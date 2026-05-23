15 школьных замечаний, которые впору вешать в рамку — настолько они смешные

23.05.2026
Школьный дневник — это не просто обыкновенная «книжка», а настоящий сборник искрометных цитат и житейской мудрости, которую не встретишь в учебниках. Иногда педагоги проявляют такую творческую гибкость, что их замечания превращаются в готовые сценарии для комедий. Приготовьтесь к порции светлой ностальгии и доброго смеха: эти записи напоминают нам, что в любой ситуации есть место для позитива и улыбки, а самые смешные ошибки со временем становятся нашими самыми теплыми воспоминаниями.

  • Меня вызвала классная руководительница, потому что сын «демонстративно отказывался выполнять нормативы на физкультуре и подрывал авторитет учителя». Я уже настроилась на серьезный разговор о дисциплине. В спортзале выяснилось: класс бежал кросс, а мой сын после первого круга просто сел на скамейку и достал из кармана... бумажный талончик, который я утром дала ему на автобус. Когда физрук прикрикнул: «Почему сидим?», сын невозмутимо предъявил талон и сказал: «У меня проездной. Я этот участок пути оплатил, могу ехать сидя». Физрук так опешил от этой логики, что даже не нашелся, что ответить, а полкласса тоже полезли в рюкзаки искать «проездные». Учительница смеялась вместе со мной, но попросила больше не давать ему билеты в дни физкультуры.
  • В пятом классе отца вызвали в школу, потому что я «организовала незаконное обменивание на перемене». Папа ожидал увидеть в рюкзаке жвачки или наклейки, но всё оказалось прозаичнее. У нас в столовой давали очень вкусный хлеб, а дома у меня стоял тостер. Я каждое утро делала втихаря гору гренок с чесноком и солью, заворачивала их в фольгу и обменивала на фишки или наклейки. Завуч была в ярости, потому что «чесночный дух» стоял на весь этаж, а дети перестали покупать легальные булки. Отец в кабинете держал лицо, но дома первым делом спросил: «Ну и как, хоть хорошая у тебя коллекция собралась?»
  • У меня запись в дневнике. «На урок так и не пришёл. Не захотел. Прошу принять меры.» Да, дома меры были приняты...
  • Сына вызвали к директору за «систематическое нарушение тишины». Я понуро шла в школу, готовясь извиняться за его поведение. Но когда учительница включила запись того самого «шума», я едва не расхохоталась прямо в кабинете. Оказалось, мой сын... не шумел, а просто научился виртуозно подражать звуку уведомления в мессенджере. Весь класс, включая педагога, каждые пять минут лихорадочно проверял свои телефоны, пока не выяснилось, что «новое сообщение» пришло от парты на втором ряду.
  • Учительница попросила зайти в школу из-за «крайне необычного рисунка сына». Тема была «Моя семья», и педагог заявила, что ребенок изобразил меня в очень сомнительном виде. В итоге я шла в кабинет в смешанных чувствах, но увидев его, замерла: сын нарисовал меня в виде многорукой богини, где в каждой руке был гаджет, поварешка и швабра. На мой вопрос, почему я синяя, он ответил: «Мама, ты же сама сказала, что от такой жизни посинеешь!». Учительница извинилась, а папа повесил «портрет» в рамку.
«Ты не ты, когда голоден»

  • Меня раз вызвали в школу, так как мой сын с другом надели перчатки и шарфы, изображая черепашек ниндзя, и в таком виде поздравили учителя с ДР. Это был 3 класс.
serousnelia
  • Мне писали замечания из-за болтливости на уроках. Как-то посадили меня с самым молчаливым учеником, чтобы меня исправить. Ха! Они не знали, на что я способна! В результате этот молчаливый стал на уроках разговаривать.

«Сын принёс дневник с замечанием⁠»

  • У меня было замечание «улыбалась на уроке» и рядом огромная «двойка» и подпись учителя на пол страницы. Через неделю однокласснице написали в дневнике «грустила на уроке, 2!»
  • В детстве не было и дня, чтобы я пришел домой без новой записи от учителей в дневнике. Многие из замечаний уже стерлись из памяти, но одно останется навсегда: «Приходит в столовую за час до обеда, чтобы занять очередь». Мама сказала, что так поступать нехорошо, отец рассердился, а вот бабушка меня поддержала.

«Дочь, 3-й класс, горжусь!»

  • Нашла старый школьный дневник папы, а в нем замечание от учителя: «На уроке биологии с криками: „Лети, птичка! Ты свободна!“ — выкинул макет дятла в окно». Ну, теперь понятно, в кого я пошла...

А какие необычные записи красовались в ваших дневниках или дневниках ваших детей? Делитесь своими историями в комментариях, посмеемся вместе!

