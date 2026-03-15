Мой муж в 45 — курьер. Расскажу всю правду без купюр

Реакция близких, конечно, была разной. Сначала сыновья не поняли, почему папа сменил должность руководителя в офисе на курьера. Все-таки в общем понимании — это больше подработка для студентов. Но вскоре они стали замечать, что папа стал меньше нервничать, проводил больше времени с семьей и нашел какие-то новые общие увлечения с мальчиками. Теперь дети воспринимали новую работу папы с восторгом.

Да и в целом родственники и друзья все скептически отнеслись. Но случилась ситуация, которая показала ему самому, что не стоит на это обращать внимание. Дальше его рассказ: «Привез обед в офис. Захожу, а там она, бывшая жена. Увидела меня, глаза округлились. Ставлю пакеты, протягиваю терминал, а она наклоняется и шепчет так сочувственно: „Ты ж в хорошей компании работал? А что случилось?“ Я только хотел парировать и тут ее коллега рядом перебивает: „Ой, это тот самый курьер, который нам вчера заказ привез и напомнил, что мы соусы забыли добавить! Слушайте, вы такой спокойный всегда, завидую. Я вот на этой работе за три года состарилась, а вы прямо светитесь. Кажется, вы единственный счастливый человек, которого я видела“. Бывшая замолчала, посмотрела на меня внимательно. А я реально стоял и улыбался. Она-то думала, что я „опустился“, а у меня прекрасная семья и благодаря свободному графику, я теперь высыпаюсь».