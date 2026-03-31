17 курьезных историй и фото, от которых сердце уходит в пятки, но только на секундочку — 31.03.2026

В детстве мне на Новый год всегда дарили большую мягкую игрушку - символ года. Тогда как раз были популярны всякие говорящие и поющие. Среди них была овечка, которая блеяла, если её хлопнуть/потрясти. Прошло много лет, там давно села батарейка и стерлось говорящее устройство. Однажды ночью проснулась от того, что под потолком что-то скрипит и сверкает😆 Игрушки там стояли, вот отреагировала эта овца на какое-то движение воздуха, попыталась блеять и светить глазами 🤣

Потом залезли внутрь и отсоединили проводки))