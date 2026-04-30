15 историй из студенчества, после которых думаешь: вот это были времена

Я так начертательную геометрию сдавал. Кроме теории (которая почти не влияла на оценку) нужно было решить пять задач (сколько задач решил, такая и оценка). Четыре решил норм, а пятая -ну никак не соображу. В задумчивости начал чертить на эскизе замысловатую кривую. Препод: "правильно, метод случайной линии, оценка "отл.".

До сих пор не знаю, то ли такой метод действительно есть, то ли препод просто не стал портить мне зачётку, ибо оценки за остальные экзамены все были "отл.".