/Профессор меня слушает, второй вопрос не спрашивая, ставит 4 и говорит: «Вы первая с вашего курса, кто сказал, что Монтессори — женщина!»/
А почему не "5"?
15 историй из студенчества, после которых думаешь: вот это были времена
Студенческая пора — это не только бесконечные конспекты и зачеты, но и моменты, когда находчивость спасает ситуацию, а строгий профессор внезапно оказывается «своим» человеком. Мы собрали 15 теплых историй о том, как одна вовремя нарисованная картинка или случайная фраза превращают обычный экзамен в легенду, которую друзья будут пересказывать годами. Эти случаи показывают: в университете учат не только наукам, но и умению с юмором выходить из любого положения.
- Училась в педагогическом университете. Экзамен, философия, третий курс, профессор — очень строгая женщина, от своего предмета требует 100% знаний. Сама я училась на тройки, особо учить что-то было лень, и, естественно, на экзамен пошла со знаниями, которые получила кое-как на лекциях. Зато отличницы наделали шпаргалок. Ну, захожу я на экзамен, тяну билет: «Деятельность М. Монтессори». Ну, я вяло так, без особых знаний рассказываю, что это великий педагог двадцатого века, она создала много школ для детей и т. д. Профессор меня слушает, второй вопрос не спрашивая, ставит 4 и говорит: «Вы первая с вашего курса, кто сказал, что Монтессори — женщина!»
/Профессор меня слушает, второй вопрос не спрашивая, ставит 4 и говорит: «Вы первая с вашего курса, кто сказал, что Монтессори — женщина!»/
- Вечер. На следующий день должен быть зачет по матанализу. В 22:30 внезапно осознаю, что еще надо выучить 27 вопросов из 47. Понимаю, что это конец. Кое-как поучила и спать легла. А на следующее утро обнаружила, что все помню! Сдала идеально. Кажется, я из той самой категории студентов, которых никто не любит: «Я ничего не знаю, но сдала на 5!» Спасибо мозгу, спас меня, дружище.
- Дистанционка. Предмет самого сурового препода. Один парень забыл выключить микрофон и начал нежно уговаривать кого-то «съесть еще одну ложечку». Вся группа замерла, препод перестал читать лекцию. Мы думали, сейчас будет что-то. Профессор снял очки и выдал: «Надеюсь, это вы коту, а не мне? Хотя я бы тоже не отказался». После этого лекция превратилась в самый теплый разговор, а его предмет самым любимым.
- У нас в универе однажды прорвало трубы. Вода затопила почти весь первый этаж. Некоторые парни на руках выносили девушек, а кто-то в спешке собирал свои мокрые конспекты, пытаясь спасти хоть что-то. В общем, полный хаос. И вот, когда казалось, что все уже выбежали из здания, с кафедры музыки начала доноситься игра на скрипке. И не просто мелодия, а именно та из «Титаника», когда корабль тонул. Это было эпично!
- Шел второй час экзамена. Я вытянула билет, который не знала совсем. Сидела и отчаяния ради рисовала на полях маленького грустного кота в академической шапочке. Препод подошел, посмотрел на мой пустой лист, на этого кота и вдруг спросил : «Как вы думаете, этот кот заслужил зачет?». Я честно ответила: «Кот — да, я — вряд ли». Он улыбнулся, забрал зачетку и вывел там заветное «удл», добавив внизу крошечную подпись: «Кот сдал экстерном, а вам — неделя, чтобы догнать его по уровню знаний».
- Дело было в универе на первом курсе. Физику у нас вел преподаватель средних лет. У него была такая фишка — он не запускал никого в аудиторию, после того, как сам в неё войдет. Всех опоздавших он отправлял «гулять».
Еду я значит на маршрутке в универ. Первая пара как раз физика. Смотрю на часы — уже опаздываю.
Вдруг замечаю, что рядом сидит тот самый препод.
Далее диалог:
Я: Здравствуйте, Владимир Иванович.
В.И: Здравствуйте, молодой человек. У вас есть шанс не опоздать сегодня, но учтите — бегаю я быстро.
И на выходе из маршрутки молодой человек как бы невзначай уронил Владимира Ивановича.
- Весь семестр мы прогуливали лекции, ведь профессор разрешил принести на экзамен любые книги. Мы пришли с горами учебников, уверенные в легкой оценке. Но, раздав пустые листки, профессор написал на доске всего один вопрос. У нас глаза на лоб полезли: «Опишите содержание лекции, которой не было в учебном плане, но которую я читал в прошлый четверг». Конечно же, мы не сдали...
- Опаздывала на семинар по философии. Этажом ниже встретила своего преподавателя, мы с ним поздоровались и начали молча смотреть друг на друга. Потом он сказал: «Оксана, вот если вы доберетесь до аудитории быстрее меня, то я смогу закрыть глаза на ваше опоздание!» Я побежала и прибыла туда первая. Как же здорово, когда преподаватель на одной волне со студентами, да еще и с отличным чувством юмора.
Капец,мне нравятся Ницше и древние философы,а нас заставили учить Гегеля,Фейербаха,галиматью Энгельса,Маркса
- Учусь в университете на юридическом, второй курс. Мне 19, но когда долго не бреюсь, выгляжу на лет 26-27. Иду по корпусу, проходил мимо первокурсников (а хожу я в строгом костюме), смотрю на них, а они на меня, вдруг они хором: «Здравствуйте!» Кивнув головой, пошел дальше. После 5 таких дней подряд думал, сказать им правду или нет.
Немного похоже.Пришел я ремонтировать телевизор.А там молодая мама,с малышом,И ее мама.Заходит толпа одноклассниц.Ляляля.Потом смотрят на меня и на младенца.--Похож,ой похож!!Я-:Я конечно же не настаиваю на отцовстве,я просто ремонтирую телевизор....
- На первом курсе у нас была философия. Многие предмет не любили, а мне он нравился. Преподавал его мужчина лет сорока — большой любитель поспорить. Студенты быстро это просекли и стали использовать. Перед практическими занятиями девчонки подходили ко мне и говорили: «Лада, давай ты с ним о чем-нибудь поспоришь, а то мы не выучили ничего». Ну а мне что? Мне не жалко. Я открывала лекции, бегло просматривала тему, находила спорный момент. Далее высказывала свое мнение и разгорался жаркий спор. Лето, сессия. Перед зачетом философ собрал нас и говорит: «Лада отлично работала на занятиях. Ей — пять. Остальные идут сдавать зачет». И вся группа с грустными лицами осталась в колледже, а я пошла гулять.
- Когда поступил в колледж, то сразу же старался занимать место на последней парте. Мне казалось, что там меня никто не видит, поэтому я спокойно засыпал до конца лекции, пока кто-то меня не будил. Как же сильно я удивился, когда в моем фотоальбоме на выпуске была дополнительная страничка с преподавателями, которые фоткались со мной спящим. Зауважал этих людей в сто раз больше, ведь не будили и не ругали же!
- Лекция по физике. Преподаватель: «Вот выпилили вы из сплава титана кусок. Отнесли его на весы и узнали, что он весит больше двух тонн. Что из этого мы узнаем?» Студент: «Что я неимоверно силен. Две тонны до весов дотащить!»
- Не моя история, но она мне очень нравится. Вот почему нужно заранее все детально планировать. Четверо студентов колледжа гуляли всю ночь напролет и совсем не готовились к экзамену, который был назначен на следующее утро. Утром они придумали план. Ребята испачкали одежду и лица мазутом, после чего отправились к декану. Они рассказали, что прошлым вечером были на свадьбе, а на обратном пути у их машины лопнула шина. По их словам, им пришлось толкать машину до самого города, поэтому они находятся в ужасном состоянии и не могут сдавать тест. Декан выслушал их и разрешил пересдать экзамен через три дня. Студенты поблагодарили его и сказали, что к этому времени будут полностью готовы. На третий день они пришли на пересдачу. Декан объяснил, что, так как это «особый случай», все четверо должны сидеть в разных аудиториях. Студенты легко согласились, ведь они усердно занимались последние три дня. Экзаменационный лист состоял всего из двух вопросов, а максимальный балл за тест составлял 100. Вопрос № 1: Ваше имя? (2 балла) Вопрос № 2: Какая именно шина лопнула? (98 баллов)
Студент с хорошими нервами пишет на вопрос № 2 любой ответ. Когда преподаватель собирает ответы, ему предлагается решить, какой ответ правильный.
- Вчера пересдавал экзамен — очередь человек 50, преподаватели с утра в аудитории. Вечер, захожу под конец, тяну билет, готовлюсь как положено. Подсаживаюсь отвечать, а тут декан тяжело вздыхает, закрывает ноутбук, и уходит со словами : «Да я панк, мне по барабану, ставьте всем зачет, больше не могу». Говорили мне, что в университете все не как в школе. Но чтобы вот так — не ожидал.
Капец,мне старая дева влепила не сдал, Политэкономия,а на следующий день получил 4.Логика..
- Сидели недавно с папой на кухне, ужинали, а за ужином он мне историю своей молодости рассказывал. Ему к экзамену нужно было выучить 40 билетов. В каждом по 2 вопроса. Папа, как показательный ученик, выучил всего 1 вопрос одного билета. Но выучил так, как будто это главная истина всего мира! А ещё мой отец был самым удачливым студентом во всём университете. Он вытянул именно тот билет, который учил! Папа обрадовался, давай рассказывать всё, что учил, старается, вкладывает душу, где-то полчаса на всё про всё. Справился с первым вопросом, пришел час следующего, но отец его не знает. Стоит, руки потирает, думает, а ему женщина из комиссии говорит: «Я вижу, что вы знаете предмет. Можете быть свободными, пять!»
Я так начертательную геометрию сдавал. Кроме теории (которая почти не влияла на оценку) нужно было решить пять задач (сколько задач решил, такая и оценка). Четыре решил норм, а пятая -ну никак не соображу. В задумчивости начал чертить на эскизе замысловатую кривую. Препод: "правильно, метод случайной линии, оценка "отл.".
До сих пор не знаю, то ли такой метод действительно есть, то ли препод просто не стал портить мне зачётку, ибо оценки за остальные экзамены все были "отл.".
