещё на аутсорсе. Позицинирует себя как леди, которая сама себя сделала. Не, ну молодец, конечно, но когда мы с ней очень тесно и откровенно побеедовали, мол, как это не побоялась уйти из одной сферы в другоую, отучиться год платно, при этом не работая и находясь в развод, всё оказалось просто - её родители взяли на год на содержание, вместе с дочкой. И курсы оплатили. Да, она сейчас в шоколаде, хорошо зарабатывает, но вот честно, не было бы этой поддержки от родителей после развода, потянула бы она это всё?

Про нашего бизнесмена-троечника вообще молчу, в 23 года на пустом месте бизнес не развивают, особенно если он тесно связан с работой папеньки... Да, были те, кто себя с нуля сделал, зам гендира по развитию ритейл-сети, там пап-мам не было, зато была харизма, бешеная коммуникабельность и работоспособность, и понимание того, что интересно, а что не очень, что нужно, а на что можно забить. Но у этого чувака, по-моему, только одна тройка в аттестате была, и то по предмету типа МХК или астрономии.