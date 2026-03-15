Мой муж в 45 — курьер. Расскажу всю правду без купюр
Как подработка на пару часов превратилась в основной доход? Делюсь опытом нашей семьи. Мужу 45 лет, у нас двое детей и, конечно, ипотека. Два года назад он просто хотел немного подзаработать на доставке, а в итоге это полностью изменило нашу финансовую жизнь. Сразу уточню: это наш личный путь, которым я делюсь просто ради вдохновения и настроения.
Еще пару лет назад мой муж трудился в офисе. Работа была скучной, зарплата — средненькая, а нервотрепка — огромная. Постоянные сокращения, новые начальники, бесконечные отчеты. К тому же он достиг потолка должности и фактически оказался в тупике в 43 года, в самом расцвете сил и карьерных возможностей. Однажды он вернулся домой и сказал: «Хватит. Лучше я буду возить еду и доставлять посылки, чем еще один раз просижу весь день за бесполезными и бессмысленными совещаниями».
В курьеры он пошел практически из любопытства. Казалось, что это ненадолго — пара месяцев, пока подыщет что-то более «солидное». Но оказалось, что свобода самому выбирать график, возможность двигаться, а не сидеть на месте, и честное правило «сколько сделал — столько заработал» цепляют сильнее, чем комфортный офис.
Разумеется, вначале все было смешно и печально одновременно. В первый же день он перепутал подъезды и отдал заказ не тому клиенту. Пришлось возвращать деньги из своего кармана и слушать нагоняй от диспетчера.
Пару раз он приезжал к адресам на 20 минут позже срока. Однажды, когда застрял в пробке, другой — закружил по дворам и не нашел правильный подъезд. К сожалению, в эти моменты на него обрушивались не только низкие оценки, но и целые тирады от недовольных клиентов. Дома он с досадой рассказывал: «Они думают, что я телепортом пользуюсь, а не по пробкам еду».
Конечно, были и комичные ситуации. Выскакивающие навстречу шпицы, шоколадки вместо чаевых, консьержки, проверяющие сумку с продуктами — все это было. Оказывается таких случаев с курьерами просто куча происходит, недавно увидела вот такую историю от мужчины, который пиццу заказал.
- Заказал пиццу. Вот уже курьер позвонил в домофон и прошел в подъезд. И я приготовился получить долгожданный ужин, вышел на этаж встретить у лифта. Стою, жду, уже пять минут прошло, а курьера все нет и нет. Не понимаю, куда он могу запропаститься. И вдруг замечаю, что один из лифтов не работает, а второй лифт приехал пустым, и тут в голову пришла нехорошая мысль о том, что курьер, возможно, застрял в лифте. Спустился на два этажа ниже, и слышу из кабины лифта голос. Спрашиваю: «Вы курьер?» А из лифта ответ: «Да, я застрял, телефон не ловит!» Я сразу же набрал лифтеру и в службу доставки, чтобы предупредить, что их курьер застрял. Вызволили его через час, он отдал весь заказ целым. Оставил ему большие чаевые. © RainbowCarrier / Pikabu
Несмотря на простую задачу: «Взять заказ из пункта А и доставить в пункт В», в этой профессии тоже есть свои тонкости. Например, есть разница между работой курьером пешком, на велосипеде или машине. Если муж выезжает работать на целый день, то, вероятно, он возьмет автомобиль и будет выбирать более дорогие заказы на дальние расстояния. Удобство машины в том, что он может загружать сразу несколько доставок и развозить их по адресам в одном секторе. Если же Сергей планирует поработать всего 3-4 часа, то, скорее всего, он возьмет велосипед и будет развозить более дешевые заказы просто по ближайшим районам.
Новичкам он всегда советует не торопиться и брать поначалу по одному заказу от точки до точки. И только поняв, как работает система изнутри, можно выполнять одновременно несколько доставок. Также не стоит забывать про потребности своего организма: выходить на работу лучше сытым, одевшись по погоде и захватив с собой воду и пауэрбанк.
как то оборудовал электровелосипед для курьера.бакажники спереди ,сэади и по бокам.груза влазит как в авто.и никаких тебе пробок,проблем со стоянкой и пр.заморочек!
Реакция близких, конечно, была разной. Сначала сыновья не поняли, почему папа сменил должность руководителя в офисе на курьера. Все-таки в общем понимании — это больше подработка для студентов. Но вскоре они стали замечать, что папа стал меньше нервничать, проводил больше времени с семьей и нашел какие-то новые общие увлечения с мальчиками. Теперь дети воспринимали новую работу папы с восторгом.
Да и в целом родственники и друзья все скептически отнеслись. Но случилась ситуация, которая показала ему самому, что не стоит на это обращать внимание. Дальше его рассказ: «Привез обед в офис. Захожу, а там она, бывшая жена. Увидела меня, глаза округлились. Ставлю пакеты, протягиваю терминал, а она наклоняется и шепчет так сочувственно: „Ты ж в хорошей компании работал? А что случилось?“ Я только хотел парировать и тут ее коллега рядом перебивает: „Ой, это тот самый курьер, который нам вчера заказ привез и напомнил, что мы соусы забыли добавить! Слушайте, вы такой спокойный всегда, завидую. Я вот на этой работе за три года состарилась, а вы прямо светитесь. Кажется, вы единственный счастливый человек, которого я видела“. Бывшая замолчала, посмотрела на меня внимательно. А я реально стоял и улыбался. Она-то думала, что я „опустился“, а у меня прекрасная семья и благодаря свободному графику, я теперь высыпаюсь».
Историй за два года накопилось так много, что иногда появляется идея отправить его на стендап-шоу с монологом о работе курьера.
Однажды дверь открыла его старая знакомая. Они не виделись лет десять, и встреча оказалась такой неожиданной, что оба замолчали, а потом начали смеяться как школьники.
Очень часто старшее поколение приглашает его на чай, а когда он отказывается, то непременно засовывают в карман кусочек пирога или пару конфет.
Коллега мужа поведал вот такую ржачную историю:
- Вез я как-то заказ в элитный ЖК. На лестничной клетке стоит мужик. Говорит: «О, мой заказ!» Спрашиваю номер квартиры. Тот называет неправильный. Разворачиваюсь, молча иду к нужной, а дядька обгоняет и открывает ее своим ключом: «Мужик, ты не понял! Это моя квартира! Тут вообще на этаже все квартиры мои!» © Подслушано / Ideer
А коллега мужа однажды удачно привез продукты. Рассказывает: «Тащу огромный тяжеленный пакет продуктов. Звоню в дверь, на пороге — девушка. Понятно, что ей тяжело его поднять, предложил занести на кухню. Слово за слово, решил пошутить: „Если будете столько заказывать, мне придется ходить с вами в спортзал, чтобы вы могли это поднять“. Она не растерялась и говорит: „А я как раз искала компанию на тренировки“. В итоге нашел себе не только компанию в зал ходить, но и девушку».
Я не буду лукавить и говорить, что мужика в 45 лет все устраивает в работе курьером. Конечно, есть усмешки знакомых, укоры и непонимание близких. Да и раз на раз не приходится. Сережа иногда и сам говорит, что эта работа сейчас комфортная, но хочется найти что-то по возрасту и статусу взрослого мужчины. Поэтому он не опускает руки, ходит на собеседования, проходит разные курсы повышения квалификации и изучает рынок труда. Но работа курьером позволяет ему не браться за любое предложение, а выбрать то, что действительно подойдет по всем фронтам.
Ну и очевидные плюсы: свободный график, меньше стресса, нормальная оплата труда и никаких задержек на работе. Днем муж может спокойно сходить с детьми на тренировку или отвезти их к бабушке, а вечером выйти на смену. Он больше не зависит от начальников и планерок. А еще появилось ощущение нужности людям.
А у вас есть подобные истории о решении поменять профессию и попробовать что-то новое? Поделитесь в комментариях — уверена, закулисье любой другой работы не менее интересное.
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.